Burcuna Göre Sen Hangi Balkan Ülkesine Gitmelisin?

Özgür ruhlu ve gezgin Yay, Kosova’nın sımsıcak insanları ve dinamik atmosferi seni bekliyor! Priştine’de yeni kültürler tanıyabilir, Prizren’in bohem havasında keşif yaparken kendini çok mutlu hissedebilirsin. Hem kültürel hem de modern yapısıyla bu ülke tam sana göre. Kosova’da özgürlük dolu bir maceraya atılmaya hazır ol!