Burcuna Göre Evinde Yapman Gereken Değişikliği Söylüyoruz!

etiket Burcuna Göre Evinde Yapman Gereken Değişikliği Söylüyoruz!

Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak - Onedio Üyesi
28.04.2026 - 13:16

Bahar ayları yenilenmenin ve değişimin habercisidir her zaman! Havalar güzelleşir, kuşlar cıvıldar ve en önemlisi de yeni başlangıçların kapısı açılır. Yenilenmeye evinden başlamaya ne dersin?

Burcuna göre evinde yapman gereken bir değişiklik öneriyoruz!

Oyun ya da çalışma odandaki boş duvarı hareketlendirebilirsin!

Oyun ya da çalışma odandaki boş duvarı hareketlendirebilirsin!

Oyun veya çalışma odan artık sıkıcı ve düz görünüyorsa orayı hareketlendirmenin zamanı gelmiş demektir! Masanın ya da bilgisayar ekranının arkasındaki cepheyi tuğla görünümlü panellerle kaplayarak o alana direkt enerji katabilirsin. Öyle zor değil aslında. Ustayla beraber günlerce süren işlerle uğraşmana hiç gerek yok. 'Kendin Yap' konsepti sayesinde hafta sonu birkaç saatini ayırman bu işi çözmen için yeterli.

Evdeki favori köşene sıcak ve tok bir hava katman lazım!

Evdeki favori köşene sıcak ve tok bir hava katman lazım!

Evin en çok vakit geçirdiğin o keyif köşesine bir odaklan. Zaman geçirmeyi sevdiğin alanın arkasındaki duvarı gerçek taş ya da zevkine göre ahşap görünüm sunan panellerle kaplayarak mekanı çok daha tok ve sıcak bir hale getirebilirsin. Ahşap dokusu o köşeye tam istediğin o ağırlığı katacak. Biz tavsiyemizi taş görünümden yana kullandık!

Online toplantılar için standart arka plana veda etmenin vakti geldi!

Online toplantılar için standart arka plana veda etmenin vakti geldi!

Sürekli online toplantılara giriyor ya da kameranla bir şeyler çekiyorsan standart arka planı değiştirme vakti geldi. Kitaplığının arkasında kalan veya kamerada doğrudan görünen duvarı açık renkli ve hareketli bir panelle kaplayabilirsin. Hafif EPS malzeme kullanıldığı için panelleri tek başına rahatça taşıyıp sıkıldığın an hızlıca değiştirebiliyorsun. Büyük kolaylık!

Yatak başlığının arkasında kalan duvardan sıkılmadın mı?

Yatak başlığının arkasında kalan duvardan sıkılmadın mı?

Yatak odasında seni sarmalayacak ve uyurken bile hissedeceğin huzura ihtiyacın var. Yatak başlığının arkasında kalan boş duvarı koyu tonlarda taş desenli panellerle kaplayarak istediğin havayı yakalayabilirsin. Evin mahremiyetini ve temizliğini bozmadan, kırmadan dökmeden uygulama şansının olması da bu işin en pratik yanı. Bu panelleri boyamana gerek yok bu arada.

Odak salondaki televizyon ünitesinin arkası olmalı!

Odak salondaki televizyon ünitesinin arkası olmalı!

Salondaki televizyon ünitesinin arkası evin net odak noktasıdır ve orası hiçbir zaman sönük kalamaz. Hele ki bir Aslan burcunun salonuysa! TV arkasındaki cepheyi ahşap görünümlü kaplama ile kaplamak salona anında sınıf atlatır. Aslan burcu gösterişi sever, bu gösterişli değişim aynı zamanda ısı yalıtımına katkı sağlar. Aslan burcunun kalbi kadar salonu da sıcak görünür böylece.

Yemek masasını değiştiremiyorsan duvarı değiştir. Üstelik çok kolay!

Yemek masasını değiştiremiyorsan duvarı değiştir. Üstelik çok kolay!

