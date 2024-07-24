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Celal Şengör'ün "Ülke İçin Tehditsin" Sözlerine Milli Eğitim Bakanı Tekin'den Yanıt!

Celal Şengör'ün "Ülke İçin Tehditsin" Sözlerine Milli Eğitim Bakanı Tekin'den Yanıt!

celal şengör Yusuf Tekin
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
24.07.2024 - 15:47

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Prof. Dr. Celal Şengör'ün 'Sen ülkemizin geleceği için açık ve büyük bir tehditsin' şeklindeki sözlerine 'Cevap vermemi istiyorlar ama onlarla muhatap olmam” diye karşılık verdi. 

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Türkiye’deki yabancı okulların Milli Eğitim Bakanlığı sistemine bağlanacağı ya da Türk öğrenci alamayacağı yönünde düzenleme yapılması bir süredir tartışmaların merkezinde.

Türkiye’deki yabancı okulların Milli Eğitim Bakanlığı sistemine bağlanacağı ya da Türk öğrenci alamayacağı yönünde düzenleme yapılması bir süredir tartışmaların merkezinde.

Yabancı okulların eğitim sisteminin daha iyi olduğunu savunan Prof. Dr. Celal Şengör, “Fransız liselerinden çek elini…” başlıklı yazısında adeta Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e savaş açmıştı.

Yabancı okulların eğitim sisteminin daha iyi olduğunu savunan Prof. Dr. Celal Şengör, “Fransız liselerinden çek elini…” başlıklı yazısında adeta Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e savaş açmıştı.

Celal Şengör şu ifadeleri kullanmıştı: 

'Sen anayasaya ve kanunlara aykırı işler yaptıkça, lâik bir sistemle yönetilmeye çalışılan ülkemizde lise giriş imtihanlarına din ve fen sorularını aynı ağırlıkta koydurdukça, aslında yasaklanması gereken tarikatları okullarımıza soktukça seni kimse dinlemez, çünkü bu anayasamıza aykırıdır.

Niyetleri çocuklarının Atatürk ilkeleri, yani sağlıklı aklın doğrultusunda, uygar bir ortamda yetişmelerini sağlamak, senin gericileştirmek niyetinde olduğun okullardan kaçırmaktır. 

Sen ülkemizin geleceği için açık ve büyük bir tehditsin. Bunu tüm velîlerin idrak etmelerini temenni ederim.'

Bakan Tekin'e, Prof. Celal Şengör’ün kendisi hakkındaki açıklamaları ve kendisinin Fransız okullarıyla ilgili sözleri soruldu.

Bakan Tekin'e, Prof. Celal Şengör’ün kendisi hakkındaki açıklamaları ve kendisinin Fransız okullarıyla ilgili sözleri soruldu.

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik'in aktardığı bilgiye göre, Bakan Tekin bu soruları “Cevap vermemi istiyorlar ama onlarla muhatap olmam” diyerek yanıtladı.

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik'in aktardığı bilgiye göre, Bakan Tekin bu soruları “Cevap vermemi istiyorlar ama onlarla muhatap olmam” diyerek yanıtladı.

Tekin bugün ayrıca mevzuata uymayan Fransız okullarına işlem yapılacağını belirterek, 'Türkiye'deki Fransız okulları, mevzuat içerisine girerlerse eğitimlerine devam edecekler' ifadelerini kullandı.

Fatih Atik'in paylaşımı 👇

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