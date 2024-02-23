Bursa Gemlik’te 4.1 Büyüklüğünde Deprem: İstanbul’dan da Hissedildi
Bursa Gemlik’te 4.1 Büyüklüğünde Deprem: İstanbul’dan da Hissedildi
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Bursa Gemlik’te, saat 15.14’te ve yerin yaklaşık 11 kilometre derinliğinde 4.1 büyüklüğünden deprem meydana geldi.
Yaşanan deprem, başta İstanbul olmak üzere çevre illerden de hissedildi.
AFAD, depremle ilgili olmsuz bir durum paylaşımında bulunmadı.
Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.0 olarak paylaştı.
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