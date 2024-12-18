Çocuğunla Hangi Oyunları Oynamalısınız?

Sizin minik tam bir enerji küpü! Onunla top oynayın, saklambaç oynayın ya da parkta koşuşturarak enerjisini atmasına yardımcı olun. Ayrıca basit yarışmalar ve hareket gerektiren oyunlarla hem eğlenebilir hem de aranızdaki bağı güçlendirebilirsiniz. Dışarı çıkıp 'Kim daha hızlı koşacak?' diyerek günü neşeyle tamamlayabilirsiniz!