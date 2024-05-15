Bütçe, Nisan Ayında 177,8 Milyar TL Açık Verdi
Bütçe, Nisan Ayında 177,8 Milyar TL Açık Verdi
Nisan ayında merkezi yönetim bütçesi 177,8 milyar TL, faiz dışı denge ise 63,8 milyar TL açık verdi.
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Merkezi bütçe, Nisan'da 177,8 milyar TL açık verdi.
Açıklamada veriler şu şekilde görüldü:
Nisan ayı bütçe giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 93,2 oranında artarken, faiz hariç bütçe giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 80,2 oranında arttı.
2023 yılı Ocak-Nisan döneminde 247 milyar 342 milyon TL faiz dışı açık verilirken, 2024 yılı Ocak-Nisan döneminde 326 milyar 808 milyon TL faiz dışı açık verildi.
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