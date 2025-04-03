Cildine İyi Gelecek Şey Ne?
Cildine İyi Gelecek Şey Ne?
Cildinin neye ihtiyacı olduğunu biliyor musun? Bilmiyorsan seni bu tarafa doğru alalım! Cildini ve kendini anlat, sana iyi gelecek olan şeyi söyleyelim. Cildine her daim iyi bakmalısın, unutma!
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1. Sabah cilt bakımına başlarken hangi adım seni en çok mutlu ediyor?
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2. Peki gece bakım rutininin en sevdiğin kısmı ne?
3. Gelelim cildinin en büyük sorununa! Bunlardan hangisi seni rahatsız ediyor?
4. Cildine bakım yaparken hangi aromatik yağı tercih ediyorsun?
5. Bakım rutinini değiştirmen gerektiğini düşündüğün bir dönem var mı?
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6. Peki sence cildine en iyi gelen meyve bunlardan hangisi?
7. Ya tavsiye! Cildinle ilgili en çok hangi tavsiyeyi alıyorsun?
8. Son olarak en sevdiğin cilt maskesini soralım?
Avokado ve aloe vera!
Limon ve çay ağacı yağı!
Yaban mersini ve ylang-ylang yağı!
Zeytinyağı ve bal!
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