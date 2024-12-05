Cennetten Bir Buket: Tayland'ın Meşhur Adası Phuket'e Doğru Yolculuğa Çıkıyoruz!
Cennetten Bir Buket: Tayland'ın Meşhur Adası Phuket'e Doğru Yolculuğa Çıkıyoruz!
Şimdi hayal et... Soğuk kış sabahında battaniyene sarılmışsın, elinde sıcacık kahven, dışarıda gri bir gökyüzü. Ama gözlerini kapatıyorsun ve birden kendini bambaşka bir yerde buluyorsun: Tayland’ın cennet köşesi, Phuket! O masmavi denizi, incecik beyaz kumu ve rengarenk mercanlarıyla akılları baştan alan o meşhur ada! Tropik meyvelerin kokusu burnunda, avuçlarını serin deniz suyuyla yıkıyorsun, o ferahlık hissi her şeyden öte… İnan bize, burası öyle bir yer ki gitmeden bile büyüleniyorsun!
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Peki Phuket’te neler var neler yok, hadi biraz konuşalım. 🏝️
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Patong’un kalabalığı bana göre değil diyorsan, rotanı hemen biraz daha güneydeki Kata ve Karon plajlarına çevir.
Tabii ki Phuket deyince denizin altını es geçmek olmaz.
Ama dalış size göre değilse, üzülmeyin!
Doğayla bu kadar haşır neşir olmuşken biraz kültür de lazım, değil mi?
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Bir de Wat Chalong Tapınağı var ki, kesinlikle görmeden dönme!
Phuket sadece plajlardan ibaret değil!
Ee, bu kadar gezdik, biraz da yemek konuşalım mı? 🍜
Phuket’te fil safarisi yerine, etik olarak yönetilen fil koruma merkezlerini ziyaret edebilirsin.
Phuket Gece Pazarları’na uğramadan dönmek olmaz!
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Ve işte, Phuket’e doğru bir yolculuğun kısa özeti böyle! 😍
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