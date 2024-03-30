Cansel Elçin ve Eşi Zeynep Tuğçe Bayat'tan Eğlenceli Romantik Video
Cansel Elçin ve Eşi Zeynep Tuğçe Bayat'tan Eğlenceli Romantik Video
Cansel Elçin 2020 yılında yine kendisi gibi oyuncu olan Zeynep Tuğçe Bayat ile dünya evine girmişti. Sevilen çift kendi sosyal medya hesaplarından video paylaştı. Eğlenceli video sevenleri tarafından beğeni aldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Sevilen oyuncu Cansel Elçin birçok başarılı projede yer aldı.
Bunların başında Hatırla sevgili ve...
Gönülçelen gelebilir... Tabii bunlar sadece çok fazla hafızamızda kalanlar. Yerli ve yabancı birçok projede kendisini gördük.
Yine kendisi gibi oyuncu olan ünlü eşi Zeynep Tuğçe Bayat'ta birçok projede kendini gösterdi.
Arka Sıradakiler, Gönülçelen, Çilek Kokusu, Afili Aşk, Baba, Teşkilat gibi dizilerde büyük küçük her rolde kendisini gördük.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Hatta kendisi Prens dizisinin ikinci sezonunda da yer alıyor.
2020 yılında hayatalarını birleştiren çiftin çok da tatlı bir ilişkileri var.
Instagram'larından hem eğlenceli hem de romantik paylaşımlar yapmayı ihmal etmiyorlar.
Yaptıkları bu paylaşımla da oldukça eğlenceli ilişkileri olduğunu gösterdiler.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın