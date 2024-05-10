Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Erol Bilecik Duyurdu: Sadettin Saran ile Görüşülecek

Erol Bilecik Duyurdu: Sadettin Saran ile Görüşülecek

Sosyal Medya Ali Koç Fenerbahçe
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
10.05.2024 - 21:16

Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik, Sadettin Saran ile görüşme yapacaklarını duyurdu.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Fenerbahçe’nin Başkanı Ali Koç ve başkan adayı Sadettin Saran, çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

Fenerbahçe’nin Başkanı Ali Koç ve başkan adayı Sadettin Saran, çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

Sarı-lacivertli kulübün Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, iş insanı Sadettin Saran’ın tek başkan adayı olduğunu ifade etti. Mosturoğlu, Saran’ın toplanması gereken 500 imzanın çok üzerinde imza topladığını belirterek, “Sadettin Saran şu an resmi olarak başkanlığa aday” dedi.

Sarı-lacivertli kulübün Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, iş insanı Sadettin Saran’ın tek başkan adayı olduğunu ifade etti. Mosturoğlu, Saran’ın toplanması gereken 500 imzanın çok üzerinde imza topladığını belirterek, “Sadettin Saran şu an resmi olarak başkanlığa aday” dedi.

Geçtiğimiz günlerde tv100’de Candaş Tolga Işık’ın sunduğu Az Önce Konuştum programında açıklama yapan Saran, “Biz Ali beyin şeffaflığı sayesinde ekim ayından beri ciddi bir şekilde çalışıyoruz ve şunu iddia ediyorum sadece Fenerbahçe’nin değil Türk spor tarihinin en hazır yönetimiyle geliyoruz” demişti.

Geçtiğimiz günlerde tv100’de Candaş Tolga Işık’ın sunduğu Az Önce Konuştum programında açıklama yapan Saran, “Biz Ali beyin şeffaflığı sayesinde ekim ayından beri ciddi bir şekilde çalışıyoruz ve şunu iddia ediyorum sadece Fenerbahçe’nin değil Türk spor tarihinin en hazır yönetimiyle geliyoruz” demişti.

Bu açıklamalar sonrası Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik'ten dikkat çeken hamle geldi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Erol Bilecik, Saadettin Saran ile görüşme yapacaklarını açıkladı.

Bu açıklamalar sonrası Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik'ten dikkat çeken hamle geldi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Erol Bilecik, Saadettin Saran ile görüşme yapacaklarını açıkladı.

İşte o paylaşım:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın