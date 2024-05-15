Cannes'ı İnleten Pınar Deniz'den Hande Erçel'e 15 Mayıs'ta Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları
Cannes'ı İnleten Pınar Deniz'den Hande Erçel'e 15 Mayıs'ta Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları
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İtalya'nın tozunu attıran Şeyma Subaşı yine gezmelerdeydi.
Cannes'dan bir pozunu henüz göremedik ama Hande Erçel'in de keyfi yerindeydi.
Burcu Biricik, minik kızı Luna'ya gelen oyuncağı paylaştı.
Pınar Deniz, hazırlık peşindeydi çok da güzeldi.
Cemal Can Canseven de Cannes sokaklarını arşınladı.
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Hayaller hayatlar... Danla Bilic, evinde Müge Anlı'ya düştü.
Özge Özpirinçci şaşırtmadı, yine kocasına hayrana kaldı.
Sinem Kobal geceye bir poz bıraktı.
Eser Yenenler, Disneyland Paris'e götürdüğü çocuklarıyla hayatının sınavını verdi. Vermeye de devam ediyor.
Ceyda Düvenci dünya güzeli kedisi Eros'la televizyon keyfi yaptı.
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Kerimcan Durmaz, sporunu ihmal etmedi.
Yasemin Tatlıses, minik bebeğiyle dans etti.
Başına gelmeyen kalmadı, İrem Derici'nin bu sefer de boynu tutuldu.
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