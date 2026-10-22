Çanakkale Troya'da 160 Yıllık Kazıda Bir İlk: Tam 2 Bin 800 Yıllık Müzik Aleti Bulundu
Çanakkale'deki Troya Antik Kenti'nde sürdürülen 2026 yılı kazılarında iki önemli keşif yapıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Geleceğe Miras Projesi kapsamında yürütülen çalışmalarda yaklaşık 2 bin 800 yıllık bir kemik flüt ile 4 bin 500 yıllık insan biçimli bir idol başı gün ışığına çıkarıldı. Kemik flüt, 160 yılı aşkın Troya kazıları tarihinde bulunan ilk ve tek müzik aleti olarak kayıtlara geçti.
Keşifleri sosyal medya hesabından duyuran Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, flütle birlikte Troya'daki müzik kültürüne ilişkin doğrudan bir arkeolojik kanıta ulaşıldığını söyledi. Farklı dönemlere ait iki eser, antik kentte yaşayan toplumların hem müzik kültürüne hem de sembolik dünyasına ışık tutuyor.
160 yılın ilk müzik aleti: 2 bin 800 yıllık kemik flüt
Kent kapısının yakınında 4 bin 500 yıllık idol başı
Bakan Ersoy: "Troya'daki müzik kültürüne ilişkin doğrudan bir kanıta ulaştık"
On katmanlı bir kentin binlerce yıllık hikâyesi
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