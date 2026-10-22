Çanakkale Troya'da 160 Yıllık Kazıda Bir İlk: Tam 2 Bin 800 Yıllık Müzik Aleti Bulundu

Kemik flüt, Arkaik Dönem'e ait bir yerleşim dolgusunda ortaya çıkarıldı. Yaklaşık MÖ 750 ile 480 yılları arasına tarihlenen bu dönemde müzik, dini ritüellerin yanı sıra sosyal ve kamusal yaşamın da önemli bir parçasıydı. Ancak Troya'da bugüne kadar bu müzik kültürünü doğrudan belgeleyen bir müzik aleti bulunamamıştı.

Flütün gövdesine bağlanan kafa kısmının da korunmuş olması, eserin nasıl yapıldığının ve nasıl kullanıldığının anlaşılmasına yardımcı olacak. Kemik, kamış ya da ahşap gibi organik malzemelerden yapılan müzik aletlerinin binlerce yıl dayanması oldukça zor olduğu için bu buluntu ayrıca önem taşıyor.

O dönemin üflemeli çalgıları arasında, farklı uzunluktaki kemik ya da kamış boruların bir araya getirilmesiyle yapılan syrinx, bugünkü adıyla panflüt de bulunuyordu.