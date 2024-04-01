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Çocuğunun Dil Becerisi Ne Kadar Gelişmiş?

etiket Çocuğunun Dil Becerisi Ne Kadar Gelişmiş?

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
01.04.2024 - 17:01

Çocuğunun yeni bir dil öğrenmeye yatkınlığını sana söylememizi ister misin? Eminiz ki çocuğun çok yeteneklidir ama dil becerisinin ne alemde olduğunu beraber öğrenebiliriz.

Hazırsan soruları cevaplandırmaya başlayalım!

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1. İlk soru! Çocuğunla ne sıklıkta vakit geçiriyorsun?

2. Çocuğunun şarkılarla arası nasıl diye sorsak?

3. Tüm çizgi filmler güzeldir ama çocuğun bu efsanevi çizgi filmlerden hangisini izlemeye bayılıyor?

4. Peki şu animasyonlardan hangisini çok seviyor?

5. Güzel seçim! Çocuğun bu animasyon ve çizgi filmleri dublajlı mı izliyor yoksa orijinal dilde mi?

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6. Çocuğun ilk defa gördüğü bir kelime veya cümle gördüğünde ne yapar?

7. Yabancı dilde kaça kadar saymayı biliyor?

8. Son soruya geldik! Telefonda veya bilgisayarda oyun oynarken yabancı kelimelere takılıyor mu?

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Dil becerisini birlikte geliştirebilirsiniz!

Çocuğun dil konusunda gelişmeye çok yatkın biri. Dil becerisini geliştirebilir ve kısa sürede sağlam bir ilerleme kaydedebilirsiniz. Bunu onu motive ederek, dil öğrenme sürecini daha eğlenceli bir hale getirerek ve birlikte hareket ederek gerçekleştirebilirsiniz. Eminiz ki kısa sürede iyi bir ilerleme kaydedecektir!

Dil becerisi gayet iyi ve tıkırında ilerliyor!

Çocuğunun dil becerisi oldukça gelişmiş. Bunda hem senin hem de çocuğunun dil öğrenme konusunda istekli olmasının etkisi var. Eğer onu biraz daha motive edersen ve dil öğrenme sürecinde onunla daha yakın olursan, bizce ileride dil konusunda büyük gelişmeler kaydedecektir!

Geleceğin dil bilimcisi geliyor!

Görünüşe göre çocuğun dil öğrenme konusunda epey bir istekli! Dil öğrenme sürecinde gördüğü destek ve motivasyon, onun merak duygusuyla birleşince büyük bir gelişme yaşamış. Eğer bu hızda devam ederse onun ilerleyen süreçlerde minik bir dil bilimci olacağını düşünüyoruz!

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