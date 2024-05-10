CHP'li Vekil Mustafa Sarıgül, Kabe'den Çektiği Videoyu Paylaştı: Atanamayan Öğretmenler İçin Dua Etti
CHP'li Vekil Mustafa Sarıgül, Kabe'den Çektiği Videoyu Paylaştı: Atanamayan Öğretmenler İçin Dua Etti
CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Suudi Arabistan'ın Mekke kentinde bulunan Kabe'ye gitti. Sarıgül videoda, 'Yarabbim, binlerce atanamayan öğretmen var. Bu atanamayan öğretmenlere inşallah bir an önce görev verilsin' dedi.
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Sosyal medya paylaşımlarıyla çokça adından söz ettiren CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, bu kez de Kabe'den bir video paylaştı.
Sarıgül, Kabe'den paylaştığı görüntülerde "Yarabbim, binlerce atanamayan öğretmen var. Bu atanamayan öğretmenlere inşallah bir an önce görev verilsin" dedi.
Sarıgül'ün videosu kısa sürede sosyal medya çok konuşulanlar arasına girerken bazı kullanıcılar, "Bakandan daha çok düşünüyor bizi", "Tüm tuşlara basıyor adam bizim için", "Abi mülakatın kaldırılması için dua zinciri başlatabilir misin?" gibi yorumlar yaptı.
İşte o paylaşım:
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