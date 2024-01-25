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Cilt Türleri Nelerdir, Hangi Cilde Ne İyi Gelir?

etiket Cilt Türleri Nelerdir, Hangi Cilde Ne İyi Gelir?

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
25.01.2024 - 15:06

Her cildin farklı bir ihtiyacı vardır. Bu ihtiyacı doğru şekilde anlamak ve cilde de ona göre bakım yapmak gerekir. Bu içerikte tüm bunları anlatacağız. Hazırsan aşağı kaydır bakalım!

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Cilt türünüzü bilmek ve buna göre bir cilt bakım rutini oluşturmak çok önemlidir. Hailey Bieber'ın cildi bir günde bu kadar mükemmel olmadı sonuçta!

Temiz ve sağlıklı görünen bir cilt için cilt bakımı şart. Bu içerikte size cilt türlerinden bahsedip bir de bu türlerin nasıl bakım uygulaması gerektiğini de anlatacağız. Haydi normal ciltlerle başlayalım...

1. Normal Ciltler

Normal ciltlerde genellikle dengeli bir nem seviyesi vardır ve gözenekler de azdır. Bu yüzden hafif temizleyiciler ve nemlendiriciler kullanmak gerekir. Ağır bir cilt bakımı cildi yorabilir.

2. Yağlı Ciltler

Yağlı ciltler ise genellikle parlar, geniş gözeneklidir. Ve ne yazık ki sivilce eğilimli olabilir. Bu nedenle yağsız temizleyiciler, matlaştırıcı ürünler ve hafif nemlendiriciler kullanılmalıdır.

3. Kuru Ciltler

Kuru ciltler hemen anlaşılabilir çünkü genellikle pul pul dökülen, gergin hissedilen ve kırışıklıklara eğilimli yapıdadırlar. Bu ciltlerin bakımında yoğun nemlendiriciler ve hümektan içeren ürünler kullanılması önerilir. Ayrıca cilt bariyerini güçlendiren kremler de iyidir.

4. Karma Ciltler

Karma ciltlerde genellikle T bölgesi yağlıdır, yanaklar ise kuru veya normaldir. Düzensiz yapısı nedeniyle karma ciltlerin bakımı zordur. Bu cilt tipi için dengeli temizleyiciler, yağsız nemlendiriciler ve T bölgesine odaklanan ürünler kullanılabilir.

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5. Hassas Ciltler

Hassas ciltler de zorluk yaratabilir çünkü çabucak tahriş olabilir, kızarabilir veya kaşıntıya sebep olabilirler. Bu yüzden hassas ciltleri korumak gerekir. Parfümsüz, alkol içermeyen ve hassas ciltlere uygun ürünler iyi gelir.

6. Akne Eğilimli Ciltler

Akne eğilimli ciltlerde sivilce ve siyah nokta görülebilir. Çünkü bu ciltlerin bu cilt problemlerine eğilim gösteren bir yapısı vardır. Bu tür ciltler için salisilik asit, niacinamide gibi akneye karşı etkili içeriklere sahip ürünler ve tabii ki yağsız nemlendiriciler önerilir.

Cilt tipini öğrendiğine göre şimdi ona en iyi gelecek şekilde bir cilt bakımı oluşturmanı öneririz!

Ayrıca cilt tipin ne olursa olsun güneşten koruman da oldukça önemli. Cildine en uygun güneş kremini seç, cilt sağlını koru!

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