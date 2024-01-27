Çıktığı Günden Beri Ortalığı Kasıp Kavuran Korku Oyununun Filmi Geliyor
Çıktığı Günden Beri Ortalığı Kasıp Kavuran Korku Oyununun Filmi Geliyor
İçeriğin Devamı Aşağıda
"Until Dawn" isimli popüler 2015 çıkışlı korku oyunu, beyaz perdeye uyarlanıyor.
Bu ünlü hayatta kalma oyununun film adaptasyonunun yönetmenliğini, "Shazam!" ile tanınan David F. Sandberg üstleniyor.
Sony Computer Entertainment tarafından yayımlanan oyun, PlayStation 4 platformunda büyük ilgi gördü.
Until Dawn, etkileyici hikayesi ve oyunculara sunduğu interaktif deneyimle tanınıyor.
Oyun, dağ evinde mahsur kalan bir grup gencin, maskeli bir katilin tehdidi altında geçen hikayesini anlatıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Doğaüstü unsurlar ve karar mekanizmalarıyla öne çıkan oyun daha sonra "Rush of Blood" (2016) ve "The Inpatient" (2018) isimli yan ürünlerle evrenini genişletti, 2022'de ise "The Quarry" isimli bir oyunla ruhani bir devam niteliği taşıdı.
Oyunun orijinal kadrosunda Rami Malek, Hayden Panettiere, Meaghan Martin, Brett Dalton, Jordan Fisher, Nichole Bloom ve Peter Stormare gibi isimler yer almıştı ancak film uyarlamasının vizyon tarihi ve oyuncu kadrosu henüz açıklanmadı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın