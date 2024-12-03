Çarşamba Gününe Dikkat, Kar Geliyor! Meteoroloji Birçok Bölgeyi Uyardı

Türkiye Aralık ayının gelmesiyle kışı yaşamaya başladı. İç ve Doğu kesimlerde kar yağışı görülürken sıcaklıklıklar da mevsim normallerinde devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, haftalık hava durumu raporunu yayımladı. Buna göre pek çok bölgede yağışlı hava etkili olacak. Özellikle Çarşamba gününden itibaren pek çok şehir merkezinde kar yağışı görülecek.

İşte sarı ve turuncu kodlu uyarıların da bulunduğu MGM haftalık raporundan öne çıkan başlıklar...