Seçimde Aday Olacak mı? Fenerbahçe Başkanı Ali Koç Kararını Verdi!
Seçimde Aday Olacak mı? Fenerbahçe Başkanı Ali Koç Kararını Verdi!
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un haziran ayında yapılacak başkanlık seçiminde aday olup olmayacağını gazeteci Sercan Hamzaoğlu açıkladı!
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Sezona şampiyonluk parolası ile çıkan fakat son haftalarda düşüşe geçen Fenerbahçe'de gözler, haziran ayında yapılacak seçimli genel kurula çevrildi.
Başkan Ali Koç'un seçimde aday olup olmayacağı, cevabı en çok merak edilen sorulardan biri haline gelirken gazeteci Sercan Hamzaoğlu'ndan flaş bir paylaşım geldi.
Hamzaoğlu, Koç'un başkanlığa aday olduğunu ifade etti 👇
Kararın kısa bir süre içinde kamuoyuna açıklaması bekleniyor.
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