Çizmenin Ucunu Keşfediyoruz: Her Detayıyla Mest Edecek Akdeniz’in En Büyük Adası Sicilya
Çizmenin Ucunu Keşfediyoruz: Her Detayıyla Mest Edecek Akdeniz’in En Büyük Adası Sicilya
İtalya'nın güney ucunda bulunan Sicilya, toplam 20 bölge içindeki 5 özerk bölgeden biri. Ana yönetimde İtalya'ya bağlı olsa da kendi içinde özerk bir parlamento bulunduran Sicilya, aynı zamanda mafya kavramının doğduğu bölge olarak da geçiyor. Birçok farklı kültürü bir araya getiren ve enfes doğasıyla büyüleyen bu büyük ada, yaz tatilleri başta gelmek üzere her mevsim dünyanın dört bir yanından turist çekiyor.
Eğer siz de yazı ayrı, kışı ayrı, baharı ayrı güzel olan Sicilya'ya doğru bir yolculuğa hazırlanıyorsanız, köklü geçmişe sahip bölgeyi biraz daha yakından tanımak isteyebilirsiniz.
İşte Sicilya hakkında bilmeniz gerekenler!
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1. İtalya'nın en güneyinde Akdeniz'in ortasında yer alır.
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2. Sicilya İtalya'daki 5 özerk bölgeden biridir.
3. Özerk olmasına rağmen İtalya'nın uyguladığı vize kurallarını uygular.
4. Sicilya iklimi Akdeniz ılıman kuşağının özelliklerini yansıtır.
5. Akdeniz'in en yüksek nüfuslu adası Sicilya'dır.
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6. Sicilya'nın en popüler bölgelerinden biri başkent Palermo'dur.
7. Godfather demişken Sicilya'nın mafya geçmişinden bahsetmemek olmaz.
8. Ada gece hayatına gelince öne çıkan yerler Palermo ve Katanya'dır.
9. Sicilya'nın tarih boyunca farklı kültürlerin egemenliği altına girdiği her halinden anlaşılır.
10. Adanın çok kültürlü yapısı dile de yansımıştır.
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