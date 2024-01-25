Cilt Türleri Nelerdir, Hangi Cilde Ne İyi Gelir?
Cilt Türleri Nelerdir, Hangi Cilde Ne İyi Gelir?
Her cildin farklı bir ihtiyacı vardır. Bu ihtiyacı doğru şekilde anlamak ve cilde de ona göre bakım yapmak gerekir. Bu içerikte tüm bunları anlatacağız. Hazırsan aşağı kaydır bakalım!
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Cilt türünüzü bilmek ve buna göre bir cilt bakım rutini oluşturmak çok önemlidir. Hailey Bieber'ın cildi bir günde bu kadar mükemmel olmadı sonuçta!
1. Normal Ciltler
2. Yağlı Ciltler
3. Kuru Ciltler
4. Karma Ciltler
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5. Hassas Ciltler
6. Akne Eğilimli Ciltler
Cilt tipini öğrendiğine göre şimdi ona en iyi gelecek şekilde bir cilt bakımı oluşturmanı öneririz!
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