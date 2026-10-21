Sherlock Holmes'un Gerçek Hayattaki İlham Kaynağı: Hastalarını Tek Bakışta Çözen Cerrah Joseph Bell

Joseph Bell, 19. yüzyılın sonlarında Edinburgh Kraliyet Hastanesi'nin kıdemli cerrahıydı. Asıl ününü ise ameliyatlardan çok, hastanenin amfisinde öğrencilerine yaptığı gösterilerle kazanmıştı.

Bell, karşısına getirilen hastanın kıyafetini, yürüyüşünü, yüz ifadesini ve en ufak hareketlerini inceler, sonra hasta daha ağzını açmadan onun hakkında tespitlerde bulunurdu. 1878'deki bir derste bir hastaya bakıp onun bir İskoç alayında asker olduğunu, boyuna ve yürüyüşüne bakılırsa muhtemelen gaydacı olduğunu söyledi.

Adam ise askerlikle hiçbir ilgisi olmadığını, sıradan bir ayakkabıcı olduğunu iddia etti. Kendinden emin olan Bell, hastanın gömleğini çıkarttırdı. Göğsünde, o dönemde asker kaçaklarına vurulan 'D' harfi dövmesi vardı. Adam yalan söylüyordu, Bell ise yine haklı çıkmıştı.