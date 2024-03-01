CHP Lideri Özgür Özel Hatay İçin Haluk Levent Dışında Oyuncu Mert Fırat'a da Teklif Götürüldüğünü Duyurdu
CHP Lideri Özgür Özel Hatay İçin Haluk Levent Dışında Oyuncu Mert Fırat'a da Teklif Götürüldüğünü Duyurdu
Özgür Özel, tv100 ekranlarında yer alan gündem programında Hatay Belediye Başkanlığı için ünlü oyuncu Mert Fırat'a teklif götürdüklerini açıkladı.
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CHP, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın yeniden aday gösterilmesi konusunda tepki çekmiş, yaşananların ardından da yine Savaş ile devam edileceği ifade edilmişti.
Savaş'ın adaylığının tartışıldığı sırada Özgür Özel'in Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığı için Haluk Levent'e teklif götürdüğü ortaya çıkmıştı.
Levent ise teklifi reddettiğini şu sözlerle duyurmuştu: "Canlarım! Ahbap başkanıyım. Ve siyasi bir kimliğe giremem. Diğer siyasi partilerden de teklifler geldi. Onur duyuyorum. Ama siyasete girmeyeceğime dair kararım kesin. Bu ülke için yapacağımız çok şeyler var."
TV100'e konuk olan Özel, oyuncu Mert Fırat ile de görüştüklerini açıkladı. Özel "Aday değiştirmeye kalkarsak başka ilçeleri de kaybederiz. Alternatiflerin hepsini ankete koyduk, Lütfü Bey'den az oy alıyorlar. Haluk Levent, 'evet' deseydi ankete koyardık.
60 parti meclisi üyemize 'Hatay kritik, aday değiştiğinde destekler almamız söz konusu, temas ettiğiniz kişilerle görüşün. Onay verin olursa bana bildirin' dedim. O isimleri ankete koyacaktım. Biz şu ana kadar 13 parti meclisi toplantısı yaptık. Mert Fırat ile konuştuk, ankete koyalım mı dedik, istemedi. Haluk Levent de değerlendirdi 'olmaz' dedi." diye konuştu.
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