Büyük Bir Yazardan Yeni Dünya Düzenine Dair İtiraflar: John Perkins Röportajı
Her gün yürüdüğünüz bir şehri bir romanda okumak tuhaf bir duygudur. Önünden geçtiğiniz bir çarşı, bir yokuş, bir kahvehane birden edebiyata dönüşür; tanıdık sokaklar yabancı bir ışıkla aydınlanır. Kitaplar vesiledir. Bir insanı yıllar sonra hatırladığımızda aklımıza çoğu zaman ne kadar zeki olduğu değil ne kadar iyi olduğu gelir. Yolunu kaybetmiş birine eşlik eden, bir çocuğa kitap hediye eden, kimse görmezken bir iyilik yapıp sessizce geçip giden insanlar… Hafızamızda en uzun onlar kalır. Kanaatimce bu geçiş, fuarın kendine koyduğu dengeyi de anlatıyor. Geçmişi anlamaya çalışmak bir akıl işi; o anlayışla nasıl bir yarın kuracağımız ise vicdanın işi. Kamera karşısında başkalarının hayatını yaşamaya alışmış iki insanın bu soruyu konuşacak olması da bana ilginç geliyor. İyilik bir kitaptan öğrenilir mi? Bence evet; çünkü edebiyat bize başkasının yerine geçmeyi öğretir. İyilik de tam orada başlar.
John Perkins ile Oggusto için konuştuk.
1. "Bir Ekonomik Tetikçinin İtirafları" yayımlandığında dünyada büyük bir yankı uyandırdı. Bu kitabı yazmaya karar verdiğiniz an neler hissettiniz? Susmak yerine konuşmayı seçmenin size bedeli ne oldu?
4. Türkiye de borç, kalkınma ve küresel güç dengeleri arasında zor bir coğrafyada duruyor. Bizim gibi ülkeler ekonomik bağımsızlıklarını korumak için nelere dikkat etmeli?
8.Anlattığınız bazı olaylar kurmacadan bile daha inanılmaz görünüyor. Gerçeğe sadık kalma sorumluluğunuzla, bir yazar olarak sürükleyici bir anlatı kurma içgüdünüzü nasıl dengeliyorsunuz?
10.Geçmişe baktığınızda kendinizi daha çok o sistemin bir parçası, onun tanığı, kurbanlarından biri ya da bir ifşacı olarak mı görüyorsunuz? İnsan kendi sorumluluğuyla gerçekten nasıl yüzleşebilir?
12. 3–11 Ekim'de 16. kez kapılarını açacak Uluslararası Kocaeli Kitap Fuarı konusunda neler düşünüyorsunuz?
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