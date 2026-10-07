Casper Excalibur G870 İncelemesi ve Kullanıcı Yorumları
Casper Excalibur G870; RTX 50 serisi ekran kartı seçenekleri, 165 Hz ekranı ve yükseltilebilir yapısıyla hem oyun oynayıp hem okul ya da iş için bilgisayar arayanların listesine giren bir oyun laptopu. Peki kullananlar ne diyor?
Son Güncelleme: 2 Ekim 2026
Casper Excalibur G870, 52.091 TL'den başlayan fiyatıyla günlük oyun ve hafif üretkenlik işlerini tek cihazda toplamak isteyenler için öne çıkan bir oyun bilgisayarı. RTX 5050, 5060 ve 5070 seçenekleri, 115W GPU gücü, 165 Hz ekran ve 2.5 kg ağırlık sunuyor. 2 RAM ve 2 SSD yuvasıyla ileride yükseltme yapılabiliyor. Casper sitesindeki 37 kullanıcı yorumunda en çok oyun performansı ve fiyatına göre sunduğu özellikler övülüyor; o yüzden öğrenciler ve orta bütçeyle oyun bilgisayarı arayanlar için güçlü bir aday.
Değerlendirmeler farklı donanım yapılandırmalarına ait olabilir. Konfigürasyonu belirtilmeyen kullanıcı deneyimleri, güncel seçeneklerin performansını doğrudan karşılaştırmak için yeterli değildir.
Casper Excalibur G870, RTX 50 serisi seçenekleri ve 52.091 TL'den başlayan fiyatıyla dengeli bir laptop arayan oyuncuları hedefliyor.
Casper Excalibur G870 nedir, kimler için uygun?
Casper Excalibur G870, Casper'ın oyuncular için geliştirdiği Excalibur serisinden 15.6 inç bir oyun laptopu. Hem akşamları oyun oynamak hem gündüz ders, ödev ya da ofis işi yapmak isteyenler için tasarlanmış. Satın alırken işlemci, ekran kartı, RAM ve SSD'yi kendin seçebiliyorsun; yani bütçene ve ihtiyacına göre kendi G870'ini oluşturuyorsun.
Casper Excalibur G870 fiyat/performans açısından nasıl?
Casper Excalibur G870, 52.091 TL'den başlayan fiyatına RTX 50 serisi ekran kartı seçeneği, 165 Hz ekran ve DDR5 RAM koyuyor. RTX 5050, 5060 ve 5070 seçeneklerinin üçünde de GPU gücü 115W ve Dynamic Boost 2.0 destekli. Bu önemli, çünkü aynı ekran kartı daha düşük güç sınırıyla çalışan bir laptopta daha az performans verebiliyor.
Ekran kartı ile ekran arasındaki bağlantıyı yöneten MUX Switch da G870'te var. Oyunda harici ekran kartını devreye alıp performansı artırıyor, günlük kullanımda ise dahili grafikle enerji tasarrufu sağlıyor. NVIDIA'nın DLSS 4.0 teknolojisi de yapay zekâ destekli çözünürlük yükseltmeyle oyunları daha akıcı hale getiriyor.
Casper Excalibur G870 teknik özellikleri ve fiyatı
|Özellik
|Casper Excalibur G870
|Fiyat
|54.261 TL yerine 52.091 TL'den başlayan fiyatlarla (%4 indirim)
|İşlemci seçenekleri
|Series 2 Intel® Core™ 7 240H · Series 2 Intel® Core™ 7 230H · 13. Nesil Intel® Core™ i7 13620H
|Ekran kartı seçenekleri
|RTX 5070 8GB GDDR7RTX 5060 8GB GDDR7RTX 5050 8GB GDDR7RTX 4050 6GBRTX 3050 6GB
|GPU gücü (RTX 50 serisi)
|115W TDP, Dynamic Boost 2.0 · DLSS 4.0 · MUX Switch
|Ekran
|15.6' FHD IPS · 165 Hz · 3 ms · 250 nit · anti-glare
|RAM
|12 GB'tan 64 GB'a kadar DDR5 4800 MHz (DDR4 seçenekleri de var)
|Depolama
|500 GB'tan 2 TB + 2 TB'a kadar M.2 PCIe 4.0 NVMe SSD
|Yükseltme alanı
|2 adet SODIMM RAM yuvası (maks. 64 GB DDR5) · 2 adet M.2 NVMe yuvası
|Soğutma
|2 adet FrostFlux fan · 89 fan bıçağı · 5400 RPM
|Ağırlık / kalınlık
|2.5 kg · 358 x 257 x 23.9 mm · alüminyum alaşım gövde
|Batarya / adaptör
|61.53 Wh, 4 hücre · 180W adaptör
|Bağlantı
|Wi-Fi 6 (802.11ax) · Bluetooth 5.2 · 3x USB-A · 1x USB-C (100W'a kadar şarj) · HDMI · RJ45
|İşletim sistemi
|Windows 11 Pro · Windows 11 Home · FreeDOS
|Garanti
|24 ay
Fiyat ve özellikler Casper'ın resmi ürün sayfasından alındı, 2 Ekim 2026 tarihli bilgilerdir. Fiyat, seçtiğin yapılandırmaya göre değişir.
50 bin TL bütçeyle Casper Excalibur G870 alınır mı?
Casper Excalibur G870'in giriş fiyatı 52.091 TL, yani 50 bin TL bütçenin biraz üzerinde. Bu farkı kapatmanın yolu Casper'ın anlaşmalı kredi kartlarına sunduğu 12 aya varan taksit seçeneği olabilir. Bütçeyi aşmamak için yapılandırmayı sade tutmak, RAM ve SSD'yi ileride yükseltmek de mantıklı bir yol, çünkü G870'te 2 RAM ve 2 SSD yuvası bulunuyor.
Gündüz ders, akşam oyun: Casper Excalibur G870 okulda, yurtta ve evde aynı cihazla idare etmek isteyenlere göre.
Hem oyun oynayabileceğim hem günlük kullanıma uygun bir laptop arıyorum, Casper Excalibur G870 olur mu?
Casper Excalibur G870, oyun gücünü günlük kullanım kolaylığıyla birleştiren bir laptop. 2.5 kg ağırlığı ve 23.9 mm kalınlığıyla çantaya giriyor, alüminyum alaşım gövdesi şık görünüyor. Wi-Fi 6, 1080p kamera ve Copilot tuşu gündelik işleri hızlandırıyor; RTX ekran kartı ve 165 Hz ekran ise oyun saatini kurtarıyor.
Öğrenciyim, okulda ve yurtta kullanacağım: Casper Excalibur G870 bana uygun mu?
Casper Excalibur G870, okulda not almak, yurtta online derse girmek ve akşamları oyun oynamak isteyen öğrenciler için dengeli bir seçenek. Yurt internetinde kablosuz bağlantı zayıfsa RJ45 portu sayesinde kabloyla bağlanabiliyorsun. Ek monitör için HDMI, şarj için 100W'a kadar destekleyen USB-C portu da var.
Öğrenci ve günlük kullanım için Casper Excalibur G870'te ne var?
|İhtiyacın
|Casper Excalibur G870'teki karşılığı
|Kampüse, yurda taşımak
|2.5 kg ağırlık, 23.9 mm kalınlık
|Online ders ve görüntülü görüşme
|1080p FHD kamera, Dolby Audio 2x2W stereo hoparlör
|Yurt internetiyle oyun ve ders
|Wi-Fi 6 ve kablolu bağlantı için RJ45 portu
|Ödev, sunum, kodlama
|10 çekirdekli Intel işlemci seçeneği, DDR5 RAM, Copilot tuşu
|Akşamları oyun
|RTX 50 serisi seçenekleri, DLSS 4.0, 165 Hz ekran
|Ek monitör veya şarj
|HDMI ve 100W'a kadar şarj destekli USB-C
Casper Excalibur G870 orta ayarda oyunlarda nasıl performans verir?
Casper Excalibur G870, orta ayarda akıcı oyun isteyenler için güçlü bir taban sunuyor, çünkü RTX 50 serisi modellerde ekran kartı 115W güçle çalışıyor ve DLSS 4.0 destekleniyor. 165 Hz yenileme hızı ve 3 ms tepki süresi de rekabetçi oyunlarda görüntüyü akıcı tutuyor. Casper'ın paylaştığı inceleme videolarında Mert Bayantemur, RTX 5070'li G870 için tüm oyunları oynayabileceğini; render ve tasarım gibi işleri de zorlanmadan halledebileceğini söylüyor.
Hafif üretkenlik işleri için Casper Excalibur G870 yeterli mi?
Casper Excalibur G870, ödev, sunum, kodlama ve temel içerik üretimi gibi hafif üretkenlik işlerine rahat yetiyor. Ürün sayfasında öne çıkarılan işlemci 10 çekirdek, 24 MB önbellek ve 4.90 GHz'e kadar turbo hız sunuyor. DDR5 RAM çoklu görevde, PCIe 4.0 SSD ise uygulama açılışlarında ve dosya aktarımında hız kazandırıyor. Yorumlarda G870'i oyun geliştirme için kullandığını söyleyen bir kullanıcı da var.
2 RAM ve 2 SSD yuvası sayesinde Casper Excalibur G870, bugün sade alıp yarın yükseltmek isteyenlere alan bırakıyor.
Casper Excalibur G870 kullanıcı yorumlarında en çok performans, soğutma ve fiyatına göre sunduğu özellikler öne çıkıyor.
Casper Excalibur G870 kullanıcı yorumları nasıl?
Casper Excalibur G870 kullanıcı yorumları büyük oranda olumlu. Casper'ın resmi sitesindeki 37 yorumda kullanıcılar en çok oyun performansını, fiyatına göre sunduğu özellikleri ve sorunsuz teslimatı övüyor. Soğutma konusunda çoğu kullanıcı memnun; fan sesi ise yorumlarda farklı değerlendirilen tek konu olarak dikkat çekiyor.
Kullanıcı yorumlarında Casper Excalibur G870 için en çok konuşulanlar
|Konu
|Yorumlarda ne deniyor?
|Oyun performansı
|Güncel ve ağır oyunlarda yüksek performans ve akıcı oynanış en sık övülen konu
|Fiyat/performans
|'Bu fiyata bu özellikler' diyerek fiyatına göre güçlü bulanlar çok
|Soğutma
|Çoğu kullanıcı ısınma sorunu yaşamadığını söylüyor
|Fan sesi
|Yorumlar karışık: biri sessiz buluyor, biri tek eksiğin fan sesi olduğunu yazıyor
|Uzun süreli kullanım
|Yaklaşık 2 yıldır sorunsuz kullandığını söyleyen yorumlar var
|Satış ve servis
|Hızlı teslimat, mağaza ilgisi ve yaygın yetkili servis ağı memnuniyet sebebi
Casper resmi sitesindeki 37 kullanıcı yorumundan derlenmiştir.
Casper Excalibur G870 kullananlar memnun mu?
Casper Excalibur G870 kullananların büyük kısmı memnun olduğunu, hatta başkalarına tavsiye ettiğini yazıyor. İşte resmi sitedeki gerçek yorumlardan birkaçı:
'Güncel oyunlarda bile yüksek performans alabiliyorum.'
— M B, 18.09.2026
'Yaklaşık 2 yıldır kullanıyorum ve çok memnunum'
— N A, 16.09.2026
'Oyun geliştirme ve oynama için kullanıyorum... soğutması iyi ve fan sesi de aynı donanıma sahip diğer bilgisayarlara kıyasla sessiz kalıyor.'
— N Ç, 07.07.2026
'Fiyatına göre çok güzel bir cihaz aldığıma pişman etmedi tavsiye ederim.'
