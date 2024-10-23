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Çizmenin Ucunu Keşfediyoruz: Her Detayıyla Mest Edecek Akdeniz’in En Büyük Adası Sicilya

etiket Çizmenin Ucunu Keşfediyoruz: Her Detayıyla Mest Edecek Akdeniz’in En Büyük Adası Sicilya

Merlot Vinho
Merlot Vinho - Onedio Üyesi
23.10.2024 - 19:51

İtalya'nın güney ucunda bulunan Sicilya, toplam 20 bölge içindeki 5 özerk bölgeden biri. Ana yönetimde İtalya'ya bağlı olsa da kendi içinde özerk bir parlamento bulunduran Sicilya, aynı zamanda mafya kavramının doğduğu bölge olarak da geçiyor. Birçok farklı kültürü bir araya getiren ve enfes doğasıyla büyüleyen bu büyük ada, yaz tatilleri başta gelmek üzere her mevsim dünyanın dört bir yanından turist çekiyor.

Eğer siz de yazı ayrı, kışı ayrı, baharı ayrı güzel olan Sicilya'ya doğru bir yolculuğa hazırlanıyorsanız, köklü geçmişe sahip bölgeyi biraz daha yakından tanımak isteyebilirsiniz. 

İşte Sicilya hakkında bilmeniz gerekenler!

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1. İtalya'nın en güneyinde Akdeniz'in ortasında yer alır.

İtalya anakarasından Messina Boğazı ile ayrılan Sicilya, stratejik bir konuma sahiptir. Bu nedenle tarih boyunca önemli uygarlıklara ev sahipliği yapmış ve hem kültürel hem ticari bir merkez olmuştur. Tarih boyunca Yunan, Roman ve Arap uygarlıkları başta gelmek üzere pek çok medeniyet tarafından yönetilmiş, yakın geçmişten itibaren ise İspanyol ve İtalyan etkileri ile öne çıkmaya başlamıştır.

2. Sicilya İtalya'daki 5 özerk bölgeden biridir.

Aynı zamanda Akdeniz'in en büyük adası olma özelliği taşır. Genel yönetimde İtalya'ya bağlı bulunan Sicilya'nın kendi parlamentosu ve bayrağı vardır. İrlanda Denizi'ndeki Man Adası'nın bayrağıyla sık sık karıştırılan bu bayrak, dönme eksenine oturtulmuş üç bacak figüründen ve merkezdeki buğday başaklarından oluşur. Mitolojideki Medusa tasviri olarak kabul edilen bayrak, 2000 yılından beri bölgenin resmi bayrağıdır.

3. Özerk olmasına rağmen İtalya'nın uyguladığı vize kurallarını uygular.

Yani Sicilya'ya gitmek isteyen bordo pasaportlu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının, İtalya Konsolosluğu'na başvurarak Schengen vizesi alması gerekir. Yeşil, gri, siyah pasaport sahipleri ise 180 gün içinde en fazla 90 gün olacak şekilde vize muafiyeti edinerek Sicilya'yı ziyaret edebilirler.

4. Sicilya iklimi Akdeniz ılıman kuşağının özelliklerini yansıtır.

Bu nedenle yazlar kurak ve sıcak, kışlar ılık ve yağışlı geçer. Özellikle yaz aylarında hava sıcaklığı 35 derecelere kadar çıkabilir ve nemle birlikte hissedilen değer 40'lı seviyelere ulaşabilir. Kışlar ise 10-15 derece aralığında seyreder. Buna bağlı olarak ada tarıma ve turizme oldukça elverişlidir, kendi içinde oldukça zengin bir yeme-içme kültürü vardır.

5. Akdeniz'in en yüksek nüfuslu adası Sicilya'dır.

Adadaki nüfus özellikle tatil dönemlerinde ve yaz aylarında fazlasıyla artar, çünkü Akdeniz'in en popüler adalarından biri de yine Sicilya'dır. Ayrıca Sicilya'ya kara, deniz ve hava yoluyla birçok yerden sayısız sefer düzenlenir. Örneğin; Roma ve Venedik gibi diğer İtalya istasyonlarından kalkan hızlı trenler veya otobüsler sık kullanılan ulaşım araçlarıdır. Ayrıca çok tercih edilmemesine rağmen, yakınlardaki Malta Adası'ndan feribotla Sicilya'ya geçmek de mümkündür. Ek olarak İstanbul da dahil olmak üzere birçok yerden Sicilya'ya direkt uçuş bulunur.

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6. Sicilya'nın en popüler bölgelerinden biri başkent Palermo'dur.

