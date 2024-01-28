Cinsel Hayatını Anlatan Enstrüman Hangisi?
Cinsel Hayatını Anlatan Enstrüman Hangisi?
Cinsel hayatını temsil eden enstrümanın hangisi olduğunu öğrenmek ister misin?
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1. Öncelikle cinsiyetini öğrenelim mi?
2. Şimdi de söyle bakalım, senin için ideal bir ilk buluşma bunlardan hangisine daha yakın?
3. Peki ilgilendiğin biriyle flört ederken daha çok hangisini kullanırsın?
4. Partnerinle yakınlaştığınızda nasıl bir tavır takındığını sorsak?
5. Sence aşkın mevsimi hangisi?
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6. Şimdi de söyle bakalım, günün hangi zamanı sence seks için daha uygun?
7. Bir de dürüstçe söyle hadi, cinsel bir fantezin var mı?
8. Son olarak, yorucu bir cinsel birliktelik sonrasında bunlardan hangisini yemeyi tercih ederdin?
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