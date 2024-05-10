"Fofana" İfadesiyle Akıllarda Yer Edinen Spiker Yalçın Çetin Taklitler Hakkında Konuştu

Süper Lig'in usta spikerlerinden Yalçın Çetin, 'Ne Anlatıyorsun Sen?' programında sosyal medyada kendisini taklit eden futbolseverler hakkında konuştu. Çetin, paylaşımlara hakaret olmadığı sürece çok güldüğünü ifade etti. (beIN Sports Youtube)