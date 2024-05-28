Çalışmak İçin İngiltere'ye Gitmek İsteyenler Dikkat: Yazılımcılardan Daha Kolay Vize Alan Meslek Hangisi?

İçişleri Bakanlığı'nın son verilerine göre, 1 yılda 6 bin 203 şef, vasıflı işçi vizesi alırken, yüzde 54 oranında da arttı.

Programcılar ve yazılımcılara verilen vize ise 8 bin 752'den 4 bin 280'e gerilerken yaklaşık yüzde 50'lik bir düşüş yaşadı.