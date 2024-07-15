Cenk Tosun'un Beşiktaş'a Vedası: Güle Güle Tosun Paşa!

Her ne kadar gidişinde bir yöneticinin yüksek egosunun payı olsa da Süleyman Seba gibi bir başkan bu gidişe müdahale etmediyse biraz oturup, düşünmek lazım.

Feyyaz Uçar, şimdi Beşiktaş Yönetim Kurulu üyesi olarak, Beşiktaş’a hizmet veriyor!

TV programlarında yaptığı yorumları pek çok Beşiktaşlı tarafından beğenilmeyen Metin Tekin ise, ‘Beşiktaş’ın rakiplerine gitmem’ diyerek Vanspor’a kiralık olarak gitmiş, bir sezon sonrasında futbolu Beşiktaş forması ile bitirmişti.

Sergen Yalçın, kariyerinin zirvesindeyken, 1997 yılında Beşiktaş’tan İstanbulspor’a sonra da Siirt Jetpa, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzon derken 2002 yılında tekrar yuvasına döndü. Hem futbolcu olarak hem de teknik direktör olarak Beşiktaş’ta şampiyonluk kupaları kaldırdı.

Camianın tamamının Sergen’i, Beşiktaş efsaneleri içinde saydığını söyleyebilir miyiz?

Tümer Metin ve İlhan, 2001 yılında birlikte Samsunspor’dan Beşiktaş’a geldiler.

Tümer 2006 yılında Fenerbahçe’ye gitti. Beşiktaş taraftarından birçok kez özür dilemesine rağmen affedilmedi.

İlhan ise, en popüler döneminde, Fenerbahçe ya da Galatasaray yerine Japonya’ya gitti; taraftarın gözünde İlhan Mansız da bir efsanedir.

Burak Yılmaz 2006 yılında Antalyaspor’dan Beşiktaş’a geldi, 2008 yılında Manisaspor’a gitti. Sonra Fenerbahçe, Trabzonspor, Galatasaray’da top oynadı.

Bu yıllarda Beşiktaş taraftarı Burak Yılmaz’ı, ‘Emek hırsızı’ olarak nitelendiriyor ve nefret ediyordu. Ancak Burak da 2019 yılında Beşiktaş’a döndü ve bir kısım taraftar kendisini, ‘Kral Burak’ olarak karşıladı. Hatta kısa bir dönem teknik direktörlük de yaptı.

Burak Yılmaz’ı Beşiktaş efsaneleri arasında sayabilecek kaç taraftar vardır acaba?