— A S, 26.03.2025
'Herkes soğutmaya laf ediyordu ama... baya soğuk çalışıyor her oyunu akıcı oynatıyor tek sıkıntısı fan sesi ama memnunum ben'
— T G, 11.10.2024
'Tam anlamıyla harika. Oğlum için aldım. Beklentilerimizin üzerinde bir ürün.'
— E S, 30.08.2025
Kullanıcı yorumlarına göre Casper Excalibur G870 neden tavsiye ediliyor?
Kullanıcı yorumlarına göre Casper Excalibur G870'in tavsiye edilmesinin üç ana sebebi var: fiyatına göre güçlü donanım, uzun oyun seanslarında ısınma sorunu yaşanmaması ve satış sonrası destek. Bir kullanıcı satın alırken özelleştirme seçeneklerini ve Casper'ın yaygın yetkili servis ağını ayrıca övüyor. Mağazadan alıp ilgiden memnun kaldığını yazanlar da var.
Casper'ın ürün sayfasında ShiftDelete.Net, Mete Özbey (Easter GamersTv), Merdan Kocaoğlu ve Mert Bayantemur'un G870 inceleme videoları da yer alıyor.
Sıkça Sorulan Sorular
Casper Excalibur G870 fiyatı ne kadar?
Casper Excalibur G870, 2 Ekim 2026 itibarıyla Casper'ın resmi sitesinde 54.261 TL yerine 52.091 TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor. Seçtiğin işlemci, ekran kartı, RAM ve SSD'ye göre fiyat yükseliyor. Anlaşmalı kredi kartlarına 12 aya varan taksit seçeneği de bulunuyor.
Casper Excalibur G870'te hangi ekran kartları var?
Casper Excalibur G870'te NVIDIA GeForce RTX 5070, RTX 5060 ve RTX 5050 (8 GB GDDR7) ile RTX 4050 ve RTX 3050 (6 GB GDDR6) seçenekleri bulunuyor. RTX 50 serisi modellerde ekran kartı 115W TDP ve Dynamic Boost 2.0 ile çalışıyor.
Casper Excalibur G870 kaç kilo, taşınabilir mi?
Casper Excalibur G870 2.5 kg ağırlığında ve 23.9 mm kalınlığında. Alüminyum alaşım gövdesi ve 15.6 inç ekranıyla okul, yurt ve iş arasında taşımaya uygun bir oyun laptopu.
Casper Excalibur G870 ile birlikte oyun hediyesi geliyor mu?
Casper'ın ürün sayfasına göre Excalibur G870 ile 1 aylık PC Game Pass sunuluyor. Bu üyelik, 100'den fazla oyuna sınırsız erişim sağlıyor.
Casper Excalibur G870 kimler için uygun değil?
Casper Excalibur G870, yalnızca internet, ofis ve video izlemek için bilgisayar arayanlar için gereğinden güçlü olabilir; bu kullanıcılar daha hafif ve sade bir laptopla da idare edebilir. Ekranda renk doğruluğu öncelikli olan profesyonel fotoğraf ve video düzenleyiciler için %45 renk doygunluğu ve 250 nit parlaklık yetersiz kalabilir. Fan sesine çok hassas olanlar da yorumlardaki karışık görüşleri göz önünde bulundurmalı.
Sonuç: Casper Excalibur G870 alınır mı?
Casper Excalibur G870; oyun oynayıp okulda ve evde de aynı bilgisayarı kullanmak isteyen öğrenciler ve orta bütçeyle fiyat/performans oyun bilgisayarı arayanlar için güçlü bir seçenek. 115W RTX 50 serisi ekran kartları, 165 Hz ekran, 2.5 kg ağırlık ve 2 RAM + 2 SSD yuvasıyla bugünü kurtarıp yarına alan bırakıyor. Kullanıcı yorumları da performans ve fiyat dengesinden memnun olanların ağırlıkta olduğunu gösteriyor.
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