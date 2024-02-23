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Bursa Gemlik’te 4.1 Büyüklüğünde Deprem: İstanbul’dan da Hissedildi

Bursa Gemlik’te 4.1 Büyüklüğünde Deprem: İstanbul’dan da Hissedildi

Bursa
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
23.02.2024 - 15:23 Son Güncelleme: 23.02.2024 - 15:30

AFAD, Bursa’nın Gemlik ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem, başta İstanbul olmak üzere çevre illerden de hissedildi.

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Bursa Gemlik’te, saat 15.14’te ve yerin yaklaşık 11 kilometre derinliğinde 4.1 büyüklüğünden deprem meydana geldi.

Bursa Gemlik’te, saat 15.14’te ve yerin yaklaşık 11 kilometre derinliğinde 4.1 büyüklüğünden deprem meydana geldi.

Yaşanan deprem, başta İstanbul olmak üzere çevre illerden de hissedildi.

Yaşanan deprem, başta İstanbul olmak üzere çevre illerden de hissedildi.

AFAD, depremle ilgili olmsuz bir durum paylaşımında bulunmadı.

AFAD, depremle ilgili olmsuz bir durum paylaşımında bulunmadı.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.0 olarak paylaştı.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.0 olarak paylaştı.

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