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Bütçe, Nisan Ayında 177,8 Milyar TL Açık Verdi

Bütçe, Nisan Ayında 177,8 Milyar TL Açık Verdi

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
15.05.2024 - 16:09

Nisan ayında merkezi yönetim bütçesi 177,8 milyar TL, faiz dışı denge ise 63,8 milyar TL açık verdi.

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Merkezi bütçe, Nisan'da 177,8 milyar TL açık verdi.

Merkezi bütçe, Nisan'da 177,8 milyar TL açık verdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 2024 yılı Nisan ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 773,6 milyar TL, bütçe gelirleri 595,8 milyar TL ve bütçe açığı 177,8 milyar TL oldu. Ayrıca, faiz dışı bütçe giderleri 659,6 milyar TL ve faiz dışı açık ise 63,8 milyar TL olarak gerçekleşti.

Açıklamada veriler şu şekilde görüldü:

Açıklamada veriler şu şekilde görüldü:

2023 yılı Nisan ayında 97 milyar 974 milyon TL faiz dışı açık verirken, 2024 yılı Nisan ayında 63 milyar 802 milyon TL faiz dışı açık verildi.

Merkezi yönetim bütçe giderleri Nisan ayı itibarıyla 773 milyar 643 milyon TL olarak gerçekleşirken, faiz harcamaları 114 milyar 27 milyon TL, faiz hariç harcamalar ise 659 milyar 615 milyon TL olarak gerçekleşti.

2024 yılında merkezi yönetim bütçe giderleri için öngörülen 11 trilyon 89 milyar 37 milyon TL ödenekten Nisan ayında 773 milyar 643 milyon TL gider gerçekleşirken, geçen yılın aynı ayında ise 400 milyar 444 milyon TL harcama yapılmıştı.

Nisan ayı bütçe giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 93,2 oranında artarken, faiz hariç bütçe giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 80,2 oranında arttı.

Nisan ayı bütçe giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 93,2 oranında artarken, faiz hariç bütçe giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 80,2 oranında arttı.

Merkezi yönetim bütçe gelirleri Nisan ayı itibarıyla 595 milyar 813 milyon TL olurken, vergi gelirleri 487 milyar 856 milyon TL, genel bütçe vergi dışı gelirleri ise 94 milyar 722 milyon TL oldu.

Bütçe gelirleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 122,3 oranında artarken, vergi gelirleri tahsilatı da yüzde 109,6 oranında arttı. 

Merkezi yönetim bütçesi 2023 yılı Ocak-Nisan döneminde 382 milyar 496 milyon TL açık verirken, 2024 yılı Ocak-Nisan döneminde 691 milyar 312 milyon TL açık verildi.

2023 yılı Ocak-Nisan döneminde 247 milyar 342 milyon TL faiz dışı açık verilirken, 2024 yılı Ocak-Nisan döneminde 326 milyar 808 milyon TL faiz dışı açık verildi.

2023 yılı Ocak-Nisan döneminde 247 milyar 342 milyon TL faiz dışı açık verilirken, 2024 yılı Ocak-Nisan döneminde 326 milyar 808 milyon TL faiz dışı açık verildi.

2024 yılı Ocak-Nisan döneminde merkezi yönetim bütçe giderleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 102,3 oranında artarken, faiz hariç bütçe giderleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 95,4 oranında arttı.

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