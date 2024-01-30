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Cildin Ne Kadar Canlı?

etiket Cildin Ne Kadar Canlı?

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
30.01.2024 - 10:58

Cildinin parıltısını keşfedeceğimiz testimize hoş geldin! Işıl ışıl canlı bir cilt şüphesiz hepimizin ortak arzusu. Peki seninki ne kadar canlı?

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1. İlk sorumuzla başlayalım, cilt tonun ne kadar eşit?

2. Cildini nasıl tanımlarsın?

3. Sivilce problemin var mı?

4. Peki, gözeneklerinin görünümü nasıl?

5. Yaz kız fark etmeksizin güneş kremi kullanıyor musun?

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6. Cildine ihtiyacına yönelik herhangi bir serum uyguluyor musun?

7. Ne kadar sıcak suyla duş alıyorsun? Puanla!

8. Son olarak, günde cilt bakımına ne kadar zaman ayırdığını öğrenelim.

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Işıl ışıl!

Ne kadar şanslısın maşallah! Ayna gibi bir cilde sahipsin. İnsanlar senin sahip olduğun ışıl ışıl cilde sahip olmak için ne paralar döküyorlar, ne zamanlar harcıyorlar. Senin doğal ışıltın ve sağlıklı cildin, çoğu kişinin hayalini kurduğu bir şey. Ne yapıyorsan yapmaya devam et çünkü çok canlı bir cilde zaten sahipsin. Bu, bedenine verdiğin özenin ve dikkatinin bir sonucu olarak ortaya çıkan bir güzellik. Devam et, çünkü cildin seninle gurur duyuyor!

Canlı!

İstediğin kadar ışıl ışıl değil belki, ama sağlıklı ve canlı bir cilde sahipsin. Bu da gerçekten harika bir şey.  Belki biraz daha su içmeye dikkat eder ve cilt bakımı konusunda daha hassas davranırsan, hayallerini süsleyen o cilde de sahip olabilirsin. Unutma ki cilt bakımı sabır ve düzenlilik gerektirir. Küçük değişikliklerle büyük sonuçlar elde edebilirsin. Kendine özen göstermeye devam et, cildin sana minnettar!

Mat bir cildin var!

Maalesef mat bir cilde sahipsin ama bu hiç canlı olan bir cilde sahip olamayacağın anlamına gelmiyor. Beslenmene, su tüketimine, güneş kremi ve nemlendirici kullanımına, cilt bakım rutinine dikkat edersen hayalini kurduğun o ışıl ışıl cilde kavuşman yakındır! Çünkü cildin, senin dikkatli bakımın ve özeninle değişime hazır. Bu küçük adımlar, istediğin sağlıklı ve canlı cilde doğru seni her gün bir adım daha yaklaştıracak!

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