Çapkınlığıyla Nam Salan Umut Evirgen, Alina Boz'la Evliliğinin Hayatını Nasıl Etkilediğini Açıkladı
Çapkınlığıyla Nam Salan Umut Evirgen, Alina Boz'la Evliliğinin Hayatını Nasıl Etkilediğini Açıkladı
Alina Boz ve Umut Evirgen çifti ilişkilerini kısa bir süre içerisinde evlilikle taçlandırdı bildiğiniz gibi. Magazinde oldukça şaşırdığımız ve hala anlamlandırmaya çalıştığımız bu evliliğin ardından Umut Evirgen, Hürriyet'ten Hakan Gece'ye verdiği röportajda bazı durumların altını çizdi. Peki Alina Boz'la evlenmek Umut Evirgen'in hayatını nasıl etkiledi?
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Magazini yakından takip edenler bilir ki, yönetmen ve iş insanı Umut Evirgen'in aşk dosyası biraz kalabalık.
Magazine damgasını vuran konulardan bir tanesi ise 6 ay önce Alina Boz ile yelken açtığı aşkıydı.
İlişkileri oldukça hızlı başlayan çiftin evleneceklerine dair dedikodular dolaşmaya başlamıştı hatta.
Beş aydır birlikte olan çift 2 Aralık Cumartesi günü ünlüler geçidi denebilecek bir törenle evlenmişti.
Daha sonra çiftin balayına gitmesini beklerken İstanbul'da kaldıklarını öğrenmiştik. Hasta oldukları için herhangi bir plan yapamadıklarını söylemişlerdi.
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Şimdilerde magazinin en sık konuşulan ikilisi onlar elbette. Umut Evirgen de eşi Alina Boz hakkında gelen sorulara Hakan Gece ile yaptığı röportajda cevap verdi.
Biliyorsunuz kendisinin evlilikten önceki hayatı hareketliydi. Alina Boz ile evlenmenin hayatında nasıl bir etkisi olduğu da merak ediliyor haliyle.
Bir diğer merak edilen konu ise kıskançlık elbette... Yani Umut Evirgen, Alina Boz'u kıskanıyor mu ya da tam tersi bir durum var mı diye düşünmüyor değiliz.
Oklar kendisine dönünce işletme yüzünden herhangi bir gerginlik olup olmadığı soruluyor.
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