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Çıktığı Günden Beri Ortalığı Kasıp Kavuran Korku Oyununun Filmi Geliyor

Çıktığı Günden Beri Ortalığı Kasıp Kavuran Korku Oyununun Filmi Geliyor

Sinema oyun film
Duygusal Maymun
Duygusal Maymun - Onedio Üyesi
27.01.2024 - 20:11

Ünlü korku oyunu 'Until Dawn'ın film uyarlaması yapılıyor. 'Lights Out' ve 'Shazam!' filmlerinin yönetmeni, bu uyarlamayı beyaz perdeye taşımak için çalışmalara başladı. Detaylar içerikte. 👇

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"Until Dawn" isimli popüler 2015 çıkışlı korku oyunu, beyaz perdeye uyarlanıyor.

"Until Dawn" isimli popüler 2015 çıkışlı korku oyunu, beyaz perdeye uyarlanıyor.

Bu ünlü hayatta kalma oyununun film adaptasyonunun yönetmenliğini, "Shazam!" ile tanınan David F. Sandberg üstleniyor.

Bu ünlü hayatta kalma oyununun film adaptasyonunun yönetmenliğini, "Shazam!" ile tanınan David F. Sandberg üstleniyor.

Sony Computer Entertainment tarafından yayımlanan oyun, PlayStation 4 platformunda büyük ilgi gördü.

Sony Computer Entertainment tarafından yayımlanan oyun, PlayStation 4 platformunda büyük ilgi gördü.

Until Dawn, etkileyici hikayesi ve oyunculara sunduğu interaktif deneyimle tanınıyor.

Until Dawn, etkileyici hikayesi ve oyunculara sunduğu interaktif deneyimle tanınıyor.

Oyun, dağ evinde mahsur kalan bir grup gencin, maskeli bir katilin tehdidi altında geçen hikayesini anlatıyor.

Oyun, dağ evinde mahsur kalan bir grup gencin, maskeli bir katilin tehdidi altında geçen hikayesini anlatıyor.
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Doğaüstü unsurlar ve karar mekanizmalarıyla öne çıkan oyun daha sonra "Rush of Blood" (2016) ve "The Inpatient" (2018) isimli yan ürünlerle evrenini genişletti, 2022'de ise "The Quarry" isimli bir oyunla ruhani bir devam niteliği taşıdı.

Doğaüstü unsurlar ve karar mekanizmalarıyla öne çıkan oyun daha sonra "Rush of Blood" (2016) ve "The Inpatient" (2018) isimli yan ürünlerle evrenini genişletti, 2022'de ise "The Quarry" isimli bir oyunla ruhani bir devam niteliği taşıdı.

Oyunun orijinal kadrosunda Rami Malek, Hayden Panettiere, Meaghan Martin, Brett Dalton, Jordan Fisher, Nichole Bloom ve Peter Stormare gibi isimler yer almıştı ancak film uyarlamasının vizyon tarihi ve oyuncu kadrosu henüz açıklanmadı.

Oyunun orijinal kadrosunda Rami Malek, Hayden Panettiere, Meaghan Martin, Brett Dalton, Jordan Fisher, Nichole Bloom ve Peter Stormare gibi isimler yer almıştı ancak film uyarlamasının vizyon tarihi ve oyuncu kadrosu henüz açıklanmadı.

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