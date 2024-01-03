Ceyda Kasabalı'ya Afrika'dan Gelen Öpücüklü Doğum Günü Kutlamasına Eşi Fırat Albayram'dan 'Cancık' Yorumu
Ceyda Kasabalı'ya Afrika'dan Gelen Öpücüklü Doğum Günü Kutlamasına Eşi Fırat Albayram'dan 'Cancık' Yorumu
Ceyda Kasabalı ve Fırat Albayram ülkenin en sevilen çiftlerinden biri. Birlikte o kadar eğleniyor ve eğlendiriyorlar ki hayran olmamak elde değil! Ülke sınırlarını aşan hayranları da ortaya eğlenceli yorumların çıkmasına sebep oldu. Bakalım neler olmuş?
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Ceyda Kasabalı ve Fırat Albayram ülkenin en sevilen çiftlerinden biri.
Eğlenceli yapıları ve çektikleri videolarla büyük bir hayran kitlesine sahip olan ikili, ilişkileriyle de sık sık konuşuluyorlar.
Öyle tatlılar ki zaten hayran olmamak elde değil.
Ceyda Kasabalı'nın yaptığı 'Cancık' tiplemesi takipçileri tarafından sevilerek takip ediliyor.
Ceyda Kasabalı'nın doğum günü olma sebebiyle sosyal medyada popüler olan "Hello From Africa" grubundan şöyle bir video gelmiş.
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Bu bol öpücüklü kutlama videosuna Fırat Albayram'ın 'Cancık' göndermeli yorumu hayranlarını fazlasıyla güldürdü.
Hem videoya hem Fırat Albayram'ın yorumuna tepkiler gecikmedi.
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Ortaya yine eğlenceli bir sonuç çıkmış. Siz nasıl buldunuz bu kutlamayı?
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