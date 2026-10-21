Tarihin En Tuhaf 8 Askeri İcadı: Tavuklu Nükleer Mayından Yarasa Bombasına
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İnsanlık, ilk tahta sopayı eline aldığından beri düşmanını alt etmenin yeni yollarını arıyor. Bu arayış bazen tarihi değiştiren buluşları doğurdu, bazen de çizim masasından bile çıkmaması gereken fikirleri.
Canlı tavukla ısıtılacak nükleer mayınlardan kendi üssünü yakan yarasa bombalarına kadar, işte tarihin en tuhaf ve çoğu da hiç işe yaramamış 8 askeri icadı...
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1. Sovyetlerin tanksavar köpekleri
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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