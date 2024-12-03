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Çarşamba Gününe Dikkat, Kar Geliyor! Meteoroloji Birçok Bölgeyi Uyardı

Çarşamba Gününe Dikkat, Kar Geliyor! Meteoroloji Birçok Bölgeyi Uyardı

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
03.12.2024 - 10:16

Türkiye Aralık ayının gelmesiyle kışı yaşamaya başladı. İç ve Doğu kesimlerde kar yağışı görülürken sıcaklıklıklar da mevsim normallerinde devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, haftalık hava durumu raporunu yayımladı. Buna göre pek çok bölgede yağışlı hava etkili olacak. Özellikle Çarşamba gününden itibaren pek çok şehir merkezinde kar yağışı görülecek. 

İşte sarı ve turuncu kodlu uyarıların da bulunduğu MGM haftalık raporundan öne çıkan başlıklar...

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La Nina'nın etkili olacağı bu kış, Türkiye genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinde seyrediyor.

La Nina'nın etkili olacağı bu kış, Türkiye genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinde seyrediyor.

Kasım ayında birçok ilimiz kara teslim olurken Aralık ayı için de kar uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yayımladığı haftalık hava durumu raporunda özellikle Marmara, Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu'nun güneybatısına dikkat çekti.

MGM'ye göre, kıyı bölgelerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da kuvvetli yağışlar bekleniyor.

MGM'ye göre, kıyı bölgelerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da kuvvetli yağışlar bekleniyor.

Raporda, Antalya için sarı ve turuncu kodlu uyarılara yer verildi. Vatandaşların kuvvetli yağışların sebep olabileceği ani sel, su baskını ve yıldırıma karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

Çarşamba günü kuvvetli yağış ve İç, Doğu kesimlerde kar ve fırtına etkili olacak.

Çarşamba günü kuvvetli yağış ve İç, Doğu kesimlerde kar ve fırtına etkili olacak.

Özellikle dışarıda çalışanlar ve şehir dışına çıkacak olanların kar yağışına karşı hazırlıklı olması öneriliyor.

Sıcaklıklar mevsim normallerinde seyretmeye devam ediyor. Rüzgarın ise hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği öngörülüyor.

Sıcaklıklar mevsim normallerinde seyretmeye devam ediyor. Rüzgarın ise hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği öngörülüyor.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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