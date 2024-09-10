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Çiçek Almada Acemi Olanlardan Vargas Enişte'ye Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Çiçek Almada Acemi Olanlardan Vargas Enişte'ye Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
10.09.2024 - 18:27

Bakalım Salı günü mizahın kalbi timeline'da nasıl atmış?

İyi eğlenceler 🚀

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Başlayalım!

Başlayalım!
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16 ne ara geldi?

16 ne ara geldi?
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Tipik kantin dönüşü...

Tipik kantin dönüşü...
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Yazık...

Yazık...
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Yıllardır beklenen tasarım.

Yıllardır beklenen tasarım.
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Her yerdeler!

Her yerdeler!
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Yaşamayan?

Yaşamayan?
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Birkaç yıl oldu.

Birkaç yıl oldu.
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Beklenir...

Beklenir...
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⬇️

⬇️
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Yarın tekrar görüşmek üzere 👋

Yarın tekrar görüşmek üzere 👋
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