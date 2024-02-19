CHP Hatay İçin Kararını Verdi: CHP, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı İçin Yeniden 'Lütfü Savaş' Dedi
CHP Hatay İçin Kararını Verdi: CHP, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı İçin Yeniden 'Lütfü Savaş' Dedi
Cumhuriyet Halk Partisi, Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Lütfü Savaş ile ilgili kararını verdi. Partiden yapılan açıklamada Savaş’ın adaylığının devam edeceği belirtildi.
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CHP, Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak Lütfü Savaş’ın adaylığının devamına karar verildiğini açıkladı.
CHP Parti Meclisi’nin (PM) 10 Ocak’ta aldığı kararla Hatay’ın mevcut Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri için yeniden aday gösterilmişti.
Savaş, adaylığı açıklandıktan sonra 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde Hataylılar tarafından protesto edilmişti.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün CHP Genel Merkezi’nde Lütfü Savaş ile görüştü. CHP'den gelen son açıklamada, Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayının değişmediği, Lütfü Savaş'ın adaylığının devamına karar verildiği belirtildi. CHP'den gelen açıklama şöyle:
"Partimizin Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı üzerine yapılan son değerlendirmeler sonucunda; il örgütümüzün, ilçe örgütlerimizin, ilçe belediye başkan adaylarımızın talep ve mutabakatları üzerine Lütfü Savaş’ın adaylığının devamına karar verilmiştir."
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