Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Çapkınlığıyla Nam Salan Umut Evirgen, Alina Boz'la Evliliğinin Hayatını Nasıl Etkilediğini Açıkladı

Çapkınlığıyla Nam Salan Umut Evirgen, Alina Boz'la Evliliğinin Hayatını Nasıl Etkilediğini Açıkladı

GNS
GNS - Onedio Editörü
07.01.2024 - 15:56

Alina Boz ve Umut Evirgen çifti ilişkilerini kısa bir süre içerisinde evlilikle taçlandırdı bildiğiniz gibi. Magazinde oldukça şaşırdığımız ve hala anlamlandırmaya çalıştığımız bu evliliğin ardından Umut Evirgen, Hürriyet'ten Hakan Gece'ye verdiği röportajda bazı durumların altını çizdi. Peki Alina Boz'la evlenmek Umut Evirgen'in hayatını nasıl etkiledi?

İçeriğin Devamı Aşağıda

Magazini yakından takip edenler bilir ki, yönetmen ve iş insanı Umut Evirgen'in aşk dosyası biraz kalabalık.

Magazini yakından takip edenler bilir ki, yönetmen ve iş insanı Umut Evirgen'in aşk dosyası biraz kalabalık.

Kendisi için 'ne çok aşk sığdırmış hayatına' diyebiliyoruz. Birbirinden ünlü isimler ile magazinde adı anıldı kendisinin.

Magazine damgasını vuran konulardan bir tanesi ise 6 ay önce Alina Boz ile yelken açtığı aşkıydı.

Magazine damgasını vuran konulardan bir tanesi ise 6 ay önce Alina Boz ile yelken açtığı aşkıydı.

Altı ay önce bir gece ansızın sosyal medya hesapları üzerinden paylaştıkları fotoğrafla sevgili olduklarını duyurmuşlardı. Herkes bu duruma oldukça şaşırmıştı çünkü Alina Boz'un yıllar süren ve evlenmesini beklediği ilişkisi biteli daha çok kısa bir süre olmuştu.

İlişkileri oldukça hızlı başlayan çiftin evleneceklerine dair dedikodular dolaşmaya başlamıştı hatta.

İlişkileri oldukça hızlı başlayan çiftin evleneceklerine dair dedikodular dolaşmaya başlamıştı hatta.

Sosyal medyada sık sık birlikte paylaşım yapan ikilinin ciddi düşündüğü magazinde oldukça konuşuluyordu. Hatta Ekim ayından itibaren düğüne dair detaylar konuşulmaya başlanmıştı. Alina Boz gelinlik bulmak için yurt dışına çıkmıştı.

Beş aydır birlikte olan çift 2 Aralık Cumartesi günü ünlüler geçidi denebilecek bir törenle evlenmişti.

Beş aydır birlikte olan çift 2 Aralık Cumartesi günü ünlüler geçidi denebilecek bir törenle evlenmişti.

Emirgan'da bir teknede gerçekleşen düğünlerine dair detaylar da uzun bir süre magazinde konuşulmuştu tabii ki. Alina Boz'un gelinliğinden konuklara, mekan seçiminden nikah şahitlerine pek çok detay magazinde yerini almıştı.

Daha sonra çiftin balayına gitmesini beklerken İstanbul'da kaldıklarını öğrenmiştik. Hasta oldukları için herhangi bir plan yapamadıklarını söylemişlerdi.

Daha sonra çiftin balayına gitmesini beklerken İstanbul'da kaldıklarını öğrenmiştik. Hasta oldukları için herhangi bir plan yapamadıklarını söylemişlerdi.

Geçtiğimiz gün de Nişantaşı'nda görüntülenmişlerdi hatırlarsanız. Henüz bir aylık evli olan ikili, Umut Evirgen'in sürprizinden bahsedince magazinde yine kendileri epey konuşulmuştu. Sabah uyandıkları gibi Alina Boz'u sergiye götürmüştü Evirgen sürpriz olarak...

İçeriğin Devamı Aşağıda

Şimdilerde magazinin en sık konuşulan ikilisi onlar elbette. Umut Evirgen de eşi Alina Boz hakkında gelen sorulara Hakan Gece ile yaptığı röportajda cevap verdi.

Şimdilerde magazinin en sık konuşulan ikilisi onlar elbette. Umut Evirgen de eşi Alina Boz hakkında gelen sorulara Hakan Gece ile yaptığı röportajda cevap verdi.

Henüz beş aylık bir ilişki içerisindeyken bu kadar hızlı evlilik kararı almış olmaları elbette herkesin kafasını karıştırmıştı. Bu konuyu Hakan Gece de dile getirerek Umut Evirgen'e soru yöneltiyor. Umut Evirgen ise 'Kendimi ilk defa bu kadar mutlu ve güvende hissettiğim biriyle karşılaştığımda zamanın bir önemi kalmadı.' cevabını veriyor.

Biliyorsunuz kendisinin evlilikten önceki hayatı hareketliydi. Alina Boz ile evlenmenin hayatında nasıl bir etkisi olduğu da merak ediliyor haliyle.

Biliyorsunuz kendisinin evlilikten önceki hayatı hareketliydi. Alina Boz ile evlenmenin hayatında nasıl bir etkisi olduğu da merak ediliyor haliyle.

Evirgen bu konuda 'Alina ile ilk kez el ele tutuştuğumuzdan beri kendimi bir takım olmuş hissediyorum. İnanılmaz güç veren özel bir duygu. İçindeki sevginin, yaratıcılığının, güveninin, üretkenliğinin inanılmaz arttığı bir durum bu. Bunları hissettiğinde kendini tam hissediyorsun. Başka şey düşünmüyorsun.' şeklinde romantik bir cevap veriyor.

Bir diğer merak edilen konu ise kıskançlık elbette... Yani Umut Evirgen, Alina Boz'u kıskanıyor mu ya da tam tersi bir durum var mı diye düşünmüyor değiliz.

Bir diğer merak edilen konu ise kıskançlık elbette... Yani Umut Evirgen, Alina Boz'u kıskanıyor mu ya da tam tersi bir durum var mı diye düşünmüyor değiliz.

Evirgen bu konuda Hakan Gece'nin 'eşinin işine ne kadar müdahil olursun?' sorusuyla başlıyor. Evirgen ise 'Fikir alışverişlerimiz Alina da isterse tabii olur. Birbirimize fayda sağlayabileceğimiz her konuda destek oluruz.' diyor.

Oklar kendisine dönünce işletme yüzünden herhangi bir gerginlik olup olmadığı soruluyor.

Oklar kendisine dönünce işletme yüzünden herhangi bir gerginlik olup olmadığı soruluyor.

Buna cevabı ise 'Bu ilk akla gelen durum fakat Emirgan Group kurumsal bir yapı, mekânlarda yöneticiler var. Her gece dışarıda olmam gibi bir durum söz konusu değil. Kıskançlık yok tabii.' oluyor.

Bu İçerikler de İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?