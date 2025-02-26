ChatGPT Karadenizli Çıktı: Yaşamak İstediği Yer Trabzon, Yemek İstediği Yemek Hamsili Pilav!

OpenAI'ın geliştiricisi olduğu ChatGPT, yapay zeka sohbet robotlarının öncüsü oldu. Daha sonra Meta ve Google da bu işe el attı. Son olarak Çin yapay zeka savaşlarına dahil olarak mevcut ürünlerden çok daha kısa sürede ve çok daha az maliyete oluşturduğu DeepSeek'i tanıttı. DeepSeek'in de yarışa girmesiyle yapay zeka sohbetleri oldukça eğlenceli bir hal aldı.

Yapay zekaları daha da eğlenceli bir hale getirmek için onlara birtakım sorular sorduk. 'İnsan olsan nerede yaşamak isterdin?' ve 'Hangi yemeğin tadını merak ediyorsun?' sorularına hem ChatGPT'den hem DeepSeek'ten oldukça ilginç cevaplar aldık.

Her iki yapay zeka da tam bir Karadeniz aşığı çıktı! 👇🏻