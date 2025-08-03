Cazı Türkiye’ye Taşıyan İsim: Müziğin Efsanelerinde Okay Temiz’le Tanışın
Anadolu’nun ritmini alıp caz sahnesine taşıyan, vurmalı çalgılarla sınır tanımayan, hem yerli hem de dünya müzik çevrelerinde saygıyla anılan bir isim varsa o da Okay Temiz. Adını duyduğunda “Aa tanıyorum!” diyenler kadar, “Keşke daha önce tanısaydım!” diyenler de var. Hazırsan, gel birlikte bu efsanevi müzisyeni yakından tanıyalım:
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Her şey annesinin dizinin dibinde başladı.
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Sırt çantasını alıp müziğin peşinden dünyayı dolaşıyor.
Darbukayı sadece çalmıyor, kendi yapıyor!
Magnetic Band, Oriental Wind ve özgür cazın Türkiye sesi...
Daha önce dinlemeyenleriniz varsa hemen böyle alalım!
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Albüm mü dedin? Onlarca...
Sadece çalmıyor, öğretiyor da…
Elektronikle uğraşan dedeler kontenjanından!
Türkiye cazının öncülerinden biri.
Ve evet… hala aktif!
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Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak. Eğer sen de okurken kendinden bir parça buluyorsan, ne mutlu bana!
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