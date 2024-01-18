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Çağatay Ulusoy, "Yaşlanmış" Diyenlere Yakışıklılığıyla Şov Yaptı! 18 Ocak'ta Ünlülerin Yaptığı Paylaşımlar

Çağatay Ulusoy, "Yaşlanmış" Diyenlere Yakışıklılığıyla Şov Yaptı! 18 Ocak'ta Ünlülerin Yaptığı Paylaşımlar

Instagram Magazin
Aylin Çakar
Aylin Çakar - Onedio Editörü
18.01.2024 - 18:07

Merak ettiğiniz 'Ünlülerin güncel Instagram paylaşımları neler? Bugün hangi ünlü Instagram'da hangi paylaşımı yaptı?' gibi sorularınızın cevabı burada!

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1. Hadise:

2. Hazar Ergüçlü'den çekim paylaşımı geldi.

3. Burcu Biricik, "Hayat Şarkısı" setinden nostaljik paylaşımda bulundu.

3. Burcu Biricik, "Hayat Şarkısı" setinden nostaljik paylaşımda bulundu.

4. Ezhel, bilardo oynarken sanat yarattı.

4. Ezhel, bilardo oynarken sanat yarattı.

5. Aslı Kızmaz:

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6. Müjde Uzman:

6. Müjde Uzman:

7. Mert Yazıcıoğlu:

7. Mert Yazıcıoğlu:

8. Pelin Akil'den akşam yemeği pozu:

8. Pelin Akil'den akşam yemeği pozu:

9. Çağatay Ulusoy, "Kübra" dizisinin galasına katıldı.

9. Çağatay Ulusoy, "Kübra" dizisinin galasına katıldı.

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