Büyük Bir Yazardan Yeni Dünya Düzenine Dair İtiraflar: John Perkins Röportajı

Bu kitabı yazmaya karar verdiğim an, omuzlarımdan devasa bir yükün kalktığını ama aynı zamanda büyük bir korkunun beni sardığını hissettim. Uzun yıllar boyunca küresel imparatorluğun inşasına hizmet etmiş, gelişmekte olan ülkeleri borç bataklığına sürükleyen sistemin bir parçası olmuştum. Susmam için tehditler aldım, rüşvetler teklif edildi. Ancak 11 Eylül olaylarından sonra geleceğimiz ve torunlarımız için konuşmanın artık vicdani bir zorunluluk olduğuna karar verdim. Bedeli; tehditler, tehdit edici telefonlar ve finansal baskılar oldu. Ancak gerçeği söylemenin verdiği özgürlük ve insanlığa olan borcumu ödeme hissi, ödediğim her bedele değdi.

2. Kitabın üçüncü baskısında ekonomik tetikçilik sisteminin bugün Çin gibi yeni aktörlerle nasıl değiştiğini anlatıyorsunuz. Yirmi yıl önce anlattığınız sistem bugün hangi yeni kılıklara büründü?

Benim dönemimde kullanılan yöntemler esas olarak ABD merkezli, Dünya Bankası ve IMF gibi kurumlar kanalıyla yürütülen stratejilerdi. Bugün ise Çin bu oyunu çok daha kapsayıcı ve incelikli bir şekilde oynuyor; ben buna 'Çin'in Kuşak ve Yol Tetikçiliği' diyorum. Artık sadece askeri güç veya borçlandırma değil; dijital altyapı, büyük veri, teknoloji bağımlılığı ve yapay zeka üzerinden yeni kılıklara bürünmüş bir kontrol mekanizması var. Ancak mantık tamamen aynı: Ülkeleri sürdürülemez borç altına sokarak kaynaklarına, limanlarına ve stratejik varlıklarına el koymak.

3. 'Ölüm ekonomisi'nden 'yaşam ekonomisi'ne geçişten söz ediyorsunuz. Bu dönüşüm ütopik bir hayal mi, yoksa gerçekten başlamış bir süreç mi?

Kesinlikle ütopik bir hayal değil, aksine insanlığın hayatta kalabilmesi için tek rasyonel seçenek. 'Ölüm ekonomisi', doğayı ve insanı sömürerek kısa vadeli kârı merkeze alan ve kendi kendini yok eden bir sistemdir. 'Yaşam ekonomisi' ise doğayı yenileyen, temiz enerjiyi, sürdürülebilirliği ve toplumsal refahı ödüllendiren bir yapıdır. Bu dönüşüm başladı bile. Tüketiciler artık çevreye zarar veren şirketleri cezalandırıyor, gençler yenilikçi iş modelleri kuruyor. Bu geçiş bir gecede olmayacak ama bilincin değişmesiyle birlikte kaçınılmaz bir şekilde ilerliyor.