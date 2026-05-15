Canan Karatay'a Göre Beyin Sağlığını Korumanın Temel Sırrı!

Prof. Dr. Canan Karatay, YouTube kanalında yayınladığı son videoda her yaştan bireyi ilgilendiren bir konuya değindi: Unutkanlık. Karatay, unutkanlığın asıl sebebinin kronik dehidratasyon olduğunu belirtti.

Peki dehidratasyon ne demek?

Karatay, bu terimi 'Susuzluk demek. Yalnız damacana suyu değil. Tuzsuzluk demek. Tuzlu, mineralli su eksikliği demek. Dehidratasyon, vücutta minerallerin eksik olması ve ona bağlı olarak suyun eksik olması demek. Yani kristal kaya tuzu olmazsa o beyin çalışmaz. Unutkanlık artar.' sözleriyle anlattı.

'Su hayattır' sözünün önemine dikkat çeken Karatay, hem içilebilir karbonatlı su hem de kristal kaya tuzlu su önerdiğini belirtti.