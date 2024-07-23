Büyük Sürpriz: Orhan Pamuk Selahattin Paşalı'nın Oynayacağı İddia Edilen Masumiyet Müzesi'nde Rol Alacak!

Nobel Edebiyat Ödüllü yazarımız Orhan Pamuk'un Masumiyet Müzesi kitabının diziye uyarlanacağı müjdesini daha önce vermiştik. Netflix'te yayınlanacak 9 bölümlük dizi için beklenmedik bir gelişme daha yaşandı. Birsen Altuntaş yazarın dizide rol alacağını iddia etti!

Kaynak: Birsen Altuntaş