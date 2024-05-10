Erol Bilecik Duyurdu: Sadettin Saran ile Görüşülecek
Erol Bilecik Duyurdu: Sadettin Saran ile Görüşülecek
Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik, Sadettin Saran ile görüşme yapacaklarını duyurdu.
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Fenerbahçe’nin Başkanı Ali Koç ve başkan adayı Sadettin Saran, çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.
Sarı-lacivertli kulübün Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, iş insanı Sadettin Saran’ın tek başkan adayı olduğunu ifade etti. Mosturoğlu, Saran’ın toplanması gereken 500 imzanın çok üzerinde imza topladığını belirterek, “Sadettin Saran şu an resmi olarak başkanlığa aday” dedi.
Geçtiğimiz günlerde tv100’de Candaş Tolga Işık’ın sunduğu Az Önce Konuştum programında açıklama yapan Saran, “Biz Ali beyin şeffaflığı sayesinde ekim ayından beri ciddi bir şekilde çalışıyoruz ve şunu iddia ediyorum sadece Fenerbahçe’nin değil Türk spor tarihinin en hazır yönetimiyle geliyoruz” demişti.
Bu açıklamalar sonrası Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik'ten dikkat çeken hamle geldi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Erol Bilecik, Saadettin Saran ile görüşme yapacaklarını açıkladı.
İşte o paylaşım:
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