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Büyük Paralar Kazandıktan Sonra Bütün Hayatları Değişen İnsanların Fark Ettiği En Büyük 10 Değişim

Büyük Paralar Kazandıktan Sonra Bütün Hayatları Değişen İnsanların Fark Ettiği En Büyük 10 Değişim

Aden
Aden - Onedio Üyesi
27.06.2024 - 21:01

Hepimiz zengin olalım isteriz. Bazen insanlar şanslı olabiliyor ve aniden büyük bir servet kazanabiliyorlar. Bugünkü içeriğimizde aniden zengin olmuş insanların fark ettiği en büyük 10 değişime bakacağız.

Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
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1. "Para öncesi ve sonrası stres seviyelerim arasındaki fark gerçekten çok büyük."

'Paranın olması birçok opsiyonunun olması demek ve bu da stresi öldürüyor ve olumlu bir değişim için yol açıyor.'

2. "Para ile alınabilecek ve alınamayacak şeyler arasındaki farkı çok iyi anlıyorsun."

2. "Para ile alınabilecek ve alınamayacak şeyler arasındaki farkı çok iyi anlıyorsun."

'Örneğin, zaman.'

3. "Evinde ve çevrende oluşan sorunları çözmek için artık endişelenmene gerek yok çünkü birisini tutabilmenin rahatını anlıyorsun."

4. "İşteyken düşüncelerimi çok daha rahat dile getirebiliyorum çünkü kovulsam da yaşayabileceğim bir birikimim var ve bu da rahatlık veriyor."

4. "İşteyken düşüncelerimi çok daha rahat dile getirebiliyorum çünkü kovulsam da yaşayabileceğim bir birikimim var ve bu da rahatlık veriyor."

5. "Kendi evine sahip olmanın getirdiği çok büyük bir rahatlılık ve sorumluluk duygusu var cidden."

5. "Kendi evine sahip olmanın getirdiği çok büyük bir rahatlılık ve sorumluluk duygusu var cidden."

'Meğerse ben oldukça düzenli birisi olabiliyormuşum sadece evin benim olması gerekiyormuş.'

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6. "Paran var diye herkes seninle arkadaş olmak istiyor ve suyuna gitmeye çalışıyor."

6. "Paran var diye herkes seninle arkadaş olmak istiyor ve suyuna gitmeye çalışıyor."

'Değişim çok büyük!'

7. "Eskiden sahip olmak istediğin şeyleri artık alabilir hale gelmiş olsan da garip bir şekilde istemiyorsun."

8. "İkinci işimden istifa ettim ve sadece evden çalışacağım bir iş buldum."

8. "İkinci işimden istifa ettim ve sadece evden çalışacağım bir iş buldum."

'Para olmasa bunları yapacak cesaret olmazdım.'

9. "Her yıl yeni bir araba alabilmek gerçekten çok ayrı bir lüks."

9. "Her yıl yeni bir araba alabilmek gerçekten çok ayrı bir lüks."

10. "Alışveriş yaparken En Pahalıdan - Ucuza opsiyonunu kimsenin kullanmadığını düşünüyordum ama açıkcası ucuz şeylerle zaman kaybetmek istemiyorsan çok işe yarıyor."

'Paramın olması ile bunu keşfettim :)'

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