Celal Şengör'ün "Ülke İçin Tehditsin" Sözlerine Milli Eğitim Bakanı Tekin'den Yanıt!
Celal Şengör'ün "Ülke İçin Tehditsin" Sözlerine Milli Eğitim Bakanı Tekin'den Yanıt!
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Prof. Dr. Celal Şengör'ün 'Sen ülkemizin geleceği için açık ve büyük bir tehditsin' şeklindeki sözlerine 'Cevap vermemi istiyorlar ama onlarla muhatap olmam” diye karşılık verdi.
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Türkiye’deki yabancı okulların Milli Eğitim Bakanlığı sistemine bağlanacağı ya da Türk öğrenci alamayacağı yönünde düzenleme yapılması bir süredir tartışmaların merkezinde.
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Yabancı okulların eğitim sisteminin daha iyi olduğunu savunan Prof. Dr. Celal Şengör, “Fransız liselerinden çek elini…” başlıklı yazısında adeta Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e savaş açmıştı.
Bakan Tekin'e, Prof. Celal Şengör’ün kendisi hakkındaki açıklamaları ve kendisinin Fransız okullarıyla ilgili sözleri soruldu.
TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik'in aktardığı bilgiye göre, Bakan Tekin bu soruları “Cevap vermemi istiyorlar ama onlarla muhatap olmam” diyerek yanıtladı.
Fatih Atik'in paylaşımı 👇
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