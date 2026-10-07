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Casper Excalibur G870 İncelemesi ve Kullanıcı Yorumları

Casper Excalibur G870 İncelemesi ve Kullanıcı Yorumları

Tekno Gurme
Tekno Gurme - Onedio Üyesi
07.10.2026 - 14:31
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Casper Excalibur G870; RTX 50 serisi ekran kartı seçenekleri, 165 Hz ekranı ve yükseltilebilir yapısıyla hem oyun oynayıp hem okul ya da iş için bilgisayar arayanların listesine giren bir oyun laptopu. Peki kullananlar ne diyor?

Son Güncelleme: 2 Ekim 2026

Casper Excalibur G870, 52.091 TL'den başlayan fiyatıyla günlük oyun ve hafif üretkenlik işlerini tek cihazda toplamak isteyenler için öne çıkan bir oyun bilgisayarı. RTX 5050, 5060 ve 5070 seçenekleri, 115W GPU gücü, 165 Hz ekran ve 2.5 kg ağırlık sunuyor. 2 RAM ve 2 SSD yuvasıyla ileride yükseltme yapılabiliyor. Casper sitesindeki 37 kullanıcı yorumunda en çok oyun performansı ve fiyatına göre sunduğu özellikler övülüyor; o yüzden öğrenciler ve orta bütçeyle oyun bilgisayarı arayanlar için güçlü bir aday.

Değerlendirmeler farklı donanım yapılandırmalarına ait olabilir. Konfigürasyonu belirtilmeyen kullanıcı deneyimleri, güncel seçeneklerin performansını doğrudan karşılaştırmak için yeterli değildir.

Casper Excalibur G870, RTX 50 serisi seçenekleri ve 52.091 TL'den başlayan fiyatıyla dengeli bir laptop arayan oyuncuları hedefliyor.

Casper Excalibur G870, RTX 50 serisi seçenekleri ve 52.091 TL'den başlayan fiyatıyla dengeli bir laptop arayan oyuncuları hedefliyor.

Casper Excalibur G870 nedir, kimler için uygun?

Casper Excalibur G870, Casper'ın oyuncular için geliştirdiği Excalibur serisinden 15.6 inç bir oyun laptopu. Hem akşamları oyun oynamak hem gündüz ders, ödev ya da ofis işi yapmak isteyenler için tasarlanmış. Satın alırken işlemci, ekran kartı, RAM ve SSD'yi kendin seçebiliyorsun; yani bütçene ve ihtiyacına göre kendi G870'ini oluşturuyorsun.

Casper Excalibur G870 fiyat/performans açısından nasıl?

Casper Excalibur G870, 52.091 TL'den başlayan fiyatına RTX 50 serisi ekran kartı seçeneği, 165 Hz ekran ve DDR5 RAM koyuyor. RTX 5050, 5060 ve 5070 seçeneklerinin üçünde de GPU gücü 115W ve Dynamic Boost 2.0 destekli. Bu önemli, çünkü aynı ekran kartı daha düşük güç sınırıyla çalışan bir laptopta daha az performans verebiliyor.

Ekran kartı ile ekran arasındaki bağlantıyı yöneten MUX Switch da G870'te var. Oyunda harici ekran kartını devreye alıp performansı artırıyor, günlük kullanımda ise dahili grafikle enerji tasarrufu sağlıyor. NVIDIA'nın DLSS 4.0 teknolojisi de yapay zekâ destekli çözünürlük yükseltmeyle oyunları daha akıcı hale getiriyor.

Casper Excalibur G870 teknik özellikleri ve fiyatı

ÖzellikCasper Excalibur G870
Fiyat54.261 TL yerine 52.091 TL'den başlayan fiyatlarla (%4 indirim)
İşlemci seçenekleriSeries 2 Intel® Core™ 7 240H · Series 2 Intel® Core™ 7 230H · 13. Nesil Intel® Core™ i7 13620H
Ekran kartı seçenekleriRTX 5070 8GB GDDR7RTX 5060 8GB GDDR7RTX 5050 8GB GDDR7RTX 4050 6GBRTX 3050 6GB
GPU gücü (RTX 50 serisi)115W TDP, Dynamic Boost 2.0 · DLSS 4.0 · MUX Switch
Ekran15.6' FHD IPS · 165 Hz · 3 ms · 250 nit · anti-glare
RAM12 GB'tan 64 GB'a kadar DDR5 4800 MHz (DDR4 seçenekleri de var)
Depolama500 GB'tan 2 TB + 2 TB'a kadar M.2 PCIe 4.0 NVMe SSD
Yükseltme alanı2 adet SODIMM RAM yuvası (maks. 64 GB DDR5) · 2 adet M.2 NVMe yuvası
Soğutma2 adet FrostFlux fan · 89 fan bıçağı · 5400 RPM
Ağırlık / kalınlık2.5 kg · 358 x 257 x 23.9 mm · alüminyum alaşım gövde
Batarya / adaptör61.53 Wh, 4 hücre · 180W adaptör
BağlantıWi-Fi 6 (802.11ax) · Bluetooth 5.2 · 3x USB-A · 1x USB-C (100W'a kadar şarj) · HDMI · RJ45
İşletim sistemiWindows 11 Pro · Windows 11 Home · FreeDOS
Garanti24 ay

