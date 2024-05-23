Cannes'a Dönen Hande Erçel'den Disneyland'e Söven Akalın'a 23 Mayıs'ta Ünlülerin Instagram Paylaşımları
Cannes'a Dönen Hande Erçel'den Disneyland'e Söven Akalın'a 23 Mayıs'ta Ünlülerin Instagram Paylaşımları
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Afra Saraçoğlu, kendi çiçeğini kendi aldı. Birilerine çiçek mesajı gönderdi.
Ülkeye yeni gelmişken bu sefer Hakan'ıyla Cannes'a dönen Hande Erçel, "yeni gelmedik geri geldik" dedi.
Danla Bilic, Müge Anlı mesaisini atlamadı.
Şeyma Subaşı, kızı Melisa'nın bir çırpıda büyüyüşüne inanamadı.
Kerem Bürsin, herkesin orada olduğu Mert Alaş gecesinden pozunu paylaştı.
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Hakan Bonomo Aslı Enver'i, Aslı Enver de Hakan Bonomo'yu yere göğe sığdıramadı.
Ezgi Mola, kendini sokaklara attı.
Demet Akalın, Disneyland'den memnun kalmadı.
Yasemin Tatlıses, Avatar Atakan'ın eşi Serap Korkmaz'ın doğum gününü kutladı.
Kerimcan Durmaz, yeni şarkısının partisi, aynı zamanda da Samet Liçina'nın doğum gününde Didem Soydan büyüsüne kapıldı.
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Merve Boluğur, American Horror Story'nin yeni sezonuna sardı.
Berfu Yenenler, iş için Eser Yenenler ve oğullarından ayrı İspanya'ya uçtu!
Zeynep Bastık, Samet Liçina'nın doğum gününü kutladı.
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Samet cicekse ben böceğim bu ne amk bundan olsa olsa osuruk çiçeği olur 😂😂