Tarihin En Tuhaf 8 Askeri İcadı: Tavuklu Nükleer Mayından Yarasa Bombasına

1950'lerde NATO, Batı Avrupa'ya olası bir Sovyet işgaline karşı nükleer silahlara büyük önem veriyordu. 1957'de İngiltere Savunma Bakanlığı, Batı Almanya'da toprağa gömülmek üzere 10 kilotonluk on nükleer mayın sipariş etti. Projenin adı: Blue Peacock (Mavi Tavuskusu).

Ama bir sorun vardı: Gömüldükten birkaç gün sonra mayının devreleri çalışamayacak kadar soğuyordu. Bakanlıktan biri, adı neyse ki tarihe geçmeyen bir çözüm buldu: Bombanın içine canlı bir tavuk koymak. Tavuğun vücut ısısı, kabloları bir hafta boyunca sıcak tutacaktı.

Neyse ki fikir kâğıt üzerinde kaldı. Proje hem etik dışı hem de fazlasıyla tuhaf bulunarak iptal edildi.