CHP'li Vekil Mustafa Sarıgül, Kabe'den Çektiği Videoyu Paylaştı: Atanamayan Öğretmenler İçin Dua Etti

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Suudi Arabistan'ın Mekke kentinde bulunan Kabe'ye gitti. Sarıgül videoda, 'Yarabbim, binlerce atanamayan öğretmen var. Bu atanamayan öğretmenlere inşallah bir an önce görev verilsin' dedi.