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Büyük Sürpriz: Orhan Pamuk Selahattin Paşalı'nın Oynayacağı İddia Edilen Masumiyet Müzesi'nde Rol Alacak!

Büyük Sürpriz: Orhan Pamuk Selahattin Paşalı'nın Oynayacağı İddia Edilen Masumiyet Müzesi'nde Rol Alacak!

Netflix film
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
23.07.2024 - 13:21

Nobel Edebiyat Ödüllü yazarımız Orhan Pamuk'un Masumiyet Müzesi kitabının diziye uyarlanacağı müjdesini daha önce vermiştik. Netflix'te yayınlanacak 9 bölümlük dizi için beklenmedik bir gelişme daha yaşandı. Birsen Altuntaş yazarın dizide rol alacağını iddia etti!

Kaynak: Birsen Altuntaş

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/o...
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Nobel Edebiyat Ödüllü yazarımız Orhan Pamuk'un Masumiyet Müzesi adlı eserinin dizi olarak uyarlanacağı müjdesini vermiştik.

Nobel Edebiyat Ödüllü yazarımız Orhan Pamuk'un Masumiyet Müzesi adlı eserinin dizi olarak uyarlanacağı müjdesini vermiştik.

Netflix'te 9 bölüm olarak yayınlanacak diziyle ilgili pek çok iddia ortaya atılmıştı.

Netflix'te 9 bölüm olarak yayınlanacak diziyle ilgili pek çok iddia ortaya atılmıştı.

Ünlü oyuncu Selahattin Paşalı'nın romanın ana karakteri Kemal'i canlandıracağı iddiası hepimizi heyecanlandırmıştı mesela!

Ünlü oyuncu Selahattin Paşalı'nın romanın ana karakteri Kemal'i canlandıracağı iddiası hepimizi heyecanlandırmıştı mesela!

Ancak netlik kazanmayan bu duruma karşın bir de Füsun karakterini kimin oynayacağı konusundaki belirsizlik var.

Ancak netlik kazanmayan bu duruma karşın bir de Füsun karakterini kimin oynayacağı konusundaki belirsizlik var.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın iddiasına göre kitabın yazarı Orhan Pamuk da dizide rol alacakmış.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın iddiasına göre kitabın yazarı Orhan Pamuk da dizide rol alacakmış.

Kemal karakterine de Orhan Pamuk'un onayından sonra karar verilecekmiş. Bakalım bizi başka ne sürprizler bekliyor?

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Emel

Sabırsızlıkla bekliyorum. Umarım eser kadar güzel bir iş çıkar ortaya ☺️

kleri kohen

Selahattin Paşalı çok iyi bir oyuncu ama Kemal karakteri ile ozdeslestiremedim nedense... Füsun karakteri ile kafamdaki tek isim Aslıhan Malbora...

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