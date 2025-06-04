Cem Yılmaz, 2 Milyon Değerindeki Motosikletinde Beyaz Çoraplarıyla Verdiği Pozla Yine Züğürt Çenemizi Yordu!
Nefes alsa gündem olan ünlü komedyen Cem Yılmaz, hem mesleği hem özel hayatı derken bu kez de motosikletiyle konuşulmayı başardı. Yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Cem Yılmaz, 2 milyon TL'lik motosikletiyle poz verdi. Ancak toz olmasın, kirlenmesin diye midir bilemiyoruz ama motosikletten çok göze çarpan Cem Yılmaz'ın beyaz çorapları oldu. E tabii ki bizim de züğürt çenemiz yoruldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ünlü komedyen Cem Yılmaz her ne yaparsa yapsın gündem olmaya devam ediyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Cem Yılmaz, 2 milyon TL'lik motosikletiyle paylaşım yaptı.
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın