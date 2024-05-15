Bütçe, Nisan Ayında 177,8 Milyar TL Açık Verdi

2023 yılı Nisan ayında 97 milyar 974 milyon TL faiz dışı açık verirken, 2024 yılı Nisan ayında 63 milyar 802 milyon TL faiz dışı açık verildi.

Merkezi yönetim bütçe giderleri Nisan ayı itibarıyla 773 milyar 643 milyon TL olarak gerçekleşirken, faiz harcamaları 114 milyar 27 milyon TL, faiz hariç harcamalar ise 659 milyar 615 milyon TL olarak gerçekleşti.

2024 yılında merkezi yönetim bütçe giderleri için öngörülen 11 trilyon 89 milyar 37 milyon TL ödenekten Nisan ayında 773 milyar 643 milyon TL gider gerçekleşirken, geçen yılın aynı ayında ise 400 milyar 444 milyon TL harcama yapılmıştı.