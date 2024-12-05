Cennetten Bir Buket: Tayland'ın Meşhur Adası Phuket'e Doğru Yolculuğa Çıkıyoruz!

Şimdi hayal et... Soğuk kış sabahında battaniyene sarılmışsın, elinde sıcacık kahven, dışarıda gri bir gökyüzü. Ama gözlerini kapatıyorsun ve birden kendini bambaşka bir yerde buluyorsun: Tayland’ın cennet köşesi, Phuket! O masmavi denizi, incecik beyaz kumu ve rengarenk mercanlarıyla akılları baştan alan o meşhur ada! Tropik meyvelerin kokusu burnunda, avuçlarını serin deniz suyuyla yıkıyorsun, o ferahlık hissi her şeyden öte… İnan bize, burası öyle bir yer ki gitmeden bile büyüleniyorsun!