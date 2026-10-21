Tüyler Ürperten Hikayeleriyle Dünyanın En Perili 6 Tarihi Mekanı
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En korkunç hayalet hikâyelerinin arkasında çoğu zaman gerçek trajediler yatıyor: Haksız ölümler, yarım kalmış hayatlar, kapanmamış hesaplar... Dünyanın en ünlü tarihi mekânlarından bazıları da insanlık tarihinin en karanlık olaylarına sahne oldu. Bu yüzden pek çok ziyaretçinin buralarda açıklayamadığı şeyler yaşadığını iddia etmesi şaşırtıcı değil.
Cadılar Bayramı yaklaşırken, dünyanın en perili kabul edilen 6 tarihi mekânında gerçekte ne olduğuna ve bu olayların ardında bıraktığı söylenen efsanelere bakıyoruz.
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1. Krallar Vadisi, Mısır
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2. Yasak Şehir, Çin
3. Gettysburg Savaş Alanı, ABD
4. Myrtles Plantasyonu, ABD
5. Paris Katakombları, Fransa
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6. Port Arthur, Tazmanya
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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