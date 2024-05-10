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"Fofana" İfadesiyle Akıllarda Yer Edinen Spiker Yalçın Çetin Taklitler Hakkında Konuştu

"Fofana" İfadesiyle Akıllarda Yer Edinen Spiker Yalçın Çetin Taklitler Hakkında Konuştu

Bahadır
Bahadır - Onedio Editörü
10.05.2024 - 12:09

Süper Lig'in usta spikerlerinden Yalçın Çetin, 'Ne Anlatıyorsun Sen?' programında sosyal medyada kendisini taklit eden futbolseverler hakkında konuştu. Çetin, paylaşımlara hakaret olmadığı sürece çok güldüğünü ifade etti. (beIN Sports Youtube)

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Bugüne kadar sayısız maç anlatımında bulunan Yalçın Çetin, futbolseverin oldukça yakından tanıdığı bir isim.

Bugüne kadar sayısız maç anlatımında bulunan Yalçın Çetin, futbolseverin oldukça yakından tanıdığı bir isim.

Tecrübeli spiker, özellikle son yıllarda "Fofana" ifadesiyle ile akıllarda yer edindi.

Tecrübeli spiker, özellikle son yıllarda "Fofana" ifadesiyle ile akıllarda yer edindi.

Çetin, "Gençlerin bana karşı Fofana üzerinden sevgisinin ve saygısının olduğunu hissediyorum…” dedi.

Usta spikerin açıklaması, beğeni topladı 👇

Usta spikerin açıklaması, beğeni topladı 👇
twitter.com
twitter.com
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twitter.com
twitter.com
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