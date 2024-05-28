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Çalışmak İçin İngiltere'ye Gitmek İsteyenler Dikkat: Yazılımcılardan Daha Kolay Vize Alan Meslek Hangisi?

Çalışmak İçin İngiltere'ye Gitmek İsteyenler Dikkat: Yazılımcılardan Daha Kolay Vize Alan Meslek Hangisi?

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
28.05.2024 - 16:18

Dünyada özellikle son yıllarda yeniden hızlanan göçler, gelişmiş ülkelerin genç nüfuslarındaki azalış derken ülkeler ihtiyaçlarına göre çalışma vizelerini kolaylaştırıyor. Türkiye'den de yurt dışında çalışmayı düşünenler için önemli haber: Yazılım, finans gibi meslekler yerine artık konaklama ve gıda hizmetleri sektörleri öne çıkıyor.

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İngiltere'de vasıflı işçi vizesi alabilen aşçılar yazılımcıları geride bıraktı.

İngiltere'de vasıflı işçi vizesi alabilen aşçılar yazılımcıları geride bıraktı.

Sözcü'nün aktardığı, Financial Times verilerine göre, İngiltere vasıflı işçi vizelerinde dönem dönem değişikliğe giderken, ihtiyacı olan mesleklere yönelik de kolaylıklar sağlıyor.

Yakın dönemde yabancı öğrenciler ve çalışanlara yönelik gelir şartı da gündem olmuştu.

İngiltere son dönemde en çok aşçı almaya başlayınca, vize alabilen yazılımcılar geride kaldı.

İngiltere son dönemde en çok aşçı almaya başlayınca, vize alabilen yazılımcılar geride kaldı.

İçişleri Bakanlığı'nın son verilerine göre, 1 yılda 6 bin 203 şef, vasıflı işçi vizesi alırken, yüzde 54 oranında da arttı. 

Programcılar ve yazılımcılara verilen vize ise 8 bin 752'den 4 bin 280'e gerilerken yaklaşık yüzde 50'lik bir düşüş yaşadı.

Ulusal İstatistik Ofisi göçmenlere verilen vizelerin 2023 yılında 1,22 milyon kişiye ulaşarak rekor seviyelerde olduğunu açıklarken, son 1 yılda 67 bin 703 vasıflı işçi vizesi verildiği açıklandı.

Ulusal İstatistik Ofisi göçmenlere verilen vizelerin 2023 yılında 1,22 milyon kişiye ulaşarak rekor seviyelerde olduğunu açıklarken, son 1 yılda 67 bin 703 vasıflı işçi vizesi verildiği açıklandı.

Teknoloji sektöründe düşüş olurken, 2024 yılı ilk çeyreğinde yönetim danışmanlarının vizeleri de yıllık yüzde 42 oranında azaldı.

Finans ve sigorta sektöründe de vize yüzde 35, profesyonel, bilimsel ve teknik faaliyetler için verilenler de yüzde 36 oranında azaldı.

Finans ve sigorta sektöründe de vize yüzde 35, profesyonel, bilimsel ve teknik faaliyetler için verilenler de yüzde 36 oranında azaldı.

Aşçılara verilen vizelerde Güney Asyalı şefler etkili olurken, yılın ilk üç ayında verilen vizelerin yüzde 25'i Hintlilerin oldu. Onları yüzde 22 ile Bangladeşliler ve yüzde 21 ile Pakistanlılar izledi.

Aşçılara verilen vizelerde Güney Asyalı şefler etkili olurken, yılın ilk üç ayında verilen vizelerin yüzde 25'i Hintlilerin oldu. Onları yüzde 22 ile Bangladeşliler ve yüzde 21 ile Pakistanlılar izledi.
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