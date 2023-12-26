Çiçeği Burnunda Anne Ezgi Mola Oğlu Can ile İlk Kez Kameraların Karşısına Çıktı
Çiçeği Burnunda Anne Ezgi Mola Oğlu Can ile İlk Kez Kameraların Karşısına Çıktı
Kaynak: https://www.snobmagazin.com/ezgi-mola...
Snob Magazin'in özel haberine göre ünlü ve başarılı oyuncu Ezgi Mola, annelik heyecanını tattığı bu dönemde ilk kez oğlu Can ile kameralar karşısına geçti.
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Samimiyetiyle bize kendini en yakın arkadaşımızmış gibi hissettiren başarılı oyuncu Ezgi Mola'yı hepimiz tanıyoruz.
Oynadığı her rolde harikalar yaratan Ezgi Mola, sevgilisi Mustafa Aksakallı ile 2019 yılından beri herkese "maşallah" dedirten bir aşk yaşıyorlar.
Aşkları dolu dizgin ilerleyen çift 2023 yılının Mayıs ayında nikah masasına oturmuş ve sadece 14 kişilik bir düğün yaparak evlendiler.
Ezgi Mola ve Mustafa Aksakallı evlendikten kısa bir süre sonra ise ünlü oyuncunun bebek beklediğini öğrendik!
Daha sonra ise ünlü çift, bir erkek bebek beklediklerini sevenleriyle paylaştılar.
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Ezgi Mola ve Mustafa Aksakallı'nın heyecanı bekleyişi ise geçtiğimiz günlerde sona erdi ve çiftin oğulları Can dünyaya geldi.
Snob Magazin'in özel haberine göre çiçeği burnunda anne Ezgi Mola, oğlu Can ve köpeği ile Nişantaşı'nda görüntülendi.
Kameralara gülümseyerek poz veren Mola, daha sonra gezintisine devam etti.
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Ne çabuk sokağa çıkıyorlar biz de eve tıkılıp kalıyoruz
Ezgi Molaya da tek ısınamayan benim sanırım, herkes seviyor ..
Ezgi mola baldır bal 😍