Adanın en büyük ve kalabalık kenti olan Palermo, her mevsim dinamik ve renkli bir hayata sahiptir. Tarihi yapıları, pazarları ve saraylarıyla oldukça önemli bir kültür başkentidir. Palermo'nun ardından gelen en popüler bölgeler ise Katanya, Messina ve Taormina olarak geçer. Ayrıca ünlü Godfather serisinin çekildiği Palermo'ya bağlı komün Corleone de yine turistlerin uğrak noktaları arasındadır.

7. Godfather demişken Sicilya'nın mafya geçmişinden bahsetmemek olmaz.

Nitekim, mafya kavramı dile Sicilya sayesinde girmiş durumdadır. Çünkü İtalya'nın mafya ailelerinin birçoğu Sicilya kökenlidir ve günümüzde de bu kültür devam etmektedir. Mafyanın gerçekleştirdiği kötü eylemler nedeniyle bugün hala Sicilya'da 'mafya' kelimesi geçse ortam gerilir, kahkahalar durur. Haliyle İtalya'nın en fazla kapkaç benzeri olayına rastlanan yerlerden biri Sicilya'dır ve kimi zaman 'legal olan her şeyin başkenti' olarak anılır. Yine de durum o kadar korkunç bir boyutta değildir.

8. Ada gece hayatına gelince öne çıkan yerler Palermo ve Katanya'dır.

Genel olarak Sicilya'nın her yeri 7/24 rengarenk ve eğlenceli etkinliklere ev sahipliği yapar. Deniz ve kumsal etkinlikleri bunların başında gelirken, bu tür etkinliklerin tümünde Palermo ve Katanya bölgeleri öne çıkar. Diğer kentlere kıyasla çok daha kalabalık olan bu iki kent, adeta gece hayatı için organize edilmiş gibidir. Özellikle yaz aylarında sabah saatlerinde başlayan eğlence dünyası her zevke ve yaş grubuna hitap ederek tüm gün devam eder.

9. Sicilya'nın tarih boyunca farklı kültürlerin egemenliği altına girdiği her halinden anlaşılır.

Çünkü ada mimarisi geçmişten gelen bu uygarlıkların izlerini hala taşır. Yaygın olarak Yunan kültüründen beslenen mimari, Arap esintileri ve İspanyol etkileri ile devam ederek günümüze ulaşır. Bu da ortaya oldukça zengin dokuya sahip kentler, UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne girmiş alanlar ve farklı dönemlerden kalma tapınaklar, kiliseler çıkarır.

10. Adanın çok kültürlü yapısı dile de yansımıştır.

Yaygın olarak konuşulan dil İtalyanca'nın bir lehçesi olan Sicilya aksanıdır. Ancak Arapça ve Yunanca etkileri net şekilde anlaşılır. Çünkü Sicilya lehçesi bu iki dilden de kelimeler barındırır. Ayrıca ada dünya çapında turistik olduğundan İngilizce başta gelmek üzere, her dili konuşan insana burada rastlanabilir.

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11. Benzer şekilde ada mutfağı da çok kültürlü ve renklidir.

Doğu ve batı medeniyetlerini birleştiren Sicilya mutfağı baharatların ve Akdeniz yeşilliklerinin sentezidir. Ada yapısından dolayı deniz mahsülleri sıklıkla tüketilirken, İtalya kültüründen gelen makarna, pizza gibi yemekler popülerliğini korur. Ayrıca zeytinyağı, badem, narenciye gibi malzemelerin yaygın olarak kullanıldığı, adaya özgü birçok eşsiz lezzet de vardır.

12. Sicilya limon ve narenciye kokularıyla tanınır.

Akdeniz ikliminin tüm zenginliklerine sahip olan Sicilya, mis gibi narenciye kokan sokaklarıyla ünlüdür. Limon, portakal ve mandalina yetiştiriciliğinde önemli bir konuma sahip olan ada, bu tarım ürünlerini hem yerel tüketimde hem de ithalat amacıyla sıklıkla kullanır. Bu nedenle ada kültüründeki önemli tariflerin birçoğunda bu tip lezzetler bulunur.

13. Bunların başında ise arancini gelir.

Dışarıdan bakınca içli köfteye benzeyen arancini topları Yunan, Arap ve İspanyol kültürlerini yansıtan özgün bir lezzettir. Akdeniz mutfağının kuru kayısısı ve Arap mutfağının safranı bu eşsiz tarifte bir araya gelir. Üzeri kızarmış ekmekle kaplanmış haşlanmış pirinç topları ve bunların içindeki ricottalı, havuçlu, kayısılı karışım olarak bilinir.

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