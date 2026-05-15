Haberler
Yaşam
Canan Karatay'a Göre Beyin Sağlığını Korumanın Temel Sırrı!

Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
15.05.2026 - 10:48

Prof. Dr. Canan Karatay, YouTube kanalında bilgilendirici videolar paylaşmaya devam ediyor. Karatay, son olarak 'Unutkanlıktan kurtulmanın temel sırrı' başlığıyla bir video yayınladı. Unutkanlığın asıl sebebinin 'kronik dehidratasyon' olduğunu belirten Karatay, unutkanlıktan kurtulmak için neler yapılması gerektiğini açıkladı.

"Unutkanlığın temel sebebi kronik dehidratasyon."

Prof. Dr. Canan KaratayYouTube kanalında yayınladığı son videoda her yaştan bireyi ilgilendiren bir konuya değindi: Unutkanlık. Karatay, unutkanlığın asıl sebebinin kronik dehidratasyon olduğunu belirtti. 

Peki dehidratasyon ne demek?

Karatay, bu terimi 'Susuzluk demek. Yalnız damacana suyu değil. Tuzsuzluk demek. Tuzlu, mineralli su eksikliği demek. Dehidratasyon, vücutta minerallerin eksik olması ve ona bağlı olarak suyun eksik olması demek. Yani kristal kaya tuzu olmazsa o beyin çalışmaz. Unutkanlık artar.' sözleriyle anlattı. 

'Su hayattır' sözünün önemine dikkat çeken Karatay, hem içilebilir karbonatlı su hem de kristal kaya tuzlu su önerdiğini belirtti.

Peki unutkanlığı olanların hangi tetkikleri yaptırması gerekiyor?

Hafıza kaybı, unutkanlık gibi şikayetleri olanların öncelikle vücutlarındaki tuzlara baktırması tavsiye edildi. 'Sodyum, potasyum, klorür, magnezyum, kalsiyum, demir' bakılması lazım diyen Karatay, ayrıca insülin hormonuna bakılmasını tavsiye etti.

Karatay, ayrıca D vitamini ve iyotun, halkın yaklaşık yüzde 80'inde eksik olduğunu ve bu bileşenlerin sinir sisteminin iyi çalışması için, beyin için son derece önemli olduğunu belirtti. 

Canan Karatay'ın ilgili YouTube videosunun tamamını buradan izleyebilirsiniz.

2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini yakından takip ediyorum.
