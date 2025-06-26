Burçlar Bir Odaya Hapsolsa Hayatta Kalan Kim Olur?
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Senin hayatta kalma ihtimalin %38: Patladın gitti... ilk beş içinde elendin!
Senin hayatta kalma ihtimalin %41: Sessizce elendin, 4. ölen sendin.
Senin hayatta kalma ihtimalin %20: Maalesef... ikinci ölen sendin.
Senin hayatta kalma ihtimalin %5: İlk ölen sensin. Evet, ilk.
Senin hayatta kalma ihtimalin %55: Sahneyi terk ettin… ama görkemli bir şekilde.
Senin hayatta kalma ihtimalin %91: İnanılmaz ama neredeyse kazandın!
Senin hayatta kalma ihtimalin %30: Üçüncü ölen sendin, çünkü karar veremedin.
Senin hayatta kalma ihtimalin %99: Oğlak’la kafa kafaya yarıştın!
Senin hayatta kalma ihtimalin %46: Çok eğlendin ama öldün. 6. sırada
Senin hayatta kalma ihtimalin %99: Bravo, finale kaldın!
Senin hayatta kalma ihtimalin %63: Yedinci oldun. Harika fikirle ama biraz yalnız.
Senin hayatta kalma ihtimalin %62: 10. sırada veda ettin… şiir gibi öldün.
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