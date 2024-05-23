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Cannes'a Dönen Hande Erçel'den Disneyland'e Söven Akalın'a 23 Mayıs'ta Ünlülerin Instagram Paylaşımları

Cannes'a Dönen Hande Erçel'den Disneyland'e Söven Akalın'a 23 Mayıs'ta Ünlülerin Instagram Paylaşımları

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio Editörü
24.05.2024 - 01:41

'Ünlülerin güncel Instagram paylaşımları neler? Bugün hangi ünlü Instagram'da hangi paylaşımı yaptı?' gibi sorularınız varsa, cevabı burada!

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Afra Saraçoğlu, kendi çiçeğini kendi aldı. Birilerine çiçek mesajı gönderdi.

Afra Saraçoğlu, kendi çiçeğini kendi aldı. Birilerine çiçek mesajı gönderdi.

Ülkeye yeni gelmişken bu sefer Hakan'ıyla Cannes'a dönen Hande Erçel, "yeni gelmedik geri geldik" dedi.

Ülkeye yeni gelmişken bu sefer Hakan'ıyla Cannes'a dönen Hande Erçel, "yeni gelmedik geri geldik" dedi.

Danla Bilic, Müge Anlı mesaisini atlamadı.

Danla Bilic, Müge Anlı mesaisini atlamadı.

Şeyma Subaşı, kızı Melisa'nın bir çırpıda büyüyüşüne inanamadı.

Şeyma Subaşı, kızı Melisa'nın bir çırpıda büyüyüşüne inanamadı.

Kerem Bürsin, herkesin orada olduğu Mert Alaş gecesinden pozunu paylaştı.

Kerem Bürsin, herkesin orada olduğu Mert Alaş gecesinden pozunu paylaştı.
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Hakan Bonomo Aslı Enver'i, Aslı Enver de Hakan Bonomo'yu yere göğe sığdıramadı.

Hakan Bonomo Aslı Enver'i, Aslı Enver de Hakan Bonomo'yu yere göğe sığdıramadı.

Ezgi Mola, kendini sokaklara attı.

Ezgi Mola, kendini sokaklara attı.

Demet Akalın, Disneyland'den memnun kalmadı.

Demet Akalın, Disneyland'den memnun kalmadı.

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Zeynep

Samet cicekse ben böceğim bu ne amk bundan olsa olsa osuruk çiçeği olur 😂😂