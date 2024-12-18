Çocuğunla Hangi Oyunları Oynamalısınız?
Çocuğunla Hangi Oyunları Oynamalısınız?
Çocuklarla oyun oynamak, onları mutlu etmenin en güzel yollarından biri! Ama hangi oyunların sizin aranızdaki bağı daha da güçlendireceğini hiç düşündünüz mü?
Bu test, size çocuğunuzla oynayabileceğiniz en eğlenceli oyunları bulmanıza yardımcı olacak! 😊
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1. Çocuğunuz oyun oynarken en çok ne yapmayı seviyor?
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2. Birlikte vakit geçirdiğinizde en çok hangi aktiviteden keyif alıyorsunuz?
3. Çocuğunuz boş zamanlarında ne yapar?
4. Çocuğunuzla bir oyuncakçıya gitseniz hangi oyuncakları tercih eder?
5. Çocuğunuz arkadaşlarıyla oynarken en çok ne yapar?
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6. Oyun oynarken sizin çocuğunuzla aranızdaki diyalog nasıl?
7. Hangisi çocuğunuzdan duyabileceğiniz bir cümleye benziyor?
8. Hangi ortam çocuğunuzun daha çok hoşuna gider?
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