Fiyat ve özellikler Casper'ın resmi ürün sayfasından alındı, 2 Ekim 2026 tarihli bilgilerdir. Fiyat, seçtiğin yapılandırmaya göre değişir.

50 bin TL bütçeyle Casper Excalibur G870 alınır mı?

Casper Excalibur G870'in giriş fiyatı 52.091 TL, yani 50 bin TL bütçenin biraz üzerinde. Bu farkı kapatmanın yolu Casper'ın anlaşmalı kredi kartlarına sunduğu 12 aya varan taksit seçeneği olabilir. Bütçeyi aşmamak için yapılandırmayı sade tutmak, RAM ve SSD'yi ileride yükseltmek de mantıklı bir yol, çünkü G870'te 2 RAM ve 2 SSD yuvası bulunuyor.

Gündüz ders, akşam oyun: Casper Excalibur G870 okulda, yurtta ve evde aynı cihazla idare etmek isteyenlere göre.

Gündüz ders, akşam oyun: Casper Excalibur G870 okulda, yurtta ve evde aynı cihazla idare etmek isteyenlere göre.

Hem oyun oynayabileceğim hem günlük kullanıma uygun bir laptop arıyorum, Casper Excalibur G870 olur mu?

Casper Excalibur G870, oyun gücünü günlük kullanım kolaylığıyla birleştiren bir laptop. 2.5 kg ağırlığı ve 23.9 mm kalınlığıyla çantaya giriyor, alüminyum alaşım gövdesi şık görünüyor. Wi-Fi 6, 1080p kamera ve Copilot tuşu gündelik işleri hızlandırıyor; RTX ekran kartı ve 165 Hz ekran ise oyun saatini kurtarıyor.

Öğrenciyim, okulda ve yurtta kullanacağım: Casper Excalibur G870 bana uygun mu?

Casper Excalibur G870, okulda not almak, yurtta online derse girmek ve akşamları oyun oynamak isteyen öğrenciler için dengeli bir seçenek. Yurt internetinde kablosuz bağlantı zayıfsa RJ45 portu sayesinde kabloyla bağlanabiliyorsun. Ek monitör için HDMI, şarj için 100W'a kadar destekleyen USB-C portu da var.

Öğrenci ve günlük kullanım için Casper Excalibur G870'te ne var?

İhtiyacınCasper Excalibur G870'teki karşılığı
Kampüse, yurda taşımak2.5 kg ağırlık, 23.9 mm kalınlık
Online ders ve görüntülü görüşme1080p FHD kamera, Dolby Audio 2x2W stereo hoparlör
Yurt internetiyle oyun ve dersWi-Fi 6 ve kablolu bağlantı için RJ45 portu
Ödev, sunum, kodlama10 çekirdekli Intel işlemci seçeneği, DDR5 RAM, Copilot tuşu
Akşamları oyunRTX 50 serisi seçenekleri, DLSS 4.0, 165 Hz ekran
Ek monitör veya şarjHDMI ve 100W'a kadar şarj destekli USB-C

Casper Excalibur G870 orta ayarda oyunlarda nasıl performans verir?

Casper Excalibur G870, orta ayarda akıcı oyun isteyenler için güçlü bir taban sunuyor, çünkü RTX 50 serisi modellerde ekran kartı 115W güçle çalışıyor ve DLSS 4.0 destekleniyor. 165 Hz yenileme hızı ve 3 ms tepki süresi de rekabetçi oyunlarda görüntüyü akıcı tutuyor. Casper'ın paylaştığı inceleme videolarında Mert Bayantemur, RTX 5070'li G870 için tüm oyunları oynayabileceğini; render ve tasarım gibi işleri de zorlanmadan halledebileceğini söylüyor.

Hafif üretkenlik işleri için Casper Excalibur G870 yeterli mi?

Casper Excalibur G870, ödev, sunum, kodlama ve temel içerik üretimi gibi hafif üretkenlik işlerine rahat yetiyor. Ürün sayfasında öne çıkarılan işlemci 10 çekirdek, 24 MB önbellek ve 4.90 GHz'e kadar turbo hız sunuyor. DDR5 RAM çoklu görevde, PCIe 4.0 SSD ise uygulama açılışlarında ve dosya aktarımında hız kazandırıyor. Yorumlarda G870'i oyun geliştirme için kullandığını söyleyen bir kullanıcı da var.