Evinde büyük bir değişiklik yapamıyorsan ama atacağın küçük bir adımın büyük bir etki yaratmasını istiyorsan yemek masasının yanındaki duvara, yemek masasının yüksekliği kadar bir kaplama yapabilirsin. Boya badana ihtiyacını ortadan kaldır, temiz bir görünüm verir, bitmek bilmeyen boya derdinden uzak tutar... Daha ne olsun!

Evini güzelleştiren ilk şey koridorudur her zaman. Koridorda değişiklik yapmanın zamanı geldi!

Evini güzelleştiren ilk şey koridorudur her zaman. Koridorda değişiklik yapmanın zamanı geldi!

Kapıdan girer girmez evinin genel tarzı belli olmalı. Antrede, boy aynasının arkasında kalan duvarı veya holü dresuarınla uyumlu bir panelle kaplayabilirsin. Estetik bir giriş, evin geri kalanı için de çok doğru bir ipucu verir. Gerçek taş / ahşap görünüm seçenekleriyle o aradığın zarif dengeyi tam olarak ilk adıma taşıyabilirsin.

Evinin en sevdiğin köşesine karakteristik bir hava katmanın zamanı geldi de geçiyor bile!

Evinin en sevdiğin köşesine karakteristik bir hava katmanın zamanı geldi de geçiyor bile!

Yatak odanda, salonda ya da oturma odasında oturmayı sevdiğin köşe çok daha karakteristik olabilir. Derinliği olan ve tuğla dokulu bir panel ile kendi özel alanını yaratabilirsin. Başkalarını evine sokmadan, ustalarla muhatap olmadan kendin uygulayabilirsin (DIY) mantığı da senin o mahremiyet sınırlarına çok uygun.

Yatak odası sefası yapmak için oraya bir el atmak gerek.

Yatak odası sefası yapmak için oraya bir el atmak gerek.

Yatak odan potansiyelini harcıyor desek abartmış olmayız. Sakin ve huzur veren enerjiyi içeri taşımak için yatak başlığının arkasında kalan duvarlarını doğal taş desenli panellerle kaplayabilirsin. Uzun süren yorucu işlere gelemeyeceğin için hafif EPS malzeme seni hiç yormadan yatak odanı sakin ve socks bir alana çevirmene yardım edecek.

Çalışma odasındaki soğuk havayı kırıp daha ciddi ve şık bir alan yaratıyoruz!

Çalışma odasındaki soğuk havayı kırıp daha ciddi ve şık bir alan yaratıyoruz!

Çalışma odan senin üretkenlik merkezin ama şu an fazla soğuk duruyor gibi. Oraya biraz ciddiyet ve netlik katmak için masanın arkasındaki duvarı koyu renkte panellerle kaplayabilirsin. Yaptığın bu pratik masraf aynı zamanda ısı yalıtımına katkı sağlar ve odanın kışın sıcak, yazın serin kalmasına doğrudan fayda sağlar.

Yatak odasındaki duvarları değiştirmeye ne dersin?

Yatak odasındaki duvarları değiştirmeye ne dersin?

Herkesin evinde olan ve artık standartlaşmış dekorasyonlar seni daraltıyor sanki. İçeri girdiğinde ufak da olsa bir farklılık, kimsenin aklına gelmeyen bir dokunuş görmek isteyen birisin. Odandaki o dümdüz, hiçbir esprisi olmayan duvarı alıp açık ahşap dokulu bir panelle kaplamak tam senlik. Üstelik bunun için evi şantiyeye çevirmene gerek yok. Kırmadan dökmeden uygulama rahatlığı sayesinde sıra dışı tarzını mekana kolayca yansıtabilirsin.

Televizyonu değiştiremiyorsan arkasını değiştir!

Televizyonu değiştiremiyorsan arkasını değiştir!

TV ünitesi yerine duvarı değiştirmeyi düşündün mü? Düşünmediysen bizim sana ufak ama etkili bir tavsiyemiz olacak. Boydan boya duvar paneli kullanarak evinin havasını aniden değiştirmek çooook kolay. Ne ustaya, ne bilgiye ve ne de ekstra ekipmana ihtiyacın var. Kendin uygulayabilirsin. Malzemesi de oldukça hafif.

Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak
Onedio Üyesi
Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
