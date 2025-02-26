ChatGPT Karadenizli Çıktı: Yaşamak İstediği Yer Trabzon, Yemek İstediği Yemek Hamsili Pilav!
ChatGPT Karadenizli Çıktı: Yaşamak İstediği Yer Trabzon, Yemek İstediği Yemek Hamsili Pilav!
OpenAI'ın geliştiricisi olduğu ChatGPT, yapay zeka sohbet robotlarının öncüsü oldu. Daha sonra Meta ve Google da bu işe el attı. Son olarak Çin yapay zeka savaşlarına dahil olarak mevcut ürünlerden çok daha kısa sürede ve çok daha az maliyete oluşturduğu DeepSeek'i tanıttı. DeepSeek'in de yarışa girmesiyle yapay zeka sohbetleri oldukça eğlenceli bir hal aldı.
Yapay zekaları daha da eğlenceli bir hale getirmek için onlara birtakım sorular sorduk. 'İnsan olsan nerede yaşamak isterdin?' ve 'Hangi yemeğin tadını merak ediyorsun?' sorularına hem ChatGPT'den hem DeepSeek'ten oldukça ilginç cevaplar aldık.
Her iki yapay zeka da tam bir Karadeniz aşığı çıktı! 👇🏻
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ChatGPT bizlere yapay zekanın ne olduğunu tanıttı.
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Yapay zeka yarışına son olarak Çin, DeepSeek ile dahil oldu.
Peki yapay zeka sohbet robotları insan olsaydı, nerede yaşamak isterdi?
"Japonya, İsviçre, İtalya, Kanada ve Türkiye"
İşleri biraz daha zorlaştıralım ve Türkiye'de nerede yaşamak isteyeceklerini soralım!
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"Yeşillikler içinde, Karadeniz’in büyüleyici doğasında yaşamak huzurlu olurdu"
Yemeklerimizi sormadan olmaz.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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