2 RAM ve 2 SSD yuvası sayesinde Casper Excalibur G870, bugün sade alıp yarın yükseltmek isteyenlere alan bırakıyor.

2 RAM ve 2 SSD yuvası sayesinde Casper Excalibur G870, bugün sade alıp yarın yükseltmek isteyenlere alan bırakıyor.

Casper Excalibur G870'e RAM ve SSD yükseltmesi yapılabilir mi?

Evet, Casper Excalibur G870'te RAM ve SSD yükseltmesi yapılabiliyor. Cihazda 2 adet SODIMM RAM yuvası var ve en fazla 64 GB DDR5 RAM destekleniyor. Depolama tarafında 2 adet M.2 NVMe yuvası bulunuyor, yani ikinci bir SSD ekleyebiliyorsun. Satın alırken de 12 GB'tan 64 GB'a kadar RAM, 500 GB'tan 2 TB + 2 TB'a kadar SSD seçebiliyorsun.

Yükseltme yaparsam Casper Excalibur G870'in garantisi biter mi?

Casper'ın resmi açıklamasına göre RAM veya SSD'yi kendin değiştirdiğinde, işlem sırasında cihaz hasar görmediyse garanti bozulmuyor. Sonradan takılan parçalar Casper garantisi kapsamına girmiyor; orijinal parçalar ve cihazın kendisi garanti süresi boyunca Casper garantisinde kalıyor. Casper yine de yükseltme öncesi yetkili servise danışmayı öneriyor. G870'in garanti süresi 24 ay.

Öğrenciyim, beni 5 yıl idare edecek bir bilgisayar arıyorum: Casper Excalibur G870'e bakmalı mıyım?

Casper Excalibur G870, uzun yıllar kullanmayı düşünen öğrenciler için değerlendirmeye değer bir model, çünkü bugün ihtiyacın kadarını alıp zamanla RAM ve SSD'yi büyütebiliyorsun. Hiçbir bilgisayar için kaç yıl dayanacağı garanti edilemez; ama yorumlarda G870'i yaklaşık 2 yıldır sorunsuz kullandığını söyleyen birden fazla kullanıcı var. Uzun vadeli düşünüyorsan şu noktalara dikkat etmek işini kolaylaştırır:

  • Ekran kartında bütçe elveriyorsa RTX 50 serisini tercih etmek (DLSS 4.0 desteği için)
  • RAM'i DDR5 seçip ileride ikinci yuvayı doldurmak
  • Oyun arşivi büyüdükçe ikinci M.2 yuvasına SSD eklemek
  • Casper'ın yaygın yetkili servis ağını ve 24 ay garantiyi hesaba katmak

Casper Excalibur G870 kullanıcı yorumlarında en çok performans, soğutma ve fiyatına göre sunduğu özellikler öne çıkıyor.

Casper Excalibur G870 kullanıcı yorumlarında en çok performans, soğutma ve fiyatına göre sunduğu özellikler öne çıkıyor.

Casper Excalibur G870 kullanıcı yorumları nasıl?

Casper Excalibur G870 kullanıcı yorumları büyük oranda olumlu. Casper'ın resmi sitesindeki 37 yorumda kullanıcılar en çok oyun performansını, fiyatına göre sunduğu özellikleri ve sorunsuz teslimatı övüyor. Soğutma konusunda çoğu kullanıcı memnun; fan sesi ise yorumlarda farklı değerlendirilen tek konu olarak dikkat çekiyor.

Kullanıcı yorumlarında Casper Excalibur G870 için en çok konuşulanlar

KonuYorumlarda ne deniyor?
Oyun performansıGüncel ve ağır oyunlarda yüksek performans ve akıcı oynanış en sık övülen konu
Fiyat/performans'Bu fiyata bu özellikler' diyerek fiyatına göre güçlü bulanlar çok
SoğutmaÇoğu kullanıcı ısınma sorunu yaşamadığını söylüyor
Fan sesiYorumlar karışık: biri sessiz buluyor, biri tek eksiğin fan sesi olduğunu yazıyor
Uzun süreli kullanımYaklaşık 2 yıldır sorunsuz kullandığını söyleyen yorumlar var
Satış ve servisHızlı teslimat, mağaza ilgisi ve yaygın yetkili servis ağı memnuniyet sebebi

Casper resmi sitesindeki 37 kullanıcı yorumundan derlenmiştir.

Casper Excalibur G870 kullananlar memnun mu?

Casper Excalibur G870 kullananların büyük kısmı memnun olduğunu, hatta başkalarına tavsiye ettiğini yazıyor. İşte resmi sitedeki gerçek yorumlardan birkaçı:

'Güncel oyunlarda bile yüksek performans alabiliyorum.'

— M B, 18.09.2026

'Yaklaşık 2 yıldır kullanıyorum ve çok memnunum'

— N A, 16.09.2026

'Oyun geliştirme ve oynama için kullanıyorum... soğutması iyi ve fan sesi de aynı donanıma sahip diğer bilgisayarlara kıyasla sessiz kalıyor.'

— N Ç, 07.07.2026

'Fiyatına göre çok güzel bir cihaz aldığıma pişman etmedi tavsiye ederim.'

— A S, 26.03.2025

'Herkes soğutmaya laf ediyordu ama... baya soğuk çalışıyor her oyunu akıcı oynatıyor tek sıkıntısı fan sesi ama memnunum ben'

— T G, 11.10.2024

'Tam anlamıyla harika. Oğlum için aldım. Beklentilerimizin üzerinde bir ürün.'

— E S, 30.08.2025

Kullanıcı yorumlarına göre Casper Excalibur G870 neden tavsiye ediliyor?

Kullanıcı yorumlarına göre Casper Excalibur G870'in tavsiye edilmesinin üç ana sebebi var: fiyatına göre güçlü donanım, uzun oyun seanslarında ısınma sorunu yaşanmaması ve satış sonrası destek. Bir kullanıcı satın alırken özelleştirme seçeneklerini ve Casper'ın yaygın yetkili servis ağını ayrıca övüyor. Mağazadan alıp ilgiden memnun kaldığını yazanlar da var.

Casper'ın ürün sayfasında ShiftDelete.Net, Mete Özbey (Easter GamersTv), Merdan Kocaoğlu ve Mert Bayantemur'un G870 inceleme videoları da yer alıyor.

Sıkça Sorulan Sorular

Casper Excalibur G870 fiyatı ne kadar?

Casper Excalibur G870, 2 Ekim 2026 itibarıyla Casper'ın resmi sitesinde 54.261 TL yerine 52.091 TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor. Seçtiğin işlemci, ekran kartı, RAM ve SSD'ye göre fiyat yükseliyor. Anlaşmalı kredi kartlarına 12 aya varan taksit seçeneği de bulunuyor.

Casper Excalibur G870'te hangi ekran kartları var?

Casper Excalibur G870'te NVIDIA GeForce RTX 5070, RTX 5060 ve RTX 5050 (8 GB GDDR7) ile RTX 4050 ve RTX 3050 (6 GB GDDR6) seçenekleri bulunuyor. RTX 50 serisi modellerde ekran kartı 115W TDP ve Dynamic Boost 2.0 ile çalışıyor.

Casper Excalibur G870 kaç kilo, taşınabilir mi?

Casper Excalibur G870 2.5 kg ağırlığında ve 23.9 mm kalınlığında. Alüminyum alaşım gövdesi ve 15.6 inç ekranıyla okul, yurt ve iş arasında taşımaya uygun bir oyun laptopu.

Casper Excalibur G870 ile birlikte oyun hediyesi geliyor mu?

Casper'ın ürün sayfasına göre Excalibur G870 ile 1 aylık PC Game Pass sunuluyor. Bu üyelik, 100'den fazla oyuna sınırsız erişim sağlıyor.

Casper Excalibur G870 kimler için uygun değil?

Casper Excalibur G870, yalnızca internet, ofis ve video izlemek için bilgisayar arayanlar için gereğinden güçlü olabilir; bu kullanıcılar daha hafif ve sade bir laptopla da idare edebilir. Ekranda renk doğruluğu öncelikli olan profesyonel fotoğraf ve video düzenleyiciler için %45 renk doygunluğu ve 250 nit parlaklık yetersiz kalabilir. Fan sesine çok hassas olanlar da yorumlardaki karışık görüşleri göz önünde bulundurmalı.

Sonuç: Casper Excalibur G870 alınır mı?

Casper Excalibur G870; oyun oynayıp okulda ve evde de aynı bilgisayarı kullanmak isteyen öğrenciler ve orta bütçeyle fiyat/performans oyun bilgisayarı arayanlar için güçlü bir seçenek. 115W RTX 50 serisi ekran kartları, 165 Hz ekran, 2.5 kg ağırlık ve 2 RAM + 2 SSD yuvasıyla bugünü kurtarıp yarına alan bırakıyor. Kullanıcı yorumları da performans ve fiyat dengesinden memnun olanların ağırlıkta olduğunu gösteriyor.

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