Burçlar Bir Odaya Hapsolsa Hayatta Kalan Kim Olur?

Sen odanın kapısını ilk tekmeleyen oldun. “Hadi yaaa, ne var bunda?” diyerek o camı kırmaya çalışırken elini kestin, sonra kapının arkasında kurulu olan o akıllı tuzağa takıldın. Harekete geçme isteğin o kadar yüksekti ki kimseye danışmadan, düşünmeden eyleme geçtin. Cesur muydun? Evet. Hayatta kaldın mı? Maalesef hayır... Senin bu dürtüsel halin seni ilk beş içinde götürdü. Koç gibi düşünmeden hareket eden biri için bu senaryoda fazla tuzak vardı. Ama seni alkışlıyoruz, çünkü kimsenin cesaret edemediğini denedin!