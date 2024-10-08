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Burcuna Göre 9 Ekim Çarşamba Günü Aşk Falında Seni Neler Bekliyor?

Burcuna Göre 9 Ekim Çarşamba Günü Aşk Falında Seni Neler Bekliyor?

Dilara
Dilara - Onedio Editörü
08.10.2024 - 23:00

Şunu bir kabul edelim; aşk konusunda kimileri şanslı, kimileri şanssız. Bu durumu ne etkiliyor bilemeyiz ama burcumuzun da etkili olduğu aşikar! Peki bugün burçları aşk konusunda neler bekliyor?

Aşk falında neler var merak ediyor musun?

Haydi gel, 9 Ekim Çarşamba aşk falına beraber bakalım!

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Burcunu seç, aşk falını gör!

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Sevgili Oğlak...

Sevgili Oğlak...

Bugün, hayallerine ve hayatına odaklanman gereken bir gün. Haftanın yoğunluğu içinde ilişkilerini ihmal etme daha fazla. Aşka küstüysen artık yeni bir maceraya atılmayı göze alman gerekiyor.

Sevgili Kova...

Sevgili Kova...

Bugünlerde geçmişinden bir mesaj alıyorsun. Geçmişinde bir türlü unutamadığın kişi, artık ilişkinize bir şans daha vermek istiyor. Bana soracak olursan denemekten zarar gelmez.

Sevgili Balık...

Sevgili Balık...

Bugün derinleşen duygularının etkisiyle ilişkilerinde bazı yenilikler yaşanacak. Artık ilişkinde yepyeni bir sayfa açıyorsun. Bana kalırsa, böylesi çok daha iyi olacak. Öte yandan bekar bir Balık burcuysan bugünlerde kendine biraz izin ver. Aşkı bulmana biraz daha zaman var...

Sevgili Koç...

Sevgili Koç...

Bugün hayal kırıklıklarının sarılacağı bir gün. Partnerinin seni son günlerde üzdüğünü görüyorum. Ama artık hatasını anlamış ve senin ayaklarına kapanacak. Bence affetmeyi ve içindeki tüm duyguları anlatmayı da bilmelisin.

Sevgili Boğa...

Sevgili Boğa...

Bugün yeni bir çevre içine giriyorsun. Bu çevre sana yeni bir aşkı da beraberinde getirecek. Uzun süredir gizli olan duyguların yeniden alevlenecek. Kendini aşka bırakmaya hazır ol...

Sevgili İkizler...

Sevgili İkizler...

Bugün bazı güvensizlikler yaşayabilirsin. İlişkinde konuşulmayan bazı durumlar var sanki. Birbirinize tam olarak açılamıyor gibisiniz. Bana kalırsa ilişkine biraz zaman vermelisin. Zaman, ikinizi de sakinleştirecek.

Sevgili Yengeç...

Sevgili Yengeç...

Bugünlerde duygusal bağlarını gözden geçirdiğini görüyorum. Geleceğe dair bazı soru işaretleri var kafanda. Bence bu noktada yakın bir arkadaşının fikirlerini almalısın. Ayrıca hem mantığını hem de kalbini dinlemelisin.

Sevgili Aslan...

Sevgili Aslan...

Bugünlerde pek bi' güzel, pek bi' karizmatiksin. Haliyle girdiğin her ortamda da dikkatleri üzerine çekiyorsun. Birçok kişiden romantik yaklaşımlar görebilirsin. Bence bir tanesine şans vermelisin...

Sevgili Başak...

Sevgili Başak...

Bugün ilişkilerinde net kararlar almaman gerekiyor. Fevri hareketlerle partnerine kızabilir, ondan farklı bir tutum sergilemesini bekleyebilirsin. Bana kalırsa, bugünlerde hassas bir dönemden geçiyorsun. Ciddi kararlar almadan önce iki kez düşün.

Sevgili Terazi...

Sevgili Terazi...

Partnerinle arandaki sevgi bağlarının güçlendiğini görüyorum. Ufak bir tartışma yaşayabilirsiniz. Fakat bu tartışmanın ve fikir ayrılıklarının içinden güçlenerek çıkacaksanız.

Sevgili Akrep...

Sevgili Akrep...

Bugün bekar Akrep burçlarımın hayatlarında yepyeni bir dönem başlıyor. Bugün arkadaşının seni yeni birisiyle tanıştıracağını görüyorum. Bu kişi senin hayatına mutluluk, huzur getirecek!

Sevgili Yay...

Sevgili Yay...

Artık seni üzen insanlardan kurtulmanın zamanı geldi. Senin değerini bilmeyen insanlardan uzak dur. Yeni insanlarla, yeni çizgiler ve düşüncelerle hayata yeni bir başlangıç yap. Ben her zaman yanındayım.

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