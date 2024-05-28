Çalışmak İçin İngiltere'ye Gitmek İsteyenler Dikkat: Yazılımcılardan Daha Kolay Vize Alan Meslek Hangisi?
Çalışmak İçin İngiltere'ye Gitmek İsteyenler Dikkat: Yazılımcılardan Daha Kolay Vize Alan Meslek Hangisi?
Dünyada özellikle son yıllarda yeniden hızlanan göçler, gelişmiş ülkelerin genç nüfuslarındaki azalış derken ülkeler ihtiyaçlarına göre çalışma vizelerini kolaylaştırıyor. Türkiye'den de yurt dışında çalışmayı düşünenler için önemli haber: Yazılım, finans gibi meslekler yerine artık konaklama ve gıda hizmetleri sektörleri öne çıkıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
İngiltere'de vasıflı işçi vizesi alabilen aşçılar yazılımcıları geride bıraktı.
İngiltere son dönemde en çok aşçı almaya başlayınca, vize alabilen yazılımcılar geride kaldı.
Ulusal İstatistik Ofisi göçmenlere verilen vizelerin 2023 yılında 1,22 milyon kişiye ulaşarak rekor seviyelerde olduğunu açıklarken, son 1 yılda 67 bin 703 vasıflı işçi vizesi verildiği açıklandı.
Finans ve sigorta sektöründe de vize yüzde 35, profesyonel, bilimsel ve teknik faaliyetler için verilenler de yüzde 36 oranında azaldı.
Aşçılara verilen vizelerde Güney Asyalı şefler etkili olurken, yılın ilk üç ayında verilen vizelerin yüzde 25'i Hintlilerin oldu. Onları yüzde 22 ile Bangladeşliler ve yüzde 21 ile Pakistanlılar izledi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın