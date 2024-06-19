Çalışanların Daha İlk Günden Kovulmasına Sebep Olmuş 12 İlginç Hikaye
Çalışanların Daha İlk Günden Kovulmasına Sebep Olmuş 12 İlginç Hikaye
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Bugünkü içeriğimizde daha ilk günden kovulan birisini tanıyan insanların paylaştığı hikayelere bakıyor olacağız. Siz de benzer çalışma hikayeleri biliyorsanız bizlerle paylaşmaktan çekinmeyin.
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1. "Yeni işe giren hemşiremiz uyuşturucu madde testini geçemedi ve 'öyle olacağını düşünmüştüm' diyerek çekip gitti..."
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2. "Yeni öğretmen, 2 çocuğun alnına tahta kalemi ile 'sessiz ol' yazdığı için kovulmuştu."
3. "İşyerimde işe giren yeni çocuk, yeni tanıştığı iş arkadaşının fotoğrafını masaüstü arka planı yapmış ve kovulmuştu."
4. "Mcdonalds'da çalışan bir adamın ve menajerinin konuşmasına şahit olmuştum."
5. "İşe yeni bir çalışan almıştık, çalışanlarımızdan birisi beni köşeye çağırdı ve 'o kadın burada olamaz çünkü mahkemeden uzaklaştırma kararı var,' dedi."
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6. "Restoranda çalışıyordum ve yeni bulaşıkçımız her arasında dışarı çıkıp marketten alkol alıyordu..."
7. "Bir mutfakta çalışıyordum ve yeni bir adam geldi. Ondan, arka taraftaki bir barakada bulunan temizlik malzemeleri depomuzdan bir şey almasını istedim. Bir süre ortadan kayboldu, bu yüzden kameraları kontrol ettim ve temizlik malzemelerinin hemen yanında barakada sigara içerken işediğini gördüm."
8. "İlk günü olan bir blackjack krupiyesiydi. 5 dolarlık nakit aldı ve bunu 500 dolarlık bir çiple değiştirdi. Kadın ona yaklaşık 20 saniye boyunca baktı, çipini aldı ve binadan çıktı. Oyun komisyonu kısa süre sonra onun rozetini aldı."
9. "Güvenlik çalışanı işe sarhoş geldi ve güvenlik arabasıyla kaza yaptı..."
10. "İşte uyumaya çalışırken yakalandı.... Hem de ilk gününden."
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11. "Müşteri ürünlerini geçirirken daha nazik olmasını isteyince aniden müşteriye bağırmaya başladı."
12. "Çalışanımı görüntülü aramak istediğimde aslında görüşmeye giren kişiyle aynı kişi olmadığını fark edince anında adamı kovdum!"
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