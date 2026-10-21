Tüyler Ürperten Hikayeleriyle Dünyanın En Perili 6 Tarihi Mekanı

En korkunç hayalet hikâyelerinin arkasında çoğu zaman gerçek trajediler yatıyor: Haksız ölümler, yarım kalmış hayatlar, kapanmamış hesaplar... Dünyanın en ünlü tarihi mekânlarından bazıları da insanlık tarihinin en karanlık olaylarına sahne oldu. Bu yüzden pek çok ziyaretçinin buralarda açıklayamadığı şeyler yaşadığını iddia etmesi şaşırtıcı değil.

Cadılar Bayramı yaklaşırken, dünyanın en perili kabul edilen 6 tarihi mekânında gerçekte ne olduğuna ve bu olayların ardında bıraktığı söylenen efsanelere bakıyoruz.

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