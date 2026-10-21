Sherlock Holmes'un Gerçek Hayattaki İlham Kaynağı: Hastalarını Tek Bakışta Çözen Cerrah Joseph Bell
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Sherlock Holmes, hikâyelerini hiç okumamış birinin bile tanıyacağı kadar ikonik bir karakter.
Peki Arthur Conan Doyle'un bu efsanevi dedektifi gerçek bir insandan esinlenerek yarattığını biliyor muydunuz?
Tarihçi Lindsey Fitzharris'in yeni kitabı 'Sleuth-Hound: The Case of the Real Sherlock Holmes', Holmes'un arkasındaki gerçek ismi, yani Edinburghlı cerrah Joseph Bell'i anlatıyor. Smithsonian Magazine'de yayımlanan bölüme göre Bell yalnızca hastalarını değil, cinayetleri de çözen bir dâhiydi.
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Sherlock Holmes'un ilhamı, Edinburgh Kraliyet Hastanesi'nin yıldız cerrahı
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Ön sıradaki öğrenci: Arthur Conan Doyle
Dünyanın en çok canlandırılan edebi karakteri doğuyor
Bell gerçek cinayetleri de çözüyordu
Karındeşen Jack'in kimliğini bulduğunu iddia etti
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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