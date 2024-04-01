Çocuğunun Dil Becerisi Ne Kadar Gelişmiş?
Çocuğunun Dil Becerisi Ne Kadar Gelişmiş?
Çocuğunun yeni bir dil öğrenmeye yatkınlığını sana söylememizi ister misin? Eminiz ki çocuğun çok yeteneklidir ama dil becerisinin ne alemde olduğunu beraber öğrenebiliriz.
Hazırsan soruları cevaplandırmaya başlayalım!
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1. İlk soru! Çocuğunla ne sıklıkta vakit geçiriyorsun?
2. Çocuğunun şarkılarla arası nasıl diye sorsak?
3. Tüm çizgi filmler güzeldir ama çocuğun bu efsanevi çizgi filmlerden hangisini izlemeye bayılıyor?
4. Peki şu animasyonlardan hangisini çok seviyor?
5. Güzel seçim! Çocuğun bu animasyon ve çizgi filmleri dublajlı mı izliyor yoksa orijinal dilde mi?
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6. Çocuğun ilk defa gördüğü bir kelime veya cümle gördüğünde ne yapar?
7. Yabancı dilde kaça kadar saymayı biliyor?
8. Son soruya geldik! Telefonda veya bilgisayarda oyun oynarken yabancı kelimelere takılıyor mu?
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