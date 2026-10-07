Casper Excalibur G870 İncelemesi ve Kullanıcı Yorumları

Casper Excalibur G870 nedir, kimler için uygun?

Casper Excalibur G870, Casper'ın oyuncular için geliştirdiği Excalibur serisinden 15.6 inç bir oyun laptopu. Hem akşamları oyun oynamak hem gündüz ders, ödev ya da ofis işi yapmak isteyenler için tasarlanmış. Satın alırken işlemci, ekran kartı, RAM ve SSD'yi kendin seçebiliyorsun; yani bütçene ve ihtiyacına göre kendi G870'ini oluşturuyorsun.

Casper Excalibur G870 fiyat/performans açısından nasıl?

Casper Excalibur G870, 52.091 TL'den başlayan fiyatına RTX 50 serisi ekran kartı seçeneği, 165 Hz ekran ve DDR5 RAM koyuyor. RTX 5050, 5060 ve 5070 seçeneklerinin üçünde de GPU gücü 115W ve Dynamic Boost 2.0 destekli. Bu önemli, çünkü aynı ekran kartı daha düşük güç sınırıyla çalışan bir laptopta daha az performans verebiliyor.

Ekran kartı ile ekran arasındaki bağlantıyı yöneten MUX Switch da G870'te var. Oyunda harici ekran kartını devreye alıp performansı artırıyor, günlük kullanımda ise dahili grafikle enerji tasarrufu sağlıyor. NVIDIA'nın DLSS 4.0 teknolojisi de yapay zekâ destekli çözünürlük yükseltmeyle oyunları daha akıcı hale getiriyor.

Casper Excalibur G870 teknik özellikleri ve fiyatı Özellik Casper Excalibur G870 Fiyat 54.261 TL yerine 52.091 TL'den başlayan fiyatlarla (%4 indirim) İşlemci seçenekleri Series 2 Intel® Core™ 7 240H · Series 2 Intel® Core™ 7 230H · 13. Nesil Intel® Core™ i7 13620H Ekran kartı seçenekleri RTX 5070 8GB GDDR7 RTX 5060 8GB GDDR7 RTX 5050 8GB GDDR7 RTX 4050 6GB RTX 3050 6GB GPU gücü (RTX 50 serisi) 115W TDP, Dynamic Boost 2.0 · DLSS 4.0 · MUX Switch Ekran 15.6' FHD IPS · 165 Hz · 3 ms · 250 nit · anti-glare RAM 12 GB'tan 64 GB'a kadar DDR5 4800 MHz (DDR4 seçenekleri de var) Depolama 500 GB'tan 2 TB + 2 TB'a kadar M.2 PCIe 4.0 NVMe SSD Yükseltme alanı 2 adet SODIMM RAM yuvası (maks. 64 GB DDR5) · 2 adet M.2 NVMe yuvası Soğutma 2 adet FrostFlux fan · 89 fan bıçağı · 5400 RPM Ağırlık / kalınlık 2.5 kg · 358 x 257 x 23.9 mm · alüminyum alaşım gövde Batarya / adaptör 61.53 Wh, 4 hücre · 180W adaptör Bağlantı Wi-Fi 6 (802.11ax) · Bluetooth 5.2 · 3x USB-A · 1x USB-C (100W'a kadar şarj) · HDMI · RJ45 İşletim sistemi Windows 11 Pro · Windows 11 Home · FreeDOS Garanti 24 ay Fiyat ve özellikler Casper'ın resmi ürün sayfasından alındı, 2 Ekim 2026 tarihli bilgilerdir. Fiyat, seçtiğin yapılandırmaya göre değişir.

50 bin TL bütçeyle Casper Excalibur G870 alınır mı?

Casper Excalibur G870'in giriş fiyatı 52.091 TL, yani 50 bin TL bütçenin biraz üzerinde. Bu farkı kapatmanın yolu Casper'ın anlaşmalı kredi kartlarına sunduğu 12 aya varan taksit seçeneği olabilir. Bütçeyi aşmamak için yapılandırmayı sade tutmak, RAM ve SSD'yi ileride yükseltmek de mantıklı bir yol, çünkü G870'te 2 RAM ve 2 SSD yuvası bulunuyor.