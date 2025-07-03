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Cemal Can Canseven Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli? Cemal Can Canseven Kariyeri ve Özel Hayatı Hakkında Bilgiler

Cemal Can Canseven Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli? Cemal Can Canseven Kariyeri ve Özel Hayatı Hakkında Bilgiler

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
03.07.2025 - 12:18

Danla Bilic ile arkadaşlığı ve Survivor’daki yarışmacılığı ile gündemden düşmeyen Cemal Can Canseven’in kariyer başlangıcı ve özel hayatı hakkında merak edilenlere haberimizde yer verdik. Peki Cemal Can Canseven kimdir, kaç yaşında, nereli? Sosyal medyada da renkli kişiliğiyle dikkat çeken Cemal Can’ın hayatı sevenleri tarafından sık sık araştırılıyor. 

Kendine has tarzı, sempatik tavırları ve televizyon kariyeriyle adından söz ettiren Cemal Can Canseven hakkında merak edilenlere gelin birlikte bakalım!

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Cemal Can Canseven Kimdir?

Cemal Can Canseven Kimdir?

Cemal Can Canseven, sosyal medya dünyasının renkli simalarından biri olmasının yanı sıra Survivor yarışmasıyla geniş bir kitle tarafından tanınmış bir isim. Aslen DJ olan Cemal Can, eğlenceli tavırları ve samimiyetiyle kısa sürede büyük bir hayran kitlesine ulaştı. YouTube fenomeni Danla Bilic’in yakın arkadaşı olmasıyla da sık sık magazin gündeminde yer alıyor.

Cemal Can Canseven Kaç Yaşında?

Cemal Can Canseven Kaç Yaşında?

Cemal Can Canseven, 25 Mayıs 1995 doğumlu. 2025 yılı itibarıyla 30 yaşında. 

Cemal Can Canseven Nereli?

Cemal Can Canseven, İzmir doğumlu.

Cemal Can Canseven Kariyer Başlangıcı

Cemal Can Canseven Kariyer Başlangıcı

Cemal Can Canseven’in kariyer macerası aslında DJ’lik ile başladı. Üniversite yıllarında İstanbul’a gelip DJ’lik eğitimi aldıktan sonra ünlü mekanlarda sahne aldı. Ancak onu geniş kitlelere tanıtan esas çıkış Survivor 2020 yarışması oldu. Yarışmada gösterdiği performans ve dost canlısı tavırlarıyla izleyenlerin gönlünü fethetti.

Şimdilerde reklam filmlerinde de rol alıyor.

Cemal Can Canseven Özel Hayatı

Cemal Can Canseven Özel Hayatı

Cemal Can Canseven’in özel hayatı da hayranları tarafından sık sık merak ediliyor. Uzun yıllardır Danla Bilic ile yakın arkadaş olan Cemal Can, aşk hayatını genelde gözlerden uzak yaşıyor. Basına çok yansıyan bir ilişkisi olmasa da arkadaş çevresi ve sosyal medyada paylaştığı eğlenceli anlar hayranlarının ilgisini çekmeye devam ediyor.

Cemal Can Canseven Yer Aldığı Diziler

Cemal Can Canseven Yer Aldığı Diziler

Cemal Can Canseven, oyunculuk alanında da şansını denedi. 2021 yılında Gain platformunda yayınlanan ‘İşte Bu Benim Masalım’ dizisinde Aleyna Tilki ile başrolü paylaşarak ilk oyunculuk deneyimini yaşadı.

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Cemal Can Canseven Güncel Projeleri

Cemal Can Canseven Güncel Projeleri

Cemal Can şu sıralar müzikle daha fazla iç içe. DJ performanslarının yanı sıra sosyal medya içerikleriyle takipçilerini eğlendirmeye devam ediyor.

Cemal Can Canseven Ödülleri ve Adaylıkları

Cemal Can Canseven Ödülleri ve Adaylıkları

Survivor 2020 şampiyonu olması Cemal Can Canseven’in kariyerindeki en büyük dönüm noktalarından biri. Bunun dışında çeşitli sosyal medya ödüllerine de aday gösterildi. Eğlenceli içerikleriyle farklı ödül törenlerinde sık sık adından söz ettiriyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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