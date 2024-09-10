Çiçek Almada Acemi Olanlardan Vargas Enişte'ye Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Çiçek Almada Acemi Olanlardan Vargas Enişte'ye Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Bakalım Salı günü mizahın kalbi timeline'da nasıl atmış?
İyi eğlenceler 🚀
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Başlayalım!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
16 ne ara geldi?
👇
👇
Tipik kantin dönüşü...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
Yazık...
Yıllardır beklenen tasarım.
Her yerdeler!
Yaşamayan?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Birkaç yıl oldu.
Beklenir...
⬇️
Yarın tekrar görüşmek üzere 👋
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın