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Cem Yılmaz, 2 Milyon Değerindeki Motosikletinde Beyaz Çoraplarıyla Verdiği Pozla Yine Züğürt Çenemizi Yordu!

Cem Yılmaz, 2 Milyon Değerindeki Motosikletinde Beyaz Çoraplarıyla Verdiği Pozla Yine Züğürt Çenemizi Yordu!

Cem Yılmaz
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
04.06.2025 - 14:12

Nefes alsa gündem olan ünlü komedyen Cem Yılmaz, hem mesleği hem özel hayatı derken bu kez de motosikletiyle konuşulmayı başardı. Yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Cem Yılmaz, 2 milyon TL'lik motosikletiyle poz verdi. Ancak toz olmasın, kirlenmesin diye midir bilemiyoruz ama motosikletten çok göze çarpan Cem Yılmaz'ın beyaz çorapları oldu. E tabii ki bizim de züğürt çenemiz yoruldu.

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Ünlü komedyen Cem Yılmaz her ne yaparsa yapsın gündem olmaya devam ediyor.

Ünlü komedyen Cem Yılmaz her ne yaparsa yapsın gündem olmaya devam ediyor.

Yaptığı işler, özel hayatı, herhangi bir konudaki fikri ya da her ne olursa olsun gündemde olan isimlerin belki de başında geliyor olabilir. Bu kez de onu konuşmamızın sebebi yaptığı bir paylaşım.

Cem Yılmaz, 2 milyon TL'lik motosikletiyle paylaşım yaptı.

Cem Yılmaz, 2 milyon TL'lik motosikletiyle paylaşım yaptı.

Kendisini gündeme getiren bu paylaşımı görenler bambaşka konulara takıldı. Motosikletin üç tekerlekli oluşu, 2 milyon TL değerinde oluşu derken son olarak da Cem Yılmaz'ın geleceğimizden parlak bembeyaz çorapları göze battı. Cem Yılmaz'a her zaman olduğu gibi bu kez de yüzlerce yorum geldi.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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