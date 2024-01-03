Ceyda Kasabalı'ya Afrika'dan Gelen Öpücüklü Doğum Günü Kutlamasına Eşi Fırat Albayram'dan 'Cancık' Yorumu

Ceyda Kasabalı ve Fırat Albayram ülkenin en sevilen çiftlerinden biri. Birlikte o kadar eğleniyor ve eğlendiriyorlar ki hayran olmamak elde değil! Ülke sınırlarını aşan hayranları da ortaya eğlenceli yorumların çıkmasına sebep oldu. Bakalım neler olmuş?