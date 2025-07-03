Cemal Can Canseven Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli? Cemal Can Canseven Kariyeri ve Özel Hayatı Hakkında Bilgiler
Danla Bilic ile arkadaşlığı ve Survivor’daki yarışmacılığı ile gündemden düşmeyen Cemal Can Canseven’in kariyer başlangıcı ve özel hayatı hakkında merak edilenlere haberimizde yer verdik. Peki Cemal Can Canseven kimdir, kaç yaşında, nereli? Sosyal medyada da renkli kişiliğiyle dikkat çeken Cemal Can’ın hayatı sevenleri tarafından sık sık araştırılıyor.
Kendine has tarzı, sempatik tavırları ve televizyon kariyeriyle adından söz ettiren Cemal Can Canseven hakkında merak edilenlere gelin birlikte bakalım!
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Cemal Can Canseven Kimdir?
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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