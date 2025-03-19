Çalışma Ortamına Göre Sana Bir Şarkı Öneriyoruz!
Çalışma Ortamına Göre Sana Bir Şarkı Öneriyoruz!
Her çalışma ortamının bir ruhu var! Kimisi yoğun ve hareketli, kimisi sakin ve odaklanmış… Peki, senin çalışma ortamına en çok hangi şarkı uyuyor? Müziğin gücüyle motivasyonunu artırmak ve verimliliğini yükseltmek için sana özel bir parça seçiyoruz!
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1. İlk soruyla başlayalım! Odak süren genel olarak nasıl?
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2. Peki ya bir şey yaparken biri sana seslendiğinde onu duymadan işine devam ettiğin oldu mu?
3. Evde çalışıyorsun diyelim, nerede çalışmayı tercih edersin?
4. Çalışırken müzik dinliyor musun?
5. Peki ya çalışırken bir şeyler izlediğin oluyor mu?
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6. Bu renklerden hangisi sana daha huzurlu hissettiriyor?
7. Hangisini tercih edersin?
8. Son soru! Diyelim ki bu fotoğraflardan birindeki çalışma alanı senin olacak. Hangisini seçerdin?
Time
Harder, Better, Faster, Stronger
Something Just Like This
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