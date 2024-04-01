Çocuğunun Dil Becerisi Ne Kadar Gelişmiş?

Çocuğun dil konusunda gelişmeye çok yatkın biri. Dil becerisini geliştirebilir ve kısa sürede sağlam bir ilerleme kaydedebilirsiniz. Bunu onu motive ederek, dil öğrenme sürecini daha eğlenceli bir hale getirerek ve birlikte hareket ederek gerçekleştirebilirsiniz. Eminiz ki kısa sürede iyi bir ilerleme kaydedecektir!