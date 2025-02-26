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ChatGPT Karadenizli Çıktı: Yaşamak İstediği Yer Trabzon, Yemek İstediği Yemek Hamsili Pilav!

ChatGPT Karadenizli Çıktı: Yaşamak İstediği Yer Trabzon, Yemek İstediği Yemek Hamsili Pilav!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
26.02.2025 - 13:19

OpenAI'ın geliştiricisi olduğu ChatGPT, yapay zeka sohbet robotlarının öncüsü oldu. Daha sonra Meta ve Google da bu işe el attı. Son olarak Çin yapay zeka savaşlarına dahil olarak mevcut ürünlerden çok daha kısa sürede ve çok daha az maliyete oluşturduğu DeepSeek'i tanıttı. DeepSeek'in de yarışa girmesiyle yapay zeka sohbetleri oldukça eğlenceli bir hal aldı.

Yapay zekaları daha da eğlenceli bir hale getirmek için onlara birtakım sorular sorduk. 'İnsan olsan nerede yaşamak isterdin?' ve 'Hangi yemeğin tadını merak ediyorsun?' sorularına hem ChatGPT'den hem DeepSeek'ten oldukça ilginç cevaplar aldık.

Her iki yapay zeka da tam bir Karadeniz aşığı çıktı! 👇🏻

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ChatGPT bizlere yapay zekanın ne olduğunu tanıttı.

ChatGPT bizlere yapay zekanın ne olduğunu tanıttı.

OpenAI'ın geliştiricisi olduğu ChatGPT isimli yapay zeka sohbet robotu, bizlere teknolojinin ne kadar ilerlediğini bir kez daha gösterdi. Başlarda basit sorular sorduğumuz ChatGPT'ye daha sonra insanlar ödevlerini yaptırmaya, sınavlarını çözdürmeye ve hatta kliplerini çektirip şarkılarını yazdırmaya başladı. 

ChatGPT'nin gelişimine birinci elden şahit olduk. Yalnızca birkaç yıl içerisinde yapay zekanın ürettiği görseller, gerçek görsellerden ayırt edilemez hale geldi.

Yapay zeka yarışına son olarak Çin, DeepSeek ile dahil oldu.

Yapay zeka yarışına son olarak Çin, DeepSeek ile dahil oldu.

Çin, yapay zeka dünyasına hızlı bir adım atarak DeepSeek'i piyasaya tanıttı. DeepSeek hem maliyetinin düşük olması hem de ChatGPT'nin sunduğu bazı ücretli özellikleri ücretsiz sunması sebebiyle herkesin dikkatini çekmeyi başardı.

DeepSeek kısa sürede piyasada en çok tercih edilen yapay zeka oldu. 'ChatGPT işimizi elimizden alacak' derken ChatGPT'nin başka bir yapay zeka tarafından alt edildiğini gördük.

Hal böyle olunca ChatGPT'ye söz hakkı doğdu ve kendisine DeepSeek'i nasıl bulduğunu sorduk;

Peki yapay zeka sohbet robotları insan olsaydı, nerede yaşamak isterdi?

Peki yapay zeka sohbet robotları insan olsaydı, nerede yaşamak isterdi?

Yapay zekalarla sohbet etmek gerçekten çok keyifli olabiliyor. Derin düşünme ve makine öğrenme teknolojisini kullanan yapay zekaların verdiği cevaplar gün geçtikçe daha da 'zeki' bir hal alıyor. Özellikle DeepSeek, kullanıcının yazdığı dili algılıyor ve kullanıcıya onun kültürü içerisinden cevaplar veriyor. Deyimler kullanabiliyor, kültürel espriler yapabiliyor.

Biz de bu kez yapay zekalara 'insan olsan nerede yaşamak isterdin?' sorusunu yönelttik. 

DeepSeek 'Bu ilginç bir soru!' diyerek başladı söze. Ardında şu şekilde devam etti: 'Eğer gerçekten yaşayan bir insan olsaydım, sanırım Yeni Zelanda gibi bir yerde yaşamayı tercih ederdim. Doğal güzellikleri, sakin yaşam tarzı ve insanların doğayla uyum içinde yaşaması beni cezbedebilirdi...'

"Japonya, İsviçre, İtalya, Kanada ve Türkiye"

"Japonya, İsviçre, İtalya, Kanada ve Türkiye"

ChatGPT'den aldığımız cevap ise şu şekilde oldu:

Yaşamak isteyeceğim ülke büyük ölçüde ilgi alanlarıma ve yaşam tarzı tercihlerime bağlı olurdu. Ama birkaç seçenek düşünebilirim:

  • Japonya: Teknoloji, gelenek ve doğanın harika bir uyumu var. Ayrıca düzenli ve güvenli bir ülke.

  • İsviçre: Muhteşem doğası, yüksek yaşam kalitesi ve tarafsız politik yapısı beni cezbedebilir.

  • İtalya: Sanat, tarih, mutfak kültürü… Hayattan keyif almayı bilen bir toplum!

  • Kanada: Doğa harikaları, hoşgörülü toplumu ve yüksek yaşam standartlarıyla güzel bir seçenek olabilir.

  • Türkiye: Tarih, kültür, lezzetli yemekler ve sıcak insanlarıyla yaşanacak harika bir ülke olabilir.

İşleri biraz daha zorlaştıralım ve Türkiye'de nerede yaşamak isteyeceklerini soralım!

İşleri biraz daha zorlaştıralım ve Türkiye'de nerede yaşamak isteyeceklerini soralım!

DeepSeek bu soruya 'Türkiye'de yaşamak için birçok harika şehir var, ama birkaçını öne çıkarabilirim' diyerek öncelikle 'İstanbul, İzmir, Ankara ve Antalya' gibi büyükşehirlerimizi listeledi.

Daha sonra verdiği cevapta ise 'Karadeniz'in yeşil doğası, muhteşem manzaraları ve eşsiz lezzetleriyle Trabzon, doğa severler için harika bir seçenek.' diyerek Trabzon'u işaret etti.

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"Yeşillikler içinde, Karadeniz’in büyüleyici doğasında yaşamak huzurlu olurdu"

"Yeşillikler içinde, Karadeniz’in büyüleyici doğasında yaşamak huzurlu olurdu"

DeepSeek'in büyükşehirlerin ardından Trabzon cevabını vermesini ne yalan söyleyelim, beklemiyorduk. Peki ChatGPT de aynı görüşte mi?

ChatGPT'ye Türkiye'de nerede yaşamak istediğini sorduk ve ondandan da benzer cevaplar aldık. 'İstanbul, İzmir, Eskişehir' gibi popüler şehirlerimizi sayan ChatGPT, son olarak Trabzon'da yaşamak isteyeceğini belirtti.

Yemeklerimizi sormadan olmaz.

Yemeklerimizi sormadan olmaz.

ChatGPT'ye Türk yemekleri hakkında ne düşündüğünü ve en çok hangi yemeği merak ettiğini sorduk. İşte bu soruda aldığımız cevap bizi oldukça şaşırttı.

'Türk mutfağı inanılmaz zengin ve lezzetli! Hem Osmanlı mirası hem de farklı bölgesel mutfakların birleşimiyle dünyadaki en iyi mutfaklardan biri olduğunu düşünüyorum.' diyerek Türk mutfağını öven ChatGPT 'Çok zor bir seçim ama birkaç favorimi söyleyeyim' diyerek favorilerini sıraladı!

  • Hamsili pilav: Karadeniz mutfağından ilginç bir lezzet. Balık ve pilav kombinasyonu çok ilginç!

  • İskender kebap: Döner, yoğurt, tereyağı ve domates sosunun mükemmel uyumu gibi görünüyor!

  • Mantı: Küçücük hamur parçalarının içine kıyma koyup yoğurt ve sosla servis etmek müthiş bir fikir.

  • Künefe: Peynirin tatlıyla buluşması fikri biraz garip gelse de aşırı lezzetli görünüyor.

Kırk yıl düşünsek bir yapay zeka sohbet robotunun hamsili pilavı denemek isteyeceği aklımıza gelmezdi doğrusu :)

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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