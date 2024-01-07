Çapkınlığıyla Nam Salan Umut Evirgen, Alina Boz'la Evliliğinin Hayatını Nasıl Etkilediğini Açıkladı

Henüz beş aylık bir ilişki içerisindeyken bu kadar hızlı evlilik kararı almış olmaları elbette herkesin kafasını karıştırmıştı. Bu konuyu Hakan Gece de dile getirerek Umut Evirgen'e soru yöneltiyor. Umut Evirgen ise 'Kendimi ilk defa bu kadar mutlu ve güvende hissettiğim biriyle karşılaştığımda zamanın bir önemi kalmadı.' cevabını veriyor.