Cem Küçük'ten Rasim Ozan Kütahyalı'nın 'DEM Parti' Çıkışına Tepki: 'Bunların Hiç Biri Olmaz'
Cem Küçük'ten Rasim Ozan Kütahyalı'nın 'DEM Parti' Çıkışına Tepki: 'Bunların Hiç Biri Olmaz'
Gazeteci Cem Küçük, Rasim Ozan Kütahyalı'nın DEM Parti ile ilgili geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamayı yalanladı. Abdullah Öcalan'ın ev hapsine geçmeyeceğini, çözüm süreci diye bir şeyin olmayacağını söyleyen Küçük, mayıs ayından sonra Irak'a operasyon yapılacağını söyledi.
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Seçime sayılı günler kala iktidara yakınlığıyla bilinen iki gazeteci arasında, iktidarın DEM Parti'ye yaklaşımının nasıl olacağına yönelik görüş ayrılığı yaşandı.
Geçtiğimiz haftalarda açıklama yapan 'gazeteci' Rasim Ozan Kütahyalı, 31 Mart seçimlerinde DEM Parti'nin İBB Başkan adayı Meral Danış Beştaş'ın yüzde 9'un üzerinde oy alması durumunda iktidarın iş birliği için bazı konularda taviz vereceğini söylemişti.
Kütahyalı, DEM Parti'nin yüzde 9'un üzerinde oy alması durumunda olacakları şu şekilde sıralamıştı: 'İmralı’ya tecrit kaldırılacaktır. Selahattin Demirtaş, Osman Kavala ve hapisteki Kürt siyasetçiler serbest kalacaktır. Kürt belediyelerine kayyum atanmayacaktır.'
HaberTürk canlı yayınına katılan gazeteci Cem Küçük ise Kütahyalı'nın iddialarını sıralayarak 'Abdullah Öcalan ev hapsine falan geçmez, çözüm süreci diye bir şey olmaz. Demirtaş ve Kavala serbest kalmaz.' ifadelerini kullandı. Küçük konuşmasının sonunda Türkiye'nin, Kuzey Irak'a mayıs ayı sonrasında operasyon düzenleyeceğini söyleyerek tamamladı.
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