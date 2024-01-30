Cildin Ne Kadar Canlı?
Cildin Ne Kadar Canlı?
Cildinin parıltısını keşfedeceğimiz testimize hoş geldin! Işıl ışıl canlı bir cilt şüphesiz hepimizin ortak arzusu. Peki seninki ne kadar canlı?
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1. İlk sorumuzla başlayalım, cilt tonun ne kadar eşit?
2. Cildini nasıl tanımlarsın?
3. Sivilce problemin var mı?
4. Peki, gözeneklerinin görünümü nasıl?
5. Yaz kız fark etmeksizin güneş kremi kullanıyor musun?
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6. Cildine ihtiyacına yönelik herhangi bir serum uyguluyor musun?
7. Ne kadar sıcak suyla duş alıyorsun? Puanla!
8. Son olarak, günde cilt bakımına ne kadar zaman ayırdığını öğrenelim.
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