Çağatay Ulusoy, "Yaşlanmış" Diyenlere Yakışıklılığıyla Şov Yaptı! 18 Ocak'ta Ünlülerin Yaptığı Paylaşımlar
Çağatay Ulusoy, "Yaşlanmış" Diyenlere Yakışıklılığıyla Şov Yaptı! 18 Ocak'ta Ünlülerin Yaptığı Paylaşımlar
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1. Hadise:
2. Hazar Ergüçlü'den çekim paylaşımı geldi.
3. Burcu Biricik, "Hayat Şarkısı" setinden nostaljik paylaşımda bulundu.
4. Ezhel, bilardo oynarken sanat yarattı.
5. Aslı Kızmaz:
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6. Müjde Uzman:
7. Mert Yazıcıoğlu:
8. Pelin Akil'den akşam yemeği pozu:
9. Çağatay Ulusoy, "Kübra" dizisinin galasına katıldı.
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