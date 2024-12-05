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Cennetten Bir Buket: Tayland'ın Meşhur Adası Phuket'e Doğru Yolculuğa Çıkıyoruz!

etiket Cennetten Bir Buket: Tayland'ın Meşhur Adası Phuket'e Doğru Yolculuğa Çıkıyoruz!

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
05.12.2024 - 18:01

Şimdi hayal et... Soğuk kış sabahında battaniyene sarılmışsın, elinde sıcacık kahven, dışarıda gri bir gökyüzü. Ama gözlerini kapatıyorsun ve birden kendini bambaşka bir yerde buluyorsun: Tayland’ın cennet köşesi, Phuket! O masmavi denizi, incecik beyaz kumu ve rengarenk mercanlarıyla akılları baştan alan o meşhur ada! Tropik meyvelerin kokusu burnunda, avuçlarını serin deniz suyuyla yıkıyorsun, o ferahlık hissi her şeyden öte… İnan bize, burası öyle bir yer ki gitmeden bile büyüleniyorsun!

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Peki Phuket’te neler var neler yok, hadi biraz konuşalım. 🏝️

Peki Phuket’te neler var neler yok, hadi biraz konuşalım. 🏝️

Öncelikle, adanın en popüler plajlarından biri olan Patong Plajı tam bir eğlence merkezi. Gündüz deniz, kum, güneş üçlüsünde keyif çatarken, akşam olunca Bangla Road’un ışıltılı dünyasında kayboluyorsun. Barlar, restoranlar, sokak performansları… Her köşeden yükselen Tayland müzikleri kulağında çınlıyor.

Patong’un kalabalığı bana göre değil diyorsan, rotanı hemen biraz daha güneydeki Kata ve Karon plajlarına çevir.

Patong’un kalabalığı bana göre değil diyorsan, rotanı hemen biraz daha güneydeki Kata ve Karon plajlarına çevir.

Burası hem huzurlu hem de doğayla baş başa kalmak isteyenler için birebir. Upuzun kumsallar, turkuaz deniz ve tam anlamıyla dingin bir atmosfer… Elinde kitabın, ayakların kumda, kulağında dalgaların sesi… Daha ne olsun?

Tabii ki Phuket deyince denizin altını es geçmek olmaz.

Tabii ki Phuket deyince denizin altını es geçmek olmaz.

Eğer biraz maceraperestsen, tüplü dalış yaparak mercan resiflerinin büyülü dünyasına dalabilirsin. O kadar renkli, o kadar canlı ki… Bir an kendini bir National Geographic belgeselinin başrolü gibi hissediyorsun! 🐠🐙

Ama dalış size göre değilse, üzülmeyin!

Ama dalış size göre değilse, üzülmeyin!

Tekne turlarına katılarak meşhur Phi Phi Adaları ve James Bond Adasını görebilirsin. O devasa kaya oluşumları ve turkuaz deniz, seni resmen başka bir gezegene götürüyor.

Doğayla bu kadar haşır neşir olmuşken biraz kültür de lazım, değil mi?

Doğayla bu kadar haşır neşir olmuşken biraz kültür de lazım, değil mi?

Phuket’in kalbinde yer alan Big Buddha heykelini mutlaka ziyaret etmelisin. 45 metre yüksekliğindeki bu devasa heykel, adanın her yerinden görünüyor ve sana Tayland’ın ruhani atmosferini hissettiriyor. Tüm ada ayaklarının altında olacak!

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Bir de Wat Chalong Tapınağı var ki, kesinlikle görmeden dönme!

Bir de Wat Chalong Tapınağı var ki, kesinlikle görmeden dönme!

Altın işlemeleri, rengarenk süslemeleri ve huzur veren bahçesiyle adeta başka bir dünyaya yolculuk yapıyorsun. Tayland kültürünü ve inançlarını burada daha yakından tanıyabilirsin.

Phuket sadece plajlardan ibaret değil!

Phuket sadece plajlardan ibaret değil!

Old Town bölgesi, adanın tarihi ve kültürel dokusunu keşfetmek isteyenler için mükemmel bir rota. Rengarenk evler, tarihi binalar, sanat galerileri ve lokal kafelerle dolu bu bölge, yürüyerek keşfetmek için ideal. Kendini Phuket’in nostaljik atmosferine kaptırmaya hazır ol!

Ee, bu kadar gezdik, biraz da yemek konuşalım mı? 🍜

Ee, bu kadar gezdik, biraz da yemek konuşalım mı? 🍜

Tayland mutfağı zaten başlı başına bir lezzet patlaması ama Phuket’te yemek bambaşka bir deneyim. Sokak tezgahlarında satılan Pad Thai’yi düşün… Taze karidesler, pirinç eriştesi, bolca lime ve yer fıstığı… Hem basit hem de inanılmaz lezzetli. Deniz ürünlerini seviyorsan, Phuket tam sana göre. Deniz kenarındaki restoranlarda taze taze pişirilen ızgara balıklar, karidesler, yengeçler… Yanında da buz gibi bir Mango Sticky Rice tatlısı, yeme de yanında yat!

Phuket’te fil safarisi yerine, etik olarak yönetilen fil koruma merkezlerini ziyaret edebilirsin.

Phuket’te fil safarisi yerine, etik olarak yönetilen fil koruma merkezlerini ziyaret edebilirsin.

Bu merkezlerde filler doğal ortamlarında, özgürce yaşıyor ve onları besleyip onlarla vakit geçirebilme şansına sahipsin. Hem doğaya hem de hayvanlara saygılı bir deneyim yaşamak istersen burası tam sana göre!

Phuket Gece Pazarları’na uğramadan dönmek olmaz!

Phuket Gece Pazarları’na uğramadan dönmek olmaz!

Rengarenk tezgahlar, el yapımı hediyelik eşyalar, lezzetli sokak yemekleri… Ne ararsan burada var! Hem sevdiklerine hediyelik eşya alabilir hem de Tayland’a özgü el sanatlarını keşfedebilirsin. Üstelik pazarlık yapmayı unutma, burada her şey mümkün!

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Ve işte, Phuket’e doğru bir yolculuğun kısa özeti böyle! 😍

Ve işte, Phuket’e doğru bir yolculuğun kısa özeti böyle! 😍

Haydi, çantanı hazırlamaya başla, pasaportunu kontrol et ve cennetin bu harika köşesine gitmeye hazırlan! Çünkü Phuket seni bekliyor ve emin ol, döndüğünde “Neden daha önce gelmedim?” diyeceksin! ✈️

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Ecem Bekar
Ecem Bekar
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