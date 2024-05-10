"Fofana" İfadesiyle Akıllarda Yer Edinen Spiker Yalçın Çetin Taklitler Hakkında Konuştu
"Fofana" İfadesiyle Akıllarda Yer Edinen Spiker Yalçın Çetin Taklitler Hakkında Konuştu
Süper Lig'in usta spikerlerinden Yalçın Çetin, 'Ne Anlatıyorsun Sen?' programında sosyal medyada kendisini taklit eden futbolseverler hakkında konuştu. Çetin, paylaşımlara hakaret olmadığı sürece çok güldüğünü ifade etti. (beIN Sports Youtube)
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Bugüne kadar sayısız maç anlatımında bulunan Yalçın Çetin, futbolseverin oldukça yakından tanıdığı bir isim.
Tecrübeli spiker, özellikle son yıllarda "Fofana" ifadesiyle ile akıllarda yer edindi.
Usta spikerin açıklaması, beğeni topladı 👇
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