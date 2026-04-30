Çin Burcu Nedir, Nasıl Hesaplanır? Çin Astrolojisine Göre Burcunuzu Bulma

Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
30.04.2026 - 17:12

Klasik burç yorumlarına hepimiz aşinayız; peki ya karakterinizi şekillendiren asıl sırrın doğduğunuz ayda değil de, doğduğunuz yılda gizli olduğunu söylesek?

Binlerce yıllık bilgeliğiyle Çin astrolojisi, 12 yıllık döngüleri ve her yılı temsil eden efsanevi hayvan figürleriyle kendimizi keşfetmemiz için bambaşka bir pencere sunuyor. Doğduğunuz yılın enerjisini taşıyan bu semboller; potansiyelinizden ilişkilerinize ve zayıf yönlerinize kadar hayatınıza dair pek çok gizli ipucu barındırıyor.

Üstelik kendi Çin burcunuzu ve elementinizi hesaplamak sandığınızdan çok daha kolay. Hazırsanız, Çin burcunuzun hangisi olduğunu ve size neler fısıldadığını adım adım keşfedelim...

Çin Burcu Nedir?

Batı astrolojisinin aksine, Çin astrolojisi aylara değil yıllara dayanır. Çin takvimi (Ay takvimi) temel alınarak oluşturulan bu sistem, 12 yıllık bir döngüden oluşur ve her yıl farklı bir hayvan tarafından temsil edilir. Çin inancına göre, doğduğunuz yılın hayvanı, kişiliğinizin derinliklerini, güçlü ve zayıf yönlerinizi, ilişkilerinizi ve hatta kariyer eğilimlerinizi şekillendirir.

Çin Burcu Nasıl Hesaplanır?

Çin burcunuzu hesaplamak oldukça basittir; temelde doğum yılınıza bakmanız yeterlidir. Ancak burada dikkat edilmesi gereken çok önemli bir istisna vardır: Çin Yeni Yılı.

Batı takviminde yeni yıl her zaman 1 Ocak'ta başlarken, Çin Yeni Yılı Ay takvimine göre belirlendiği için her yıl Ocak sonu ile Şubat ortası arasında değişen bir tarihe denk gelir.

Önemli İpucu: Eğer Ocak ayında veya Şubat ayının başlarında doğduysanız, Çin Yeni Yılı henüz başlamamış olabileceği için bir önceki yılın hayvanının burcuna dahil olabilirsiniz. Doğum tarihinizi o yılın Çin Yeni Yılı başlangıç tarihiyle mutlaka karşılaştırmalısınız.

Bunun dışındaki tarihlerde doğanlar, doğrudan doğum yıllarına denk gelen hayvanı listeden kolayca bulabilirler.

Çin Yıllarına Göre Burçlar ve Hayvanları Nelerdir?

Çin Zodyak'ı sırasıyla 12 hayvandan oluşur. Her hayvanın kendine özgü karakteristik özellikleri vardır. İşte Çin burcu hayvanları, öne çıkan özellikleri ve onlara denk gelen bazı yıllar:

  • Fare: Zeki, pratik, hırslı ve çekici. (Yıllar: 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

  • Öküz: Çalışkan, dürüst, sabırlı ve güvenilir. (Yıllar: 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

  • Kaplan: Cesur, rekabetçi, tahmin edilemez ve özgüvenli. (Yıllar: 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

  • Tavşan: Zarif, şefkatli, sessiz ve sorumluluk sahibi. (Yıllar: 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023)

  • Ejderha: Güçlü, karizmatik, enerjik ve lider ruhlu. (Yıllar: 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024)

  • Yılan: Bilge, sezgisel, gizemli ve analitik. (Yıllar: 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025)

  • At: Özgürlüğüne düşkün, neşeli, aktif ve maceracı. (Yıllar: 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026)

  • Keçi (Koyun): Yaratıcı, nazik, empatik ve uysal. (Yıllar: 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027)

  • Maymun: Eğlenceli, zeki, meraklı ve çok yönlü. (Yıllar: 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028)

  • Horoz: Gözlemci, pratik, cesur ve mükemmeliyetçi. (Yıllar: 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029)

  • Köpek: Sadık, adil, koruyucu ve dürüst. (Yıllar: 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030)

  • Domuz: Cömert, şefkatli, samimi ve uyumlu. (Yıllar: 1971, 1983, 1995, 2007, 2019, 2031)

Çin Burç Elementleri Nelerdir?

Çin astrolojisinde hayvanların yanı sıra, karakterinizi ince ayarlayan 5 Element (Wu Xing) felsefesi bulunur. Bu elementler; Ağaç, Ateş, Toprak, Metal ve Su'dur. Elementiniz, Çin burcu hayvanınızla birleşerek sizin eşsiz astrolojik profilinizi oluşturur (Örneğin: Su Ejderhası, Ateş Kaplanı vb.).

Elementinizi bulmak çok kolaydır; doğum yılınızın son rakamına bakmanız yeterlidir:

  • 0 veya 1 ile biten yıllar: Metal (Kararlı, bağımsız ve odaklı)

  • 2 veya 3 ile biten yıllar: Su (Esnek, sezgisel ve diplomatik)

  • 4 veya 5 ile biten yıllar: Ağaç / Odun (Büyümeye açık, idealist ve yenilikçi)

  • 6 veya 7 ile biten yıllar: Ateş (Tutkulu, enerjik ve maceracı)

  • 8 veya 9 ile biten yıllar: Toprak (Sabırlı, pratik ve istikrarlı)